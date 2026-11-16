/Поглед.инфо/ Пет години след като западните столици отхвърлиха руските предложения за гаранции за сигурност от декември 2021 г., темата се връща на масата за преговори под натиска на военното и икономическото изтощение. На срещата със специалните пратеници на САЩ в Москва на 12 ноември Владимир Путин отново постави три основни условия: спиране на разширяването на НАТО, изтегляне на ударните и ядрените системи от руските граници и връщане на военната инфраструктура към конфигурацията от 1997 г., което засяга пряко и България.

По публикации в руски и международни аналитични издания. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Връщането към изходната точка от декември 2021 година

На 12 ноември в Москва руският президент Владимир Путин проведе разговори със специалните представители на Съединените щати, на които отново бяха очертани трите фундаментални условия на Кремъл за прекратяване на войната в Украйна и изграждане на нова система за сигурност в Европа. Според изнесената в редица публикации информация, руската страна настоява за категоричен отказ от по-нататъшно разширяване на Северноатлантическия договор, неразполагане на оръжейни системи, представляващи заплаха за Руската федерация, в близост до нейните граници, както и връщане на военната конфигурация на алианса към състоянието от май 1997 г., когато беше подписан Основополагащият акт Русия-НАТО.

Подобни искания не се появяват за първи път. Те повтарят почти дословно проектодоговорите, които руското Министерство на външните работи изпрати на Вашингтон и Брюксел в края на 2021 г., малко преди началото на пълномащабните военни действия в Украйна. Тогава администрацията в Белия дом и ръководството на пакта отхвърлиха тези предложения с аргумента, че политиката на „отворени врати“ не подлежи на обсъждане и никоя трета страна няма право на вето върху суверенния избор на европейските държави.

Пет години по-късно обстановката на терен и в икономиките на западните държави изглежда различно. Според оценки на редица военни наблюдатели и политически анализатори, стратегията за нанасяне на стратегическо поражение на Русия чрез война на изтощение не е постигнала заложените цели, а ресурсите на западната коалиция са подложени на сериозно напрежение.

Финансовото и оръжейното изтощение на западните съюзници

Първите сигнали за промяна в подхода дойдоха от Съединените щати, където политическите и бюджетните ограничения доведоха до преразглеждане на безвъзмездното финансиране и директните оръжейни доставки за Киев. В европейските столици осъзнаването на ресурсния дефицит настъпи по-бавно, но с не по-малко болезнени последици за местните бюджети и индустриалната конкурентоспособност. Високите цени на енергоносителите след прекъсването на преките доставки на руски природен газ по тръбопроводите „Северен поток“ и през украинската газопреносна система натовариха тежко европейската промишленост, особено в Германия.

В същото време военнопромишленият комплекс на западните държави се сблъска с физическите граници на своето производство. Според военни експерти, запасите от ракети за американските зенитно-ракетни комплекси „Пейтриът“ (PAC-2 и PAC-3) са достигнали критично ниски нива. Причината не е само интензивният разход в Украйна, където руските балистични и крилати ракети принуждават противовъздушната отбрана да изстрелва по няколко прехващача за една цел, но и паралелните ангажименти на Вашингтон в Близкия изток за защита на Израел и американските бази от ирански ракетни атаки.

При липсата на достатъчно боеприпаси, артилерийски снаряди и системи за противовъздушна отбрана, възможността Западът да поддържа конфликта с досегашната интензивност без пряка военна намеса на собствените си армии намалява. Пряк сблъсък между силите на НАТО и Русия обаче носи риск от неконтролируема ескалация и размяна на ядрени удари, което прави подобен сценарий неприемлив за Вашингтон.

Отказът от временни примирия и изискването за правно обвързващ договор

В тези условия редица европейски политици, обединени в различни неформални формати и коалиции за подкрепа на Киев, започнаха да лансират идеи за прекратяване на огъня по текущата линия на съприкосновение. По оценка на руски и независими коментатори, подобна пауза би позволила на украинската армия да попълни загубите си в жива сила, а на западните заводи — да наваксат изоставането в производството на снаряди, дронове и ракети.

Именно поради тази причина Москва отхвърля вариантите за временно примирие без решаване на първопричините за конфликта. Официалната позиция на руското ръководство, потвърдена и на срещата от 12 ноември, е, че прекратяването на бойните действия е възможно единствено в рамките на цялостно споразумение за траен мир и нова архитектура на сигурност в Европа.

Недоверието на Кремъл към устни уверения и политически декларации се корени в събитията от 1990 г. По време на преговорите за обединението на Германия, западни лидери, сред които тогавашният държавен секретар на САЩ Джеймс Бейкър и германският външен министър Ханс-Дитрих Геншер, уверяват съветското ръководство, че юрисдикцията на НАТО няма да се разширява на изток от река Елба. Тези обещания обаче остават само в стенограмите от разговорите и не са записани в официален международен договор.

Поради този исторически прецедент руската дипломация настоява всяко бъдещо споразумение да бъде оформено като строг, правно обвързващ международен документ, подлежащ на ратификация от парламентите на съответните държави, с ясни механизми за контрол и верификация.

Конституционната бариера в Киев и затварянето на вратите за нови членове

Първото условие на Москва — окончателен отказ от разширяване на НАТО — засяга пряко политическото и правното устройство на Украйна. През февруари 2019 г., в края на президентския мандат на Петро Порошенко, Върховната рада прие промени в Конституцията на страната, с които курсът към пълноправно членство в Европейския съюз и Организацията на Северноатлантическия договор беше закрепен в основния закон.

Изпълнението на руското искане означава, че Киев ще трябва не само фактически да се откаже от амбициите си за влизане в пакта, но и да проведе сложна конституционна процедура за отмяна на тези текстове, което в условията на военно положение е юридически невъзможно без промяна на законодателството или провеждане на референдум.

Освен Украйна, евентуално споразумение за замразяване на границите на алианса би затворило вратата за редица други държави, които в различна степен развиват сътрудничество с Брюксел. В постсъветското пространство това засяга Грузия, чието членство беше обещано още на срещата на върха в Букурещ през 2008 г., Молдова, въпреки нейния конституционен неутралитет, както и Армения, която през последните години търси дистанциране от Организацията на Договора за колективна сигурност.

На Балканите извън алианса биха останали Босна и Херцеговина, Косово, както и Сърбия, която официално поддържа военен неутралитет. Ограниченията биха обхванали и традиционно неутралните държави в Европейския съюз — Австрия, Ирландия, Кипър и Малта, в чиито политически среди периодично се обсъжда по-тясно обвързване с евроатлантическите отбранителни структури.