/Поглед.инфо/ Анализаторът Валери Бърт представя задълбочен поглед върху ескалиращото напрежение в Близкия изток. Ще се реши ли Доналд Тръмп на пряк сблъсък с Иран и каква е цената на една военна авантюра, която заплашва да спре доставките на петрол и да превърне Израел в мишена на хиляди балистични ракети? Един анализ за волята, силата и дипломатическия шах.

Феноменът на иранската дипломация: Изкуството да не губиш преговори

Трудно е да се пренебрегне фактът, че през юни миналата година преговорният процес между Техеран и Вашингтон бе брутално прекъснат след израелската атака срещу ирански обекти. Въпреки огромния натиск, Ислямската република остана непоколебима. Днес лидерите в Техеран не дават нито един сигнал за промяна в курса. Изглежда, че режимът напълно е абсорбирал шока от вътрешните протести, които доскоро разтърсваха улиците на страната. Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че американските дипломати не трябва да се заблуждават – пратениците на Техеран са наследници на хилядолетна школа, в която слабостта е непозната категория.

Западни медии като The Guardian подчертават, че иранските дипломати са изключително опитни и никога не разкриват картите си преждевременно. Те са готови да обсъждат всяка точка, но винаги имат в резерв своята любима фраза: „още нещо“. Това е тактика на изтощението, която Уенди Шърман, главен преговарящ по ядрената сделка в миналото, описва като сблъсък с екип, който е юридически безупречен, психологически устойчив и физически издръжлив.

Тук е уместно да си припомним думите на самия Доналд Тръмп, споделени в социалните мрежи по време на предишната ескалация през 2019 г.: „Иранците никога не са печелили война, но никога не са губи преговори!“. Тази максима днес изглежда по-актуална от всякога, докато Тръмп се опитва да се върне на масата за преговори, но на фона на безпрецедентна военна ескалация.

Военният капан на Вашингтон: Има ли реален план?

Преди седмици светът затаи дъх в очакване на директен американски удар срещу Иран. Поводът – бруталното потушаване на протестите и ускоряването на иранската ядрена програма. Тръмп бе готов да задейства военната машина, но в последния момент намери причини да спре пламенността на своите генерали. Това обаче не е отстъпление, а по по-скоро тактическо изчакване.

Шансовете за успех на дипломацията са минимални. Препъни-камъните са твърде много, а доверието – нулево. В материал за Поглед.инфо се посочва, че държавният секретар Марко Рубио наскоро е признал липсата на ясен план за „деня след“ евентуален конфликт. Военните са категорични: те могат да нанесат удари, които ще накарат света да изтръпне от ужас. Но какво следва след това?

Ако САЩ атакуват, Техеран няма да стои със скръстени ръце. Балистичните ракети на Иран са насочени към Израел и всички американски бази в региона. Военният потенциал на Ислямската република днес е по-голям от всякога, а генералите му са разработили стратегии, които не разчитат само на челен сблъсък, а на асиметрична война, способна да парализира световната икономика.

Петролният шах: Ормузкият проток като разменна монета

Един от най-големите страхове на Вашингтон и Брюксел е затварянето на Ормузкия проток. През този тесен морски път ежедневно преминават 20 милиона барела суров петрол и рафинирани продукти. Иран разполага с арсенал от мини, бързоходни лодки и рояци от дронове, които могат да превърнат протока в непроходима зона за броени часове.

Това не е просто военна заплаха, а икономическо ядрено оръжие. Подобен ход би предизвикал глобална енергийна катастрофа, фалити на хиляди компании и неконтролируема инфлация. Опитът на САЩ да смаже Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР) би изискал усилия, надвишаващи капацитета дори на свръхсила. Ако режимът в Техеран падне под външен натиск, Иран няма да се превърне в демокрация, а в хаотична територия, която ще подпали целия Близък изток.

Не бива да се подценява и „Оста на съпротивата“. Въпреки ударите срещу Хизбула и Хамас и промените в Сирия, тези прокси групировки остават живи и готови за действие. Йеменските хути вече доказаха, че могат да блокират корабоплаването, а нови ислямски радикални групировки дебнат в сянката на евентуалния хаос.

Израелският кошмар: 300 ракети на месец

В Тел Авив решенията на Тръмп се чакат с нервност и надежда. Израелското разузнаване е наясно, че Иран е модернизирал радикално своята ракетна програма. Генерал-лейтенант Еял Замир предупреди, че капацитетът за производство на балистични ракети в Иран може да достигне 300 броя на месец. В рамките на няколко години арсеналът им може да набъбне до 10 000 ракети.

Анализаторите са шокирани от ефективността на иранските удари. През юни 2025 г. само 36 ракети успяха да пробият многопластовата защита на Израел и да причинят сериозни разрушения. Въпросът, който измъчва израелските военни, е: „Какво ще се случи, ако ракетите са 360, а не 36?“. Дори най-модерните системи за ПВО имат лимит на насищане, отвъд който отбраната става невъзможна.

Иран също така променя тактиката си – изстрелвания от труднодостъпни райони, използване на касетъчни боеприпаси и технологии за по-бързо разгръщане на пусковите установки. Екипът на Поглед.инфо подчертава, че за Израел въпросът за оцеляването е пряко свързан с унищожаването на режима в Техеран. Но дали САЩ са готови да платят тази цена?

Пътят към бездната

Пред Тръмп стоят два пътя: да се оттегли и да приеме Иран като регионална ядрена сила, или да напредне към конфликт с непредвидими последици. Историята показва, че Ислямската революция е оцеляла след осем години война със Саддам Хюсеин, газови атаки, десетилетия на санкции и опити за преврати. Малко вероятно е тя да се срине като „къща от карти“ само заради икономически натиск.

Иран не е Ирак. Иранците няма да позволят петролните им приходи да се депозират във Федералния резерв на Ню Йорк, както се случи в Багдад през 2003 г. Техеран избира пътя на „студената решителност“ – готовност за преговори, но и пълна мобилизация за война. В този геополитически покер залозите са най-високите от десетилетия насам, а грешният ход може да означава край на статуквото в целия свят.

Тук четенето не стига – споделянето е задължително.