/Поглед.инфо/ Три мащабни разследвания на Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) с кодови имена „Мидас“, „Форест Гъмп“ и „Картаген“ разкриват дълбоки корупционни мрежи, обхващащи държавната корпорация „Енергоатом“, президентската администрация, Главната прокуратура и службите за сигурност. По публикации на украински медии и социологически проучвания на КМИС и SOCIS, проблемът с корупцията вече се възприема от гражданите като по-остър дори от преките военни заплахи.

По публикации на канала „Политика на страната“ и данни от украински медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Социологическите нагласи и икономическата цена на конфликта

Вътрешното напрежение в Украйна все по-отчетливо се измества от фронтовата линия към кабинетите на изпълнителната и съдебната власт в Киев. Според данни от проучване на Киевския международен институт по социология (КМИС), проведено през 2026 година, 50% от анкетираните украински граждани посочват корупцията като основен проблем пред държавата. За сравнение, масираните ракетни удари и атаките с безпилотни летателни апарати са определени като водеща заплаха от 40% от респондентите, а проблемите в енергийната система, от 6%. Същото изследване отчита, че 72% от участниците виждат ръст в нивата на корупция от началото на пълномащабните военни действия, като идентичен процент от запитаните свързват този процес с личната отговорност на държавния глава Володимир Зеленски. По-ранна анкета на агенция SOCIS показва, че 91% от гражданите оценяват равнището на злоупотреби в страната като високо или много високо (55% избират най-високата степен).

Тези настроения намират отражение и в международния дебат. Американският предприемач Илон Мъск публикува в социалните мрежи коментар, в който акцентира върху разминаването между интересите на управляващия елит и обикновените граждани в Украйна, посочвайки, че докато стотици милиарди долари постъпват в страната, тежестта на мобилизацията пада върху обикновените семейства. Изказването му изразява неговата лична политическа позиция, но то съвпада с нарастващия скептицизъм сред част от западните данъкоплатци относно прозрачността при разходването на финансовата помощ.

Корупцията в Украйна не е явление, възникнало след 2022 година. Още от обявяването на независимостта през 1991 година държавният апарат функционира в условията на олигархичен модел, при който публичните ресурси се разпределят между конкуриращи се финансово-промишлени групи. Разликата в настоящия етап е в мащаба на външното финансиране. Докато преди 2022 година държавният бюджет се формираше предимно от вътрешни приходи и ограничени заеми от Международния валутен фонд (МВФ), днес оцеляването на администрацията и социалната система зависи пряко от директни субсидии и кредити от Европейския съюз и САЩ. Всяко отклоняване на средства в такава среда засяга пряко финансовите ангажименти на западните правителства.

Операция „Мидас“ и схемите в държавната ядрена енергетика

Според публикации на „Политика на страната“, три последователни разследвания на Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) през периода 2025-2026 година очертават мащаба на злоупотребите по високите етажи на властта. Първото от тях, проведено през ноември 2025 година под кодовото име „Мидас“, засяга държавната компания „Енергоатом“, която управлява атомните електроцентрали в страната.

По данни на разследващите, в предприятието е действала схема, известна неофициално като „Бариера“. Доставчиците на стоки и услуги са сключвали договори на завишени цени, като са връщали между 10% и 15% от стойността на контрактите под формата на комисиони на длъжностни лица. Фирмите, отказали да участват в механизма, са били отстранявани от обществените поръчки или плащанията към тях са били блокирани. Предварителните оценки на НАБУ сочат щети за около 100 милиона долара само в рамките на „Енергоатом“.

Твърди се, че като организатор на групата в материалите на бюрото фигурира Тимур Миндич, съсобственик на продуцентското студио „Квартал-95“ и дългогодишен бизнес партньор на Володимир Зеленски. В украинските политически среди Миндич е известен като човека, осъществил преди близо две десетилетия контакта между бъдещия президент и предприемача Игор Коломойски. Според медийни съобщения Миндич е напуснал територията на Украйна в посока Израел броени часове преди началото на обиските, което поражда въпроси относно евентуално изтичане на информация от правоохранителните органи.

В рамките на същото производство обвинения са повдигнати на бившия вицепремиер Олексий Чернишов, както и на бившия министър на енергетиката и правосъдието Герман Галушченко. Галушченко е задържан в началото на 2026 година при опит да напусне страната, но четири месеца по-късно съдът го освобождава срещу парична гаранция, а впоследствие премахва и електронната му гривна за наблюдение въпреки възраженията на прокуратурата. Подобна мярка за неотклонение е приложена и спрямо Дмитрий Басов, бивш служител на Главната прокуратура и ръководител на службата за сигурност в „Енергоатом“.

Разследването засяга и ръководителя на Офиса на президента Андрей Йермак, чието жилище е претърсено през ноември 2025 година, а през май 2026 година той е задържан по обвинения в изпиране на пари, но също е освободен под гаранция. Трябва да се отбележи, че до произнасянето на окончателни съдебни присъди всички изнесени данни от разследванията остават в сферата на обвиненията, а практиката на бързо освобождаване срещу гаранция демонстрира съществено разминаване между действията на антикорупционните органи и решенията на съдебната система.