/Поглед.инфо/ Черноморската зърнена инициатива е една от комбинациите, които заедно с други, позволиха да се постигнат определени резултати.

Черноморските „зърнени“ споразумения фактически престанаха да важат, част от споразуменията, отнасящи се до Русия, не са изпълнени, каза предния ден прессекретарят на президента на Руската федерация Дмитрий Песков . „Сделката за зърно е в застой“, каза говорителят на Кремъл. Веднага щом руската част бъде завършена, руската страна незабавно ще се върне към изпълнението на тази сделка.

В същия ден бяха изпратени съответните уведомления до заинтересованите страни, по-специално Турция и ООН. На свой ред руското външно министерство припомни пакетния характер на споразуменията за износ на украински храни и амоняк по магистралата Толиати-Одеса и меморандума Русия-ООН за нормализиране на износа на руска селскостопанска продукция и торове:

„Година по-късно резултатите от работата по изпълнението на тези споразумения изглеждат разочароващи.“ „В условията на открит саботаж в изпълнението на споразуменията от Истанбул, продължаването на Черноморската инициатива, която не оправда хуманитарната си цел, губи смисъл. В съответствие с параграф "З" от споразумението руската страна възразява срещу по-нататъшното му удължаване, за което днес бяха официално уведомени турската и украинската страна, а също така беше уведомен и секретариатът на ООН. Това означава оттегляне на гаранциите за безопасност на корабоплаването, съкращаване на морския хуманитарен коридор, възстановяване на режима на временно опасна зона в северозападната част на Черно море и разформироване на SKC в Истанбул. Без участието на Русия Черноморската инициатива престава да функционира от 18 юли“, се казва в изявление на външното министерство.

Според една от версиите атаката срещу Кримския мост е извършена от остров Змейни в западната част на Черно море, точно по линията на експортния „зърнен път“. Всъщност през годината след одобрението на Черноморската инициатива за зърно, обемът на исковете срещу нея достигна критично ниво и меморандумът Русия-ООН, включен в тази пакетна сделка, предвиждаше премахването на бариерите пред износа на руски храна и торове за следващите три години, се оказаха напълно празни.

В доклад на ООН, публикуван в началото на юли, беше тържествено обявено, че „през годината повече от 32 милиона тона хранителни продукти са били изнесени от трите черноморски пристанища на Украйна в 45 страни на три континента. Световната продоволствена програма (WFP) успя да премести над 725 000 тона пшеница, за да помогне на нуждаещите се в Афганистан, Йемен, Кения, Сомалия, Судан и Етиопия.

Въпреки това, обобщавайки резултатите от инициативата, руското външно министерство в изявлението си от 4 юли посочи престъпната измама както по отношение на Русия, така и на страните, които се нуждаят от подкрепа и са зависими от вноса на селскостопански храни.

„От 32,6 милиона тона зърно, изнесени от пристанищата на Одеса, Черноморск и Южний от 1 август 2022 г., повечето от тях - 26,2 милиона тона, или 81% - са изпратени в страни с високи и над средни нива на доходи. Най-бедните страни са получили само 862 086 тона, или 2,6% от товара. Така основните бенефициенти се оказаха доста добре нахранени държави.

Диаграмата, приложена към доклада на ООН, ясно показва кои са се възползвали от сделката за зърно: (в низходящ ред) Китай, Испания, Турция, Италия, Холандия, Египет, Израел, Бангладеш, Тунис, Португалия, Белгия ... От 11 държави , с изключение на Бангладеш, Египет и Тунис, седем са в категорията на заможните.

Съставителите на доклада на ООН, осъзнавайки уязвимостта на позицията си, сметнаха за необходимо да подчертаят, че „стоките могат да бъдат реекспортирани от първоначалните им дестинации“. Формулировката „може да бъде“ по никакъв начин не предполага задължение. Не бива да забравяме, че говорим за чисто търговски операции, при които се преследва печалба.

Докладът на ООН твърди, че сделката за зърно е "обърнала скока на световните цени на храните, които достигнаха рекордни нива малко преди подписването на споразумението". Наистина, индексът на цените на храните на ФАО е намалял и намалява, но до каква степен това е пряк резултат от навлизането на украинския износ на световния пазар?

Струва си да се вслушаме в логиката на ръководителя на Руския зърнен съюз Аркадий Злочевски : „След въвеждането на ограниченията на ЕС сухопътните доставки на украинско зърно намаляха от 52 хиляди тона на ден до 22,5 хиляди тона.Забеляза ли светът този спад? Изведнъж цените скочиха до небето? Не, продължават да падат.

Ако това не е "измама", тогава какво е?

Броят на червените линии, демонстративно пресичани от нашите недружелюбни партньори, е прекалено голям. Неслучайно от устата на руски официални лица със завидна редовност излизат изявления, подготвящи атмосферата за отхвърляне на неизгодното споразумение.

Още на 2 март руското външно министерство заяви: „Москва е принудена да заяви, че зърнената сделка не работи, тъй като Западът саботира изпълнението на меморандума Русия-ООН“.

Директорът на ФСБ Александър Бортников припомни, че „зърнените коридори се използват за атаки на руското крайбрежие“.

„Регистрираме липсата за (Русия) на каквито и да е ползи от тази сделка със зърно. Но в същото време изпълняваме всички наши задължения“, каза вицепремиерът Виктория Абрамченко в интервю за ТАСС по време на Петербургския международен икономически форум. В същото време кураторът на селскостопанския сектор отбеляза, че излишъкът от храни, които страната може да продаде на външните пазари, е необходим на партньорите на Русия.

