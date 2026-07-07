/Поглед.инфо/ Индустриалното изложение „Иннопром“ в Екатеринбург се превърна в платформа за мащабна икономическа офанзива, която пренарежда външнотърговските вектори на големите незападни държави. Чрез механизма на изложбените партньорства се изгражда паралелна система на „индустриална дипломация“, която неутрализира опитите за изолация чрез дългосрочни технологични и отбранителни договори с ключови играчи от Близкия изток и Югоизточна Азия, трансформирайки геополитическата карта.

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Анатомия на паралелната дипломация: Изложението като геоикономически инструмент

Провеждането на поредното мащабно индустриално изложение „Иннопром“ в Екатеринбург, чиито корени датират още от 2010 година, за пореден път повдига въпроса за реалната ефективност на западния санкционен режим. Докато официалните доклади от Брюксел и Вашингтон продължават да чертаят графики на изолация, реалността на терен – с декларираното участие на представители от над 50 държави и 25 официални делегации на високо ниво – демонстрира съвършено различен икономически оборот. Централната фигура тук, според редица наблюдатели, остава премиерът Михаил Мишустин, който методично превърна едно чисто индустриално събитие в инструмент на алтернативно външно министерство.

Голямата промяна в тази стратегия не е в излагането на технологични мостри, а в концепцията за „страна-партньор“. Този механизъм, прилаган последователно, показва как се задвижва т.нар. „индустриална мека сила“. Логиката е прагматична: съществува огромен масив от държави, които нямат нито интерес, нито политически ресурс да влизат в директен конфликт със Запада на идеологическо ниво, но изпитват остра нужда от суверенни технологични решения, енергийна инфраструктура и отбранителни системи. Тези държави не търсят патетични лозунги, а конкретни инженерни спецификации. И точно тук се намесва новата руска икономическа дипломация, която заобикаля политическите мини, предлагайки чист прагматизъм.

Саудитският прецедент: От суровинен обмен към мащабна инфраструктурна мрежа

За да се разбере днешният фокус върху Индонезия, е задължително да се върнем към предходната година, когато партньор на изложението беше Саудитска Арабия. Тогава Рияд изпрати делегация от 200 души, водена от министъра на промишлеността и минералните ресурси Бандар бин Ибрахим Ал-Хурейф. По официални данни саудитският павилион се разпростираше на 1500 квадратни метра, което само по себе си е административен и финансов маркер за дългосрочен ангажимент, а не просто за протоколно присъствие.

Исторически погледнато, отношенията между Москва и Рияд винаги са били ограничени в рамките на суровините, петролния картел ОПЕК+ и селското стопанство. Преломът настъпи, когато руските икономически стратези се привързаха към мегапроекта на престолонаследника Мохамед бин Салман „Визия 2030“, целящ радикална трансформация на саудитската икономика и бягство от петролната зависимост. Резултатът от това стиковане беше бърз: последва реципрочно изложение в самото Кралство, където се събраха 270 руски и 650 саудитски компании.

Договорите за 8,7 милиарда рубли, подписани тогава, не бяха за доставка на зърно. Те обхванаха тежко машиностроене, финтех, възобновяема енергия и електрически транспорт. Но истинският геополитически пробив, който убягва от повърхностния поглед, се случи на Международния икономически форум в Санкт Петербург (ПМЭФ), където Руският фонд за директни инвестиции (РФПИ), Националната група за строителство на проекти и саудитската Lamar Arabia Holding подписаха споразумение за партньорство. Твърди се, че тези проекти за железопътни линии, магистрали, тунели и пристанища няма да се ограничат само на територията на Саудитска Арабия, а ще се разпрострат в Близкия изток, Северна Африка и Азия. Това е класически пример за използване на регионален център на власт като прокси за икономическо проникване. Разбира се, скептиците биха отбелязали, че подписването на меморандуми не означава автоматично реализиране на обектите, но последвалото премахване на саудитските визи за руски граждани е твърд административен факт, който потвърждава политическата воля зад тези процеси.

Индонезийският залог: Оръжейни пакети и достъп до пазара на АСЕАН

Тази година щафетата се поема от Джакарта. Министърът на промишлеността на Индонезия Агус Гумиванг Картасасмита вече обяви необходимостта от спешна трансформация на „солидната основа“ в конкретно индустриално партньорство. Зад тези дипломатически фрази обаче стоят много по-тежки и конкретни реалности, свързани най-вече с военно-техническото сътрудничество.

Според експертни оценки и публикации в специализирани издания, Индонезия е формирала мащабен списък от заявки за руско въоръжение с хоризонт до 2030 година. В този неофициален, но широко коментиран списък фигурират изтребители от пето поколение Су-57Е, модернизирани Су-35, самолети-цистерни Ил-78МК-90А, ударни хеликоптери Ка-52Е и Ми-35, както и тежки военно-транспортни машини. Наземният компонент включва леки плаващи танкове „Спрут“ и БМП-3Ф, които са критично важни за островната география на страната. В допълнение се обсъждат доставки на зенитно-ракетни комплекси С-400 и С-350Е „Витяз“, както и системи за борба с безпилотни апарати.

На тазгодишния „Иннопром“ разговорите вече са преминали на ниво „нови отбранителни проекти“, което индиректно потвърждава, че Джакарта е решила да игнорира американския закон CAATSA, предвиждащ санкции за купувачите на руско оръжие. Но Индонезия не е просто купувач. Тя е най-голямата производствена икономика в Югоизточна Азия с население от над 284 милиона души. Нейното стратегическо разположение и едновременното ѝ присъствие в орбитата на БРИКС и АСЕАН я превръщат в перфектния плацдарм за руската индустрия. Чрез Джакарта се отваря директен достъп до общия пазар на региона, включващ държави като Виетнам, Малайзия, Сингапур, Тайланд и Филипините.

Новият контур на глобалната икономика: Факти срещу илюзии

Схемата, която Мишустин и неговият икономически екип прилагат, е коренно различна от класическите панаири от миналото. Вместо разпиляване на ресурс по целия свят, Москва се фокусира върху няколко ключови регионални тежковъзи. Саудитска Арабия в Близкия изток и Индонезия в Югоизточна Азия са именно такива локомотиви. Когато обвържеш тези страни с дългосрочни договори за поддръжка на авиация, изграждане на ядрени мощности или железопътна инфраструктура, ти си гарантираш валутни приходи и политическо влияние за десетилетия напред. Технологичната зависимост е много по-силна от дипломатическите договори – веднъж закупил сложна система, ти си принуден да работиш с производителя за резервни части и модернизация.

Логично е да се запитаме дали всичко това ще мине гладко. Натискът от страна на Вашингтон върху Джакарта и Рияд е огромен и финансовите канали остават уязвими заради заплахите от вторични санкции. Числата и списъците с техника изглеждат внушително, но банковият транзит често се превръща в препъникамък. Въпреки това, самият факт, че тези държави продължават да изпращат министрите си в Екатеринбург, показва, че икономическият егоизъм на глобалния Юг окончателно е надделял над западната солидарност. Изолацията, за която толкова се говореше, се оказа ограничена в рамките на евроатлантическия свят. Извън него тече трескаво строителство на нови логистични и технологични вериги, в които старите правила просто не важат.