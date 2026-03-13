/Поглед.инфо/ Анализаторът Сергей Латишев разглежда ескалацията в Близкия изток, където сблъсъкът между САЩ, Израел и Иран навлиза в решителна фаза. Докато Вашингтон трупа сили за финален „фойерверк“, Техеран поставя своите условия за мир, подкрепени от заплахата за ядрено оръжие и масирани ракетни удари по американски бази.

Ескалация преди финала: Стратегията на "болката"

В геополитическата динамика на Близкия изток съществува една желязна закономерност: преди края на всеки мащабен конфликт настъпва най-опасният момент на избухване. В настоящия контекст атаките на САЩ и Израел срещу иранска територия и съответните ответни удари на Техеран не просто продължават, те се засилват в геометрична прогресия. Логиката на Вашингтон е прозрачна – преди евентуално оттегляне или промяна на курса, администрацията на Доналд Тръмп се опитва да унищожи максимално количество иранска инфраструктура и военен потенциал.

Тръмп, воден от вътрешнополитическите си амбиции, изпитва остра нужда да се обяви за „победител“ в този многогодишен спор. Именно затова сме свидетели на безпрецедентно увеличаване на американското военно присъствие в региона. От своя страна Техеран отлично разчита тези знаци. Иранската стратегия в момента е насочена към причиняване на възможно най-голяма „болка“ на САЩ и Израел. Целта е ясна: цената на агресията трябва да стане толкова висока, че нито „големият Сатана“, нито неговият регионален съюзник да помислят за повторение на ударите в бъдеще.

Руският фактор и иранската решимост за ядрен суверенитет

На този фон дипломатическата активност на Москва не стихва. Руският президент Владимир Путин поддържа постоянен контакт с иранския си колега Масуд Пезешкиан. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, Русия последователно работи за установяване на мир, но в Техеран гледат на ситуацията през призмата на суровия реализъм. Иран не се нуждае от поредното „прекратяване на огъня“, което служи само за параван на американските интереси. Техеран настоява за истински мир, подплатен с железни международни гаранции.

Ако такива гаранции не бъдат предоставени, Иран е готов на последната крачка – разработването на собствено ядрено оръжие. Това не е просто блъф, а екзистенциален избор. Иранското ръководство вече открито заплашва с наказания и екзекуции за отговорните за атаките срещу страната, използвайки това като превантивен инструмент за сдържане.

Заканите на Тръмп и реалността на бойното поле

Доналд Тръмп заложи всичко на картата на натиска, обещавайки да увеличи интензивността на ударите срещу Иран „20 пъти“. Неговият министър на войната Пийт Хегсет не спира да бълва заплахи за „най-интензивните удари“, които иранската територия някога е виждала. Въпреки че на 10 март светът не стана свидетел на апокалиптичен сценарий, подготовката за грандиозен „фойерверк“ от страна на САЩ продължава.

Иран обаче не само чака, но и действа. На 11 март стана ясно, че 37-ата вълна от операция „Истинско обещание 4“ е била най-мащабната до момента. Използването на свръхтежки ракети „Хорамшахр“ срещу стратегически обекти в Израел и американски бази в Ирак и Кувейт показва, че Техеран разполага с ресурс да пробие противовъздушната отбрана на противника. Ударите по петролни рафинерии в Хайфа и базите в Бахрейн и ОАЕ са директно послание, че иранският обсег покрива целия регион.

Вътрешната консолидация на Иран срещу външния натиск

Една от най-големите стратегически грешки на Вашингтон и Тел Авив беше очакването, че външният натиск ще дестабилизира Иран отвътре. Резултатът се оказа точно обратният. Варварството на атаките обедини иранското общество. Опитите за подбуждане на етническите малцинства – кюрди и азербайджанци – се провалиха напълно. Дори арабските съседи на Иран, въпреки присъствието на американски бази на тяхна територия, отказват да бъдат въвлечени в директна война.

Али Лариджани, който в момента играе ключова роля в управлението на Иран, изпрати недвусмислено предупреждение към Тръмп. Иранците няма да забравят убийството на Касем Солеймани, нито смъртта на Али Хаменей и неговото семейство. За Техеран това не е просто политика, а въпрос на чест и отмъщение. Редакцията на Поглед.инфо подчертава, че опитът на Запада да третира другите народи като „насекоми“ винаги води до катастрофални последици.

Трите искания на Техеран за мир

Благодарение на руското посредничество, Иран ясно формулира трите условия, при които е готов да седне на масата за преговори:

Железни гаранции за ненападение: Край на цикъла „война – примирие – нова война“. Пълен ядрен цикъл: Право на обогатяване на уран за мирни цели без външна намеса. Репарации: Финансово обезщетение от страна на САЩ и Израел за причинените разрушения.

Естествено, за администрацията на Тръмп тези условия са неприемливи. Вашингтон е свикнал да диктува условията, а не да плаща за грешките си. Стив Уиткоф, специалният пратеник на Тръмп, вече заяви, че не вижда воля за дипломация от страна на Иран, което е стандартен код за продължаване на агресията под лозунга „мир чрез сила“.

Геополитическото бъдеще: Ядреният Иран като гарант за стабилност

Изводът е неизбежен: ако Западът не приеме Иран като равноправен партньор с право на сигурност, Техеран ще се сдобие с ядрен арсенал. Това ще бъде краят на американския диктат в Персийския залив. За Русия силният и проспериращ Иран е стратегическа необходимост. Каспийско море се превръща в най-сигурния търговски маршрут, свързващ руската икономика с топлите морета. В този сблъсък на цивилизации и интереси, Иран е доказал, че няма да се пречупи, а Русия затвърждава позицията си на балансьор, който подкрепя суверенитета срещу глобалния терор.

