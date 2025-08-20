/Поглед.инфо/ След кратка пауза Индия отново започна да купува руски петрол Urals.

След кратка пауза, индийските държавни корпорации като Indian Oil и Bharat Petroleum отново започнаха да купуват петрол Urals от Русия, съобщава Bloomberg. Доставките са планирани за следващите месеци – септември и октомври.

Както отбелязват анализаторите на Bloomberg, възобновяването на покупките стана възможно благодарение на по-атрактивните ценови условия, предлагани от Русия. Отстъпката за петрол Urals за Индия се увеличи и сега е 2,5 долара за барел, докато преди беше 1 долар.

Именно този фактор е послужил като стимул за сключването на нови договори между индийски и руски компании, подчертава изданието.