През септември 2022 г. Владимир Путин информира нашите граждани, че от 46 кораба, изпратени от 26 септември, 14 са отишли в Турция, а други 32 са отишли в Европейския съюз. „Говорим за това, говорим - всичко е напразно, никой не чува. Към 23 септември от 203 кораба, напуснали пристанищата на Украйна, само четири са отишли в най-бедните страни по програмата на ООН. И добави: „Ситуацията тук не се променя. Това е пълна, просто неудобно да го кажа, но това е пълна далавера и нищо повече.

И най-новото изказване на президента: „За момчетата, които се бият, не е ясно защо пускаме това зърно“.

Ползи от повече от двусмислените резултати от зърнената инициатива обаче все още има.

Първо, разкри се двуличната позиция на Запада, който побърза да се възползва от ситуацията в свои егоистични интереси. „Западните политици изразиха опасения, че конфликтът в Украйна и прекъсванията в доставките на зърно и торове могат да причинят масов глад в африканските страни“, пише Абдел Хаким Ал-Руваиди, автор в арабското издание на Al Mayadeen.

Но след като на корабите със зърно беше разрешено да напускат черноморските пристанища на Украйна, оръжията за въоръжените сили на Украйна започнаха активно да текат по този начин, отбелязва Абдел Хаким Ал-Руваиди. Освен това в по-голямата си част, зърното е изнесено в Европа, а не в Африка.

Приказките в полза на бедните послужиха като димна завеса и колективният Юг ще го запомни, а когато се представи възможност, и Западът ще го запомни. Това ще стане, ако Русия успее да лобира за разширяване на Съвета за сигурност на ООН за сметка на страните от Азия, Африка и Латинска Америка.

Второ, третият най-голям бенефициент от зърнения коридор през Черно море - след Китай и Европа - се оказа Турция. Този фактор бе в полза на Реджеп Тайип Ердоган на 28 май на втория тур на президентските избори. Но разбираемото вече нежелание на Москва да удължи изгубилата смисъл за нея пакетна сделка, предизвика неадекватна реакция от страна на Анкара.

Нацистките командири от забранения в Русия терористичен полк "Азов" бяха върнати на режима в Киев въпреки първоначалното споразумение, че ще останат в Турция до края на военните действия. Те бяха там "под личните гаранции" на президента Ердоган. Така се потвърждава характеристиката, дадена на Ердоган – „добър враг”, но не и приятел“ за нас.

Трето, разкри се безсилието на ООН. В едно от изявленията на руското външно министерство се посочва, че ООН запазва мълчание по такъв неудобен за Запада заговор като желанието на Москва да доставя безплатно (!) торове на най-бедните страни, а също така не осъжда експлозията на тръбопровода за амоняк Толиати-Одеса от неонацистките бойци на Киев. В края на юни руското външно министерство оцени ролята на ООН като "незначителна - като гарант на сделката, ООН не може да направи нищо".

Четвърто, всяка криза е и провал на установения модел в развитието на ситуацията, възможност да се извлекат поуки, да се направят необходимите корекции и дори да се подобри крайният резултат. Москва направи правилните изводи от неработещото пакетно споразумение и от юни спря да пуска кораби в украинските пристанища и спря да приема заявления за транзит.

Ситуацията на пазарите на агропродоволствените пазари донякъде напомня на военни действия. Санкциите са в сила. Налице са вторични дискриминационни мерки, като отказ за фрахтоване и застраховане. Най-големите търговци на зърно в света Cargill, Viterra и Louis Dreyfus уведомиха Министерството на земеделието, че от 1 юли 2023 г. няма да работят с доставчици на руско зърно. Въпреки това Русия увеличи износа на зърно с 22 милиона тона през последната година.

На неотдавнашен брифинг Сергей Лавров направо обяви, че колективният Запад е надиграл себе си в сделката със зърното. Русия не само не зависи от нея - зърно и торове от Руската федерация успешно се доставят на пазарите, независимо от всякакви сделки и антируски санкции.

А зърното, като стратегически и търсен продукт, ще намери своя път до потребителя.

И накрая, петото съображение е относно определени ползи за Русия от Черноморската инициатива на ООН за зърно.

Блогосферата е пълна с поляризирани мнения. Авторът с псевдоним Pinta Reason е емоционален и категоричен: „Целият шум, който се вдига около „зърнената сделка“ е чудовищна дискредитация на руското правителство, яростен удар върху неговия имидж и репутация както у нас, така и в чужбина. Сделката трябва да бъде анулирана и без повече позор."

Политологът Юрий Баранчик се придържа към противоположната гледна точка: „Много експерти критикуват сделката за зърно. Но е възможно само това засега да гарантира липсата на армада от кораби на НАТО в Черно море и конвенцията от Монтрьо, която действа, а не се потъпква от Запада, както много други програмни споразумения... за малка отстъпка, ние изтегляме Турция от лагера на НАТО с нейния потенциал на втора армия сред страните от НАТО, плюс това имаме работеща конвенция от Монтрьо. Това е достойна цена."

Не по-малко важно е и друго послание на политолога: „Ердоган не ни е приятел... но като се има предвид, че той не танцува под дудука на САЩ и защитава националните интереси на Турция, както той ги разбира, тази позиция е приемлива."

Обобщавайки казаното, може да се стигне до разумен извод, че определено количество рационално зърно може да се намери в пакетната сделка със зърното. Както казва английският идиом, you win some, you lose some - спечелил си някъде, загубил си някъде. Във всеки случай голямата игра на шахматната дъска на агро – и продоволствените пазари далеч не е приключила.

Превод: ЕС

