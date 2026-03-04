/Поглед.инфо/ Анализаторът Сергей Латишев представя мащабен разбор на ескалиращия конфликт в Близкия Изток, където Иран успешно прилага стратегията на „децентрализация“, за да неутрализира ударите на САЩ и Израел. Докато Доналд Тръмп се подготвя за ключова визита в Китай, Техеран превръща арабските съюзници на Вашингтон в заложници, заплашвайки световната икономика с безпрецедентна петролна криза.

Стратегическата илюзия на Вашингтон: Когато планът се сблъска с реалността

Съединените щати, под ръководството на Доналд Тръмп, влязоха в настоящата конфронтация с Иран с опасната увереност, че технологичното превъзходство и изкуственият интелект ще гарантират бърза и чиста победа. Логиката на Белия дом беше праволинейна: чрез серия от обезглавяващи удари, координирани с Израел, да се ликвидира политическото и военно ръководство на Ислямската република. Очакването беше, че след денонощие или две, оцелелите ще молят за капитулация, превръщайки Иран в послушна американска колония.

Този разчет обаче се основаваше на фундаментално погрешни предположения. Вашингтон вярваше, че иранският „торс“ ще започне да се гърчи в агония, насочвайки гнева си единствено към Израел или към американските бази в Ирак. В миналото иранците често предупреждаваха за своите ответни действия, за да избегнат излишни жертви и ескалация. Този път обаче Техеран разработи и приложи план, наречен „децентрализация“, който промени правилата на играта и удари САЩ в тяхната най-слаба точка – икономическата сигурност на техните регионални васали.

Децентрализацията като асиметричен отговор на „войната на богатите“

Същността на новата иранска стратегия се крие в пълното оправомощаване на местните власти и военни звена да действат самостоятелно. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че Техеран е приложил принципа на „войната на бедния човек“ – изкуството да се постигат максимални стратегически резултати с минимални ресурси. На всеки лидер са назначени по няколко наследници, което прави стратегията за „обезглавяване“ безсмислена. Дори при прекъснати комуникации, иранските клетки в страната имат заповед да нанасят ответни удари по критична инфраструктура в целия регион.

Когато арабските монархии от Персийския залив – Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар и Бахрейн – започнаха да се оплакват от ударите по техните индустриални зони, Техеран отговори с хладнокръвен дипломатически цинизъм. Иранската позиция е проста: „Ние нямаме комуникации, вие бомбардирахте всичко. Не можем да спрем озлобените си сънародници, докато вие позволявате на американците да ни убиват от ваша територия.“ Това постави арабските съюзници на САЩ в невъзможна ситуация, превръщайки ги в преки заложници на конфликта.

Геоикономическата буря: Петролът като последното оръжие

Геоикономическата логика на Иран е безпощадна. Тъй като страната е подложена на брутално унищожение, тя няма какво повече да губи. В резултат на това Иран насочи своите дронове и ракети не към трислойната противовъздушна отбрана на Израел, а към нефтената и газова инфраструктура на съседите си. Ормузкият проток вече е блокиран, а цената на петрола, която надхвърли 80 долара, се устремява към психологическата граница от 200 долара.

Това развитие потапя света в глобална криза, от която няма да бъде пощаден никой, освен износителите на енергия от други региони. Дори Пакистан, който има отбранително споразумение с Рияд, е принуден да лавира поради огромното си шиитско население и ясното разбиране за иранската мотивация. Иранците буквално принудиха богатите си съседи да се превърнат в най-гласните застъпници за прекратяване на огъня, тъй като всеки ден война им коства милиарди долари и застрашава крехкия социален мир в държавите им.

Политическите залози на Тръмп и сянката на Пекин

За Доналд Тръмп иранската авантюра се превръща в кошмар в навечерието на ключови международни събития. Той се нуждаеше от бърза победа преди сесията на Общокитайското събрание на народните представители и планираната си визита в Китай в края на март 2026 г. Целта му беше да се яви пред Си Дзинпин като абсолютен триумфатор, контролиращ иранския петрол, след като вече е предприел ходове във Венецуела и Панама.

Вместо това Тръмп е притиснат от собствените си съюзници. Дори европейските лидери, в лицето на германския канцлер Фридрих Мерц, открито призовават за незабавно прекратяване на войната. Вътре в САЩ фондовите пазари се сриват, а избирателите са недоволни от растящите цени на горивата. Израел, от своя страна, изглежда готов за война „до Песах“ (началото на април), без да се интересува от икономическото разорение на арабския свят или глобалния хаос.

Регионалният пъзел и бъдещето на съпротивата

Опитите на Вашингтон и Тел Авив да дестабилизират Иран отвътре чрез подстрекаване на етнически малцинства или „опозиция“ изглеждат обречени. Иранското общество, изправено пред екзистенциална заплаха, показва консолидация, която западните анализатори редовно подценяват. Кюрдите и другите етнически групи помнят добре как САЩ са изоставяли съюзниците си в миналото.

Турция също наблюдава ситуацията с нарастваща тревога, осъзнавайки, че следващата цел на израелско-американската стратегия за преначертаване на региона може да бъде именно тя. Поради тази причина Анкара тайно подкрепя Техеран, виждайки в иранската съпротива щит срещу пълния американски деспотизъм в Близкия Изток. Както се посочва в публикациите на Поглед.инфо, Русия също има своята роля – дори само чрез осигуряване на продоволствена сигурност за Иран в тези критични моменти. Тръмп отприщи буря, която може да го погълне, оставяйки го с колосална сметка и заличени политически постижения.