/Поглед.инфо/ В своя задълбочен анализ за РИА Новости Виктория Никифорова разглежда геополитическите козове на Техеран в ескалиращия сблъсък със САЩ и Израел. Иран залага на „мъглата на войната“, затварянето на Ормузкия проток и икономическото изтощение на Вашингтон. Докато цените на петрола скачат, администрацията на Тръмп е изправена пред вътрешнополитическа катастрофа.

Провалът на „Железния купол“ и новата военна реалност

Тежкото положение на Иран, който се оказа обект на безскрупулна агресия от страна на Вашингтон и Тел Авив, поставя пред световната общественост въпроса: обречена ли е тази древна цивилизация? Въпреки огромния натиск, Техеран демонстрира завидна военна грамотност и стратегическо хладнокръвие. Страната разполага с козове, които започнаха да се разкриват още през лятото на 2025 година, а днес вече определят хода на бойните действия.

Оказва се, че прехвалената система за противоракетна отбрана „Железен купол“ не е всемогъща. Ответните удари на Техеран постепенно изчерпват ресурсите на израелската отбрана, правейки я на практика безполезна при масирани атаки. Още миналата година, когато щетите за израелската страна станаха неприемливи, агресорите бяха принудени рязко да намалят интензивността на своите действия. Това доказа, че Иран може не само да се защитава, но и да нанася болезнени удари, които променят баланса на силите. В анализите на Поглед.инфо често се подчертава, че технологичното превъзходство на Запада се топи пред лицето на една решителна и подготвена за дълга съпротива държава.

Ормузкият проток: Икономическото оръжие за масово поразяване

Най-сериозният ход на Иран в настоящия момент е обявяването на контрол върху Ормузкия проток. Въпреки че Техеран официално обяви „повторното му отваряне до второ нареждане“, военните експерти виждат в това типична стратегия на „мъглата на войната“. Истината е, че американските кораби остават легитимна цел, а всяко тяхно приближаване означава навлизане в активна бойна зона.

Последиците са видими – петролните танкери, натрупани в Персийския залив, стоят на котва и не смеят да навлязат в тесните води на протока. Опитът на един танкер да премине завърши фатално – той бе обстрелян и потъна, което моментално охлади ентусиазма на останалите превозвачи. Застрахователните премии за товари скочиха до небесата, а прогнозите за цената на петрола през настоящата седмица са за стръмно покачване. Това е директен удар по световната икономика и най-вече по политическата стабилност на САЩ.

Политическият шах за Белия дом: Петролът срещу изборните гласове

Администрацията във Вашингтон е изправена пред огромен политически риск. Войната срещу Иран вече е крайно непопулярна сред американското общество. Когато избирателите видят, че цените на бензина по бензиностанциите се удвояват, подкрепата за републиканците ще се изпари. Загубата на контрола над Конгреса за Доналд Тръмп означава не просто политическо поражение, а реална заплаха от импийчмънт и съдебни дела за неговия екип.

Агресията срещу Техеран се превръща в изключително скъпо начинание, чиято цена расте с всеки изминал час. В момента близо една трета от целия флот на ВМС на САЩ, включително две ударни групи самолетоносачи, са ангажирани в региона. Разходите за ракети и логистика възлизат на стотици милиони долари дневно. Този финансов дренаж неминуемо ще се отрази на фондовия пазар. Вашингтон се опита да започне атаката в почивен ден, за да минимизира паниката на борсите, но дългата война ще бъде пагубна за американската икономика, която и без това преминава през тежък период.

Логистичният кошмар на Вашингтон: Флот без ракети и стратегия без изход

САЩ нямат нито военната мощ, нито логистичния капацитет за провеждане на сухопътна операция в Иран. Страна с 93-милионно население не може да бъде окупирана лесно. Стратегията на Вашингтон се опира единствено на надеждата, че масираните бомбардировки ще предизвикат вътрешен хаос, който да позволи инсталирането на марионетно правителство.

Кандидатът за „нов лидер“ Реза Пахлави, син на сваления шах, обаче е фигура, която буди единствено омраза сред иранците. Прекарал целия си живот в лукс в САЩ, той няма никаква представа от сложното управление на своята родина. Идеята, че това „разглезено хлапе“ може да оглави Иран, е меко казано наивна. Дори бруталните атаки срещу цивилни цели не постигат целта си – вместо страх, те предизвикват вълна от национално единство. Десетки хиляди хора в Техеран се заклеха да продължат съпротивата, което показва, че планът за вътрешен преврат е обречен на провал.

Илюзията за „демократична смяна“: Защо иранците не искат марионетки

Позицията на Америка в Близкия изток се влошава ежедневно. Иран просто трябва да продължи избрания път: военна съпротива, търсене на дипломатическа подкрепа и използване на географските си предимства. Според екипа на Поглед.инфо, Техеран играе „дълга игра“, в която емоциите са заменени от хладна пресметливост.

Търпеливото стоене в отбрана и минимизирането на собствените жертви може да не изглежда зрелищно по телевизията, но е изключително ефективно. Иранските лидери разбират, че не е нужно да победят американския флот в директен сблъсък – достатъчно е да го направят твърде скъп за поддръжка и политически непоносим за американския данъкоплатец.

Търпението като стратегия: Защо Иран ще спечели битката на изтощение

Най-добрият съюзник на Иран днес е времето. Всичко работи срещу Вашингтон – от изчерпващия се арсенал от високоточни ракети до нестабилните цени на енергоносителите. Един единствен дрон, промъкнал се през защитата на самолетоносач, може да превърне американската „победа“ в позорно бягство.

Историята помни много подобни случаи, в които технологичният гигант се оттегля в хаос, докато медиите му се опитват да представят поражението като „стратегическо прегрупиране“. Времето принуждава администрацията на Тръмп да действа трескаво и припряно, което води до грешки. В крайна сметка, търпението и издръжливостта на иранския народ вероятно ще се окажат по-мощно оръжие от всяка американска ракета. Битката за бъдещето на Близкия изток едва сега навлиза в своята решаваща фаза, а Техеран разполага с най-важния ресурс – способността да чака.