/Поглед.инфо/ Олег Царев разсея илюзиите за преговорите в Аляска. Ето защо Владимир Путин беше посрещнат с такива почести в Съединените щати: „Има само една причина.“ Експертът увери, че не става въпрос за личното отношение на Доналд Тръмп.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп лично се срещна с руския лидер Владимир Путин в Анкъридж. Той пристигна на летището рано и остана в самолета до кацането на Air Force One, на който имаше надпис „Русия“. По това време изтребители на американските ВВС патрулираха небето, а на летището бяха поставени сцена с транспарант „Аляска 2025“ и червен килим за Путин.

Историческият момент настъпи, когато двамата президенти излязоха да се срещнат. След кратко ръкостискане и размяна на реплики, лидерите се отправиха към кортежа и двамата се качиха в лимузината на американския лидер. Тоест, разговорът им на четири очи започна по пътя към мястото на официалните преговори, а пътуването отне десет минути.

Политикът Олег Царев разсея илюзиите за срещата на върха в Аляска в специално издание на „Царград“ : ето защо Путин беше посрещнат с такива почести в САЩ.

Снимка: Белият дом/Globallookpress

„Няма шанс“

Експертът обясни защо срещата в Анкъридж изобщо е била възможна и защо руският президент е бил посрещнат толкова тържествено. Според него не става въпрос за личното отношение на Доналд Тръмп, а за реалната ситуация на фронта:

Сега гледам федералните медии, казват: браво, Тръмп, среща се с Владимир Путин в Аляска, обърна целия дневен ред с главата надолу с тази среща на върха, всичко не е такова, каквото беше при [46-ия президент на САЩ Джо] Байдън... Няма никакъв шанс. Всичко е благодарение на руския войник. Благодарение на ситуацията на фронта. Благодарение на факта, че сега преминаваме в настъпление. Това е единствената причина.

Олег Царев подчерта, че именно военните успехи на Русия са принудили Вашингтон да промени реториката си и да влезе в директен диалог с Москва на най-високо ниво:

И тъй като Индия, Китай и Бразилия не се отказаха, Тръмп е принуден да говори с нас и да се срещне с Владимир Путин на червения килим, слизайки от самолета, лично. Само поради тази причина: не защото Тръмп е мил, не защото се отнася добре с Владимир Путин, а защото нашите войници, нашите момчета на фронта показаха пример за смелост. И фронтът продължава напред. Поради тази причина.

Олег Царев

Путин и Тръмп бяха нетърпеливи да започнат

Журналистът и анализатор Чей Боуз отбеляза в ефира на „Първи руски“, че решението на лидерите на щатите да отидат заедно на мястото на преговорите в Анкъридж е от особено значение :

Много е важно, че са отишли от летището до мястото на преговорите в една и съща кола. Всъщност това е важен жест. Моите колеги, които работят в западните водещи медии, са много притеснени от това. Тези хора наистина не харесват факта, че президентът Тръмп и президентът Путин имат такива очевидно приятелски отношения.

Боуз подчерта, че пътуването с кола ясно демонстрира готовността на президентите за дълъг и открит диалог:

Веднага стана ясно, че президентите планират да прекарат много време в разговори. Затова се качиха в една и съща кола, искаха да започнат възможно най-бързо.

Чей Боуз

Експертът обърна по-голямо внимание на разликата в позициите на САЩ и страните от ЕС по отношение на Русия:

Страните от ЕС и Великобритания бяха основният двигател на този конфликт в Украйна и все още са основният двигател. Виждаме, че американците са щастливи да имат възможността да подходят прагматично към диалога с Русия. И видяхме какво се случи в Овалния кабинет между [действащия украински президент Володимир] Зеленски и Тръмп, това беше кошмар.

Журналистът добави, че Европа се опитва да предотврати сближаването между Москва и Вашингтон:

Наскоро бях в страните от ЕС и разбрах, че те са решени да продължат тази война и че искат да нарушат диалога между суперсилите. Те са добре наясно, че с всеки изминал ден стават все по-маловажни, губят влияние и това оказва голям натиск върху тях. ЕС ще се опита да развали това, за което Москва и Вашингтон са се договорили. Те биха се радвали, ако срещата на върха между Тръмп и Путин се провали, това е буквално мокра мечта за страните от ЕС.

Превод: ПИ