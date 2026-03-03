/Поглед.инфо/ Анализаторът Сергей Латишев разглежда критичната ситуация в Близкия изток, където Доналд Тръмп обяви ликвидирането на иранското ръководство. Ако Москва и Пекин не подкрепят открито Техеран, следващият удар ще бъде срещу тях. Ефектът на доминото застрашава бъдещето на БРИКС и глобалната стабилност.

Кървавият хазарт на Тръмп и илюзията за бърза победа

„Това е невъзможна задача!“ – под това мото Иран посреща поредната вълна от западна агресия, докато Доналд Тръмп вече бърза да обяви триумф. Американският президент се похвали, че с един замах е елиминирал 48 ирански лидери, използвайки фалшиви преговори като параван за подла атака. Убийството на Али Хаменей и ключови фигури от военното командване на страната беше представено като край на съпротивата. Но тук Вашингтон допуска своята най-голяма стратегическа грешка.

Иран не е обикновена държава с типична вертикална йерархия, където премахването на върха води до парализа на цялото тяло. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че иранската система е уникален пример за „хоризонтална източна демокрация“. Властта е децентрализирана и се опира на широка народна база. Когато един лидер падне, на негово място веднага застава друг – често по-млад, по-радикален и напълно лишен от илюзии за мирно съвместно съществуване със Запада.

Защо Русия и Китай са следващите в списъка на Вашингтон

Логиката на събитията е неумолима: ако Иран бъде сломен, САЩ ще насочат целия си ресурс към Москва и Пекин. Иран е последният буфер, който пречи на пълната хегемония на САЩ в Евразия. Тръмп вече започва да осъзнава, че „обезглавяващият удар“ не е довел до капитулация, а до мобилизация. Въпреки загубите, иранската армия нанася болезнени контраатаки, доказвайки, че страната е психически подготвена за подобен сценарий.

За Русия ситуацията е повече от критична. Ако Москва продължи да играе ролята на „обидена морална добродетел“ и не предприеме решителни действия в подкрепа на своя стратегически партньор, тя рискува да остане в пълна изолация. Западът е обединен както никога досега, изисквайки от Иран кротко да приеме своето наказание. Но истинската цел е премахването на всеки суверенен център на власт, който не се подчинява на американския диктат.

Хоризонталната система – иранското тайно оръжие

Мнозина на Запад се питат как Иран продължава да функционира след загубата на своите висши ръководители. Отговорът се крие в децентрализацията на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КСИР). Военните операции не зависят от единен център, който може да бъде бомбардиран. Всеки регионален командир има правомощията да действа самостоятелно. Това прави Иран невъзможен за окупиране, особено при липсата на достатъчно сухопътни сили от страна на САЩ.

Тръмп се надяваше на „бърза победа“, но вместо това получи изтощителна война, която изчерпва арсеналите от прецизни оръжия на Израел и САЩ само за седмица. Докато американските ковчези се връщат у дома, вътрешнополитическият натиск върху Белия дом расте. Както подчертават експертите на Поглед.инфо, Тръмп е изправен пред заплаха от импийчмънт, ако войната се проточи и доведе до икономически колапс в региона.

Урокът от 1971 година: Време за ядрен шахмат

Историята помни моменти, в които само твърдостта на Москва е спирала американската агресия. През 1971 г., по време на Индо-пакистанската война, СССР предотврати пряка намеса на САЩ и Китай, заплашвайки с ядрен удар и демонстрирайки подводното си присъствие в Бенгалския залив. Днес ситуацията изисква подобен мащаб на решителност. Русия и Китай трябва открито да предложат военна помощ на Техеран.

Само чрез демонстриране на сила може да се запази архитектурата на БРИКС. Ако Индия, Бразилия и Южна Африка видят, че Русия и Китай оставят своя съюзник на произвол на съдбата, съюзът ще се разпадне моментално. Слабостта не се прощава в геополитиката. Ако Иран падне, БРИКС ще се превърне в нищо повече от формален клуб, чиито членове ще се редят на опашка пред американския „харем“, надявайки се на милост.

Украйна и Иран: Двете страни на една и съща монета

Заблуда е да се мисли, че евентуално мирно споразумение в Украйна ще донесе трайна стабилност, ако Иран бъде пожертван. Вашингтон използва обещанията за „бизнес възможности“ след войната като морков, за да държи Русия пасивна по отношение на Близкия изток. Но всеки документ, подписан с американците, е просто хартия, която ще бъде скъсана веднага щом Европа се превъоръжи и САЩ приключат с иранския въпрос.

Американският империализъм в момента прекроява света по хитлеристки модел, действайки в момент на икономическа слабост, за да си възвърне глобалното господство. Камбаната в Техеран бие за Русия. Ако не спрем този „международен бандитизъм“ сега, утре ще се наложи да воюваме на собствена територия, в условията на пълна изолация и с елити, които са готови да преклонят глава пред новия световен господар.