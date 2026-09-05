Иран ще се превърне в суперсила, а Русия ще се възползва от това

/Поглед.инфо/ Шест месеца след ескалацията на военните действия в Близкия изток, геополитическата картина в региона претърпява фундаментална трансформация, която надхвърля първоначалните тактически сметки на Вашингтон и Тел Авив. Ударната устойчивост на иранската подземна военна инфраструктура, съчетана с фактическия контрол върху критичния за световната търговия Ормузки проток, поставя под въпрос ефективността на досегашната американска стратегия за възпиране. Анализът разглежда възможното превръщане на Ислямската република в ключов глобален фактор, отслабването на западните позиции и последващите промени в международната финансова и военна архитектура.

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Фиаското на стратегията за хирургически удари и устойчивостта на фортификациите

Шестмесечният баланс от военната операция срещу Ислямска република Иран показва сериозни разминавания между първоначалните оперативно-тактически планирания на Централното командване на САЩ (CENTCOM) и реалните резултати на терен. Според публикувани геопространствени анализи и сателитни снимки, масираните ракетно-бомбени удари не са успели да ликвидират критичните елементи от иранската ракетна и ядрена програма. Основната причина се крие в системното изграждане през последните две десетилетия на подземна военна инфраструктура, разположена на дълбочина между 80 и 500 метра под планински масиви в провинциите Хормозган, Исфахан и Семнан. Противобункерните боеприпаси от типа GBU-57 A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), използвани от американските стратегически бомбардировачи B-2 Spirit, демонстрират ограничена ефективност срещу скални формации с повишена плътност и стоманобетонни кофердами с дебелина над шест метра. Според източници от специализирани военни издания, въпреки частичното неутрализиране на земните обслужващи сгради в съоръжения като Фордо и Натанз, центрофужните каскади IR-6 и подземните пускови шахти за балистични ракети със среден обсег „Хейбар Шекан“ и „Фатех-110“ са останали оперативно способни.

Това компрометира концепцията за бърза обезглавяваща операция.

Загубата на високопоставени фигури във военното и политическото ръководство не е довела до институционален паралич. В структурата на Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР) е заложен принципът на децентрализирано оперативно управление — разпределена мрежова архитектура, при която регионалните командвания разполагат с автономия да задействат протоколи за ответен удар без пряка връзка с Централния щаб в Техеран. Твърди се, че тази система е позволила запазване на висока честота на ракетните пускове дори в условия на електронно заглушаване и увредена спътникова комуникация.

Контролът над Ормузкия проток и новата икономическа география на енергоносителите

Ормузкият проток представлява най-тясното гърло на световната търговия с енергоносители, през което преди ескалацията преминаваха средно около 20,5 милиона барела суров петрол и втечнен природен газ дневно — приблизително 20 процента от световното потребление. Поемането на ефективен физически и корабоплавателен контрол върху протока от страна на военноморските сили на КСИР промени изцяло корабоплавателния режим в Персийския и Оманския залив. Според информация от морски застрахователни компании като Lloyd's Market Association, застрахователните премии за преминаване на танкери през зоната са се увеличили над четиристотин процента, което прави корабоплаването за компании, свързани със западни държави, икономически нерентабилно.

Техеран наложи система за задължителна идентификация и таксуване на търговските плавателни съдове. Твърди се, че всеки кораб, който не разполага със специално разрешително, издадено от Организацията за пристанища и корабоплаване на Иран, бива съпровождан или прихващан от бързоходни ракетни катери от класа „Золфагар“. Според коментатори, тази мярка носи потенциала да генерира директен финансов ресурс за иранския бюджет в размер на десетки милиарди долари годишно, заобикаляйки изцяло доларовите разплащателни системи. Условията, поставяни от иранската дипломация за нормализиране на трафика, включват предоставяне на правно обвързващи гаранции за сигурност не само за територията на Иран, но и за инфраструктурата на „Хизбула“ в Ливан.

Не е ясно обаче доколко държавите от Персийския залив са готови да приемат трайно такъв режим, без това да предизвика вътрешен икономически колапс в собствените им държавни компании.