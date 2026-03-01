/Поглед.инфо/ Потвърдената смърт на върховния лидер Али Хаменей след комбинирани удари на САЩ и Израел изправя света пред безпрецедентна ескалация. Докато Вашингтон твърди, че е „обезглавил“ иранската власт, Дмитрий Бавирин от РИА Новости анализира как Техеран е подготвил своята геополитическа защита. От руините на Минаб до горящите небостъргачи в Дубай, конфликтът вече пренаписва световния ред.

Ударът срещу Техеран и идеологията на саможертвата

Иранската държава официално потвърди загубата на своя духовен и политически стълб – Рахбар Али Хаменей. Въпреки че президентът на САЩ Доналд Тръмп и израелският премиер Бенямин Нетаняху побързаха да си припишат успеха, тактическото разпределение на атаката разкрива две различни стратегии. Докато Пентагонът се съсредоточи върху неутрализирането на иранската ракетна програма, израелските сили се прицелиха директно в сърцето на управлението – политическото и военно ръководство на Ислямската република.

Интересен е фактът, че Хаменей не е потърсил спасение в бункери или евакуация. Като дълбоко вярващ шиит и опитен държавник, той е приел идеята за мъченичеството като върховен акт на политическа воля. Това решение не е емоционално, а строго пресметнато. Хаменей, който е ръководил страната близо 37 години и е преминал през огъня на войната с Ирак, е знаел, че неговата смърт може да послужи като мощен обединяващ символ в момент, когато обществото е разкъсано между консерватори и реформисти. В анализите на Поглед.инфо често се подчертава, че в шиитската традиция кръвта на лидера е по-опасна за врага от неговия жив глас.

Наследството на Рахбар: План за преход под обсада

Хаменей не е оставил властта на случайността. Въпреки че наближаваше 87 години, неговата далновидност е позволила подготовката на ясен механизъм за наследяване. Противно на спекулациите на западните медии, неговият син Сайед, често описван като непопулярен наследник, не фигурира в списъка на потенциалните кандидати. Това разбива мита за „монархическите“ амбиции на Хаменей, който винаги е държал на революционните принципи на Ислямската република.

В момента Съветът на аятоласите избира нов лидер измежду трима кандидати, чиито имена са били определени дни преди нападението. Този организиран преход е директен отговор на опитите на агресорите да предизвикат хаос и вакуум във властта. Иранската система е проектирана да оцелява при загуба на ключови фигури, като Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) поема ролята на гарант за стабилността по време на траура и избора.

Марионетната опозиция и цената на „хуманитарната интервенция“

Докато Техеран потъва в скръб, на политическата сцена се появи Шахзаде – синът на сваления през 1979 г. Реза Пахлави. Живеещ в изгнание от половин век, той приветства атаките срещу собствената си страна, наричайки ги „хуманитарна интервенция“. Тази реторика обаче рязко контрастира с реалността на терен. Докато той призовава иранците да „чакат сигнала“ за бунт, от руините на начално училище в град Минаб спасителите изваждат телата на над сто деца, станали жертва на „прецизните“ удари.

Цинизмът на ситуацията се подсилва от международната сцена. Докато в Иран се погребват деца, в ООН Мелания Тръмп председателства съвет, посветен на защитата на непълнолетните. Този сблъсък на образи е доказателство за пълния разпад на стария международен морал. Западът вече не се опитва да крие, че „правото на мощта“ е единственият закон, който признава.

Стратегията на тоталния хаос: Иран отвръща на удара

Иран няма ресурсите да победи САЩ в конвенционална война в открития океан, но притежава капацитета да направи цената на агресията непосилна за световната икономика. Техеран премина от „управляема ескалация“ към стратегия за въвличане на целия регион в конфликта. Целта е ясна: да се генерира такъв международен натиск, че Вашингтон да бъде принуден да спре.

Ракети и дронове на КГИР вече атакуваха 14 американски бази в шест държави, включително Бахрейн, Йордания, Катар, Кувейт, ОАЕ и Саудитска Арабия. Символи на арабския лукс и западното влияние, като хотел „Бурдж Ал Араб“ в Дубай, бяха повредени, което изпрати шокови вълни през туристическия и финансов сектор на региона. Но най-болезненият удар е блокирането на Ормузкия проток.

Геоикономическият шах: Петролът като оръжие

През Ормузкия проток преминава основната част от китайския петролен износ. Блокадата му е директен призив към Пекин да се намеси по-активно в конфликта. Някои анализатори предполагат, че Тръмп е позволил тази ескалация, за да получи лостове за влияние над президента Си Дзинпин преди планираната им среща в края на март. За Тръмп войната е бизнес сделка с високи залози, но за Нетаняху тя е екзистенциална борба до „пълна победа“.

Според коментатори на Поглед.инфо, тази разлика в целите между Вашингтон и Тел Авив може да се окаже най-слабото място на коалицията. Докато Тръмп търси повод да обяви победа и да се върне към търговските мита, Израел настоява за пълно унищожение на иранската държавност – цел, която изглежда непостижима без огромни жертви.

Обединение пред лицето на външната заплаха

Най-голямата стратегическа грешка на агресорите може да се окаже подценяването на иранския национализъм. Превръщането на тежко болен и критикуван лидер в мъченик (шахид) премахва вътрешните политически разделения. Иранското общество, макар и недоволно от икономическите трудности, рядко прощава външната агресия, особено когато тя е съпроводена с цивилни жертви.

САЩ и Израел направиха всичко възможно, за да обединят консерватори и реформисти под общото знаме. Идеята за връщане на шаха, подкрепян от чужди щикове, изглежда по-нелепа от всякога на фона на разрушените училища. Иран е изправен пред най-трудните си дни от времето на войната с Ирак, но вместо колапс, режимът в Техеран може да излезе от тази криза с подновена легитимност, измита с кръвта на своя Рахбар.