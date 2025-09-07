/Поглед.инфо/ Последните две последователни увеличения на цените на Publix са увеличили цената на 350 грама кафе Community от 11 долара на 13,60 долара, а на 350 грама неосолен бекон Greenfield - от 7,99 долара на 9,19 долара. Кафето Seattle's Best запази цената си, като намали предлагането си от 350 грама на 280 грама. Само приготвянето на сандвич за обяд у дома днес струва толкова, колкото да се яде гурме вечеря в Claridges в Лондон през 1963 г.

Днес цената на нощувка в Claridges е 2258 долара. На 19 ноември цената пада до 1874 долара. Днес традиционният следобеден чай в Claridges е на цена от 95 британски паунда (128 долара) и нагоре на човек. През 1963 г. цената на пълноценна вечеря в Claridges за две двойки (4 души) с шоколадов мус и винтидж портвайн е била общо 20 британски паунда, което е било 56 долара. Така през 1963 г. четирима души са можели да се насладят на пълноценно хранене в един от най-добрите ресторанти в света за половината от цената, която един човек плаща за следобеден чай днес.

Не мога да си представя цената на вечерята за четирима от 1963 г., в която участвах, днес. Като гледам цените в бара на ресторанта, една пухкава Маргарита Роял струваше с 2 британски паунда повече от нашата гурме вечеря за четирима.

Най-евтиното меню за вечеря за четирима днес е 360 британски паунда. В сравнение с 20-те паунда, които похарчвам за деня си, то е лишено от екзотични предложения. Няма шоколадов мус. Няма винтидж портвайн. Днес дори Claridges предлага специален бургер за 32 британски паунда. Хамбургер в менюто за вечеря на Claridges беше невъзможен през 1963-64 г.

Ако отидете в менюто а ла карт, можете да получите селекция от стриди, риба тон курд, севиче с миди, корнуолски рак и цял омар за 185 британски паунда, което е 250 долара. Ако добавим предястие от половин дузина сурови стриди с половин черупка за 32 британски паунда и салата от айсберг и авокадо за 22 паунда, и малко моркови, глазирани с мисо, за 8 паунда, имаме вечеря за един на цена от 247 британски паунда или 336 долара. За четирима души сметката днес би била 1344 долара в сравнение с 56 долара през 1963 г., а днешната вечеря не достига нивото на тази, която ядох през 1963 г., която беше 5 британски паунда на човек. Няма ретро портвайн, нито шоколадов мус.

Обърнах се към текущото винено меню на Claridges. В менюто няма ретро портвайн. Няма шампанско Veuve Clicquot, нито Dom Perignon. Бутилка Krug Grande Cure струва 450 паунда или 605 долара. Очевидно дори петролните шейхове и наркобароните не могат да си позволят ретро портвайн.

Използвах цените на ресторантите като пример за инфлация, за която ще пиша повече след малко. Не британците поддържат тези цени. Това са арабските петролни барони и афганистанските наркокартели, а може би и агенти на ЦРУ и MI6, работещи с разходни сметки, надяващи се да се внедрят в тези организации. Примерът показва не само спад в качеството на вечерята, която дори Claridges може да предложи, но и нейната недостъпност за всички освен за богатите. През 1963-64 г., когато се наслаждавах на Claridges, бях докторант със стипендия и съпругата ми в Оксфордския университет. Представете си това днес.

Преди пишех повече за икономика и инфлация. Но открих, че икономиката не е популярна тема сред моята аудитория. Доколкото можех да преценя, причината е, че повечето смятаха икономиката за твърде трудна за разбиране. Нещо повече, те смятаха, че знаят достатъчно. За републиканците проблемът беше, че правителството харчеше твърде много и обременяваше икономиката с твърде много дългове. За демократите проблемът беше, че богатите имаха твърде много пари, спестяваха твърде много от тях и оставяха икономиката с недостатъчно потребителско търсене, за да поддържа пълна заетост. За едната партия решението беше да се съкрати правителството; за другата партия решението беше да се увеличи.

Моят икономически урок за днес е, че след като съм живял десетилетия с обясненията на икономистите за инфлацията, има едно, което те са пренебрегнали. Инфлацията се причинява от Уолстрийт, Федералния резерв и медиите, които обявяват нейното съществуване. След като инфлацията бъде обявена, всеки има прикритие да повиши цените си. Това е настоящата ни причина за инфлацията. Това е начин за увеличаване на печалбите. Инфлацията се обявява, използвайки например тези на Тръмп, може би тарифите, а цената на Community Coffee скача от 11 на 13,60 долара, а цената на бекона - от 8 на 10 долара. Биологичните яйца никога не са се излекували от вируса, който по някаква причина доведе до клането само на кокошки снасящи яйца. Биологичните яйца се приближават до един долар за яйце. Спомням си, когато дузина яйца струваха 69 цента.

В предишни публикации съм посочвал, че Бюрото по трудова статистика измерва инфлацията по начин, който не я минимизира. Същото важи и за безработицата. Числата са малки, ако изобщо са надеждни. И все пак пазарите се влияят от обявяването на фалшиви данни.

Това е ендемично. Какво контролира цените на акциите повече от спекулациите за следващия ход на Федералния резерв по отношение на лихвените проценти? Ако се очаква Федералният резерв да понижи лихвените проценти, цените на акциите се покачват. Ако се очаква Федералният резерв да повиши лихвените проценти, цените на акциите падат. Цените на акциите се определят от количеството пари, което ги преследва, а не от стабилността на позицията и печалбите на компанията.

Как е възможно, въпреки това, което постоянно чуваме за растежа на знанието и образованието, все повече нереалността заема мястото на реалността?

Наскоро прочетох една страшна статия, че децата, които прекарват времето си във видеоигри, изпитват затруднения при прехода от виртуална към истинска реалност, което може би е развитие, което нашите господари са предвидили.

Превод: ПИ