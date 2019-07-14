/Поглед.инфо/ Не е минало много от времето, когато бившият президент на Украйна Петро Порошенко ликуваше и буквално крещеше на цялата република, че велико достижение на неговата власт стана прочутият Томос, т.нар. "автокефалия" на Православната църква на Украйна, за да докаже, че няма никаква връзка между православието на Украйна и Московската патриаршия.

/Рус.ез./

И в тот момент, в 2018 году, практически все, даже и украинские, эксперты понимали, что Порошенко «работает» ради выборов. Провалил автокефальную тему как политический проект уже экс-президента в предвыборный период, по сути сам Константинополь, то есть константинопольский патриарх Варфоломей. Внутренние проблемы в контексте продавливания данного проекта так и не решились. Более того, как известно, Порошенко проиграл выборы Владимиру Зеленскому – то есть на рядовых верующих избирателей томос не оказал никакого воздействия.

В экспертном сообществе Украины до сих пор не утихают споры относительно результатов визита представителей 10 Поместных Церквей на торжества в Киеве, которые были посвящены Дню тезоименитства Предстоятеля Украинской Православной Церкви. С одной стороны, указывается на отсутствие на праздничных мероприятиях делегатов от Антиохийской, Элладской и Албанской Церквей. Также акцент сделан на отказе представителей Грузинской Церкви приехать в столицу Украины из-за событий, которые происходили в Тбилиси. С другой - эксперты не ожидали настолько явного и активного выражения поддержки со стороны прибывших иерархов митрополиту Онуфрию, кульминацией которой следует считать озвученную готовность Кипрской Церкви организовать в Европе сбор подписей для обращения в Европейский суд по правам человека с целью защиты паствы УПЦ от гонений. Такое развитие событий, уверены политологи, говорит о том, что, во-первых, акции Фанара (т.е. константинопольского патриарха) в глазах мирового Православия продолжают падать, а, во-вторых, даже в отдалённой перспективе «томосистой» «Православной церкви Украины» («ПЦУ») не следует надеяться на признание со стороны канонических Православных Церквей.

На фоне этого разрастается «силовая» составляющая конфликта между Епифанием и Филаретом. В принципе, оба – типичные раскольники, так сказать, нерукопожатые в Православном мире. Не так давно «почётный патриарх» пожаловался министру внутренних дел Украины Арсену Авакову на то, что «ПЦУ» отобрала у него в Киеве Свято-Феодосиевский монастырь и Успенский храм. И вот новое обострение ситуации! Теперь уже в Одессе, где развернулось силовое противостояние вокруг собора Рождества Христова, который «епископ» «ПЦУ» Павел (Юристый) ещё полгода назад отобрал у бывшего настоятеля из «УПЦ КП» Виталия Сеника. Интересно, что последнего в этой борьбе поддерживает община упомянутого храма. Её представители даже один раз попытались отбить своё имущество обратно, но были встречены слезоточивым газом. По итогам данного инцидента сторонники «ПЦУ» сняли табличку о принадлежности церкви к «УПЦ КП», поставили в ней собственные металлические двери и закрылись внутри храма, намереваясь более не пускать туда членов общины «Киевского патриархата». Этот случай - яркий пример двойных стандартов и того, как по-иезуитски ведёт себя «ПЦУ», когда дело касается «смены» юрисдикции не в её пользу.

Напомним, что в январе текущего года Парламент Украины принял изменения в Закон о свободе вероисповедания, согласно которым религиозная община имеет право, проголосовав 2/3 голосов, «перейти» в другую конфессию. По мнению экспертов, данные изменения принимались, чтобы значительно облегчить процесс захватов храмов УПЦ. Но, как видим, в обратную сторону закон «не работает», поскольку «ПЦУ» не интересует реальное волеизъявление общин, и она готова давить права своих прихожан с помощью грубой силы. Стоит отметить, что пока в данной плоскости Филарет уступает Епифанию. Однако у «почётного патриарха» есть «оружие», которое может компенсировать отсутствие силовых ресурсов. Будучи главой «Киевского патриархата» (т.е. «УПЦ КП»), Филарет наверняка накопил тонны компрометирующей информации о каждом из «епископов», которые сейчас составляют костяк «ПЦУ». Теперь он может использовать данные сведения для психологического давления на своих оппонентов, а также их дискредитации. При этом следует понимать, что «война компроматов» способна нанести «ПЦУ» куда больший ущерб, чем потеря нескольких храмов. Да и лично Епифаний рискует потерять гораздо больше, чем Филарет. В частности из-за того, что любые обвинения в адрес «почётного патриарха» оборачиваются по итогам против самой же «ПЦУ». Так, в пылу соответствующей полемики было вскрыто много неприятных фактов, связанных с проведением так называемого «объединительного собора» в декабре 2018 г. Как следствие - произошла полная десакрализация этого мероприятия. Отныне уже всем стало ясно, что т.н. «собор» был проведён под давлением Порошенко и представляет собой по факту не свободное волеизъявление «автокефалистов», а коррупционную сделку между бывшим президентом Украины, Филаретом и Константинополем. Не менее важно и то, что десакрализации и демифологизации подвергся начальный период становления «Киевского патриархата».

Сейчас в среде сторонников «ПЦУ» ни у кого не вызывает отторжения тезис о том, что Филарет откололся от УПЦ в 1992 г. из-за неудовлетворенных амбиций после проигрыша на выборах Московского Патриарха (в очередной раз этот тезис повторил экс-глава «УАПЦ» (т.е. «автокефальной») Макарий (Малетич)). А ведь долгие годы такое утверждение считалось немыслимым в рядах поборников автокефальной идеи. Более того, они долго и упорно строили миф о Филарете как о борце за «независимость церкви» в противостоянии с «имперской Москвой». Теперь же Филарета его вчерашние почитатели активно обвиняют в том, что он является частью этого «имперского наследия». Хотя такая критика бьёт в первую очередь не по «почётному патриарху», а по «ПЦУ», созданной на базе детища Филарета в лице «УПЦ КП». Окончательно же похоронить миф о «благородном» происхождении «автокефального проекта» может заявление Филарета о том, что Епифаний является... незаконнорожденным сыном покойного «епископа» «Киевского патриархата» Даниила (Чоколюка). В интервью изданию Comments.Ua «почетный патриарх» подчеркнул, что его слова не базируются на слухах: «Епифаний является незаконным сыном Даниила, и воспитан Епифаний был в семье Чокалюков. Доказательства этому уже есть. Ранее были слухи, а теперь мы имеем доказательства, что это незаконный сын митрополита Даниила». Если Филарет не блефует, то дальнейшая раскрутка скандала способна уничтожить имидж «ПЦУ», который связан с личностью Епифания. Ведь аргументы о неканоничности давно не волнуют основную часть адептов созданной с подачи Фанара структуры, а вот такого рода сенсации вполне могут оттолкнуть от «ПЦУ» значительную часть украинского общества.

Помимо этого, скандал льёт воду на мельницу оппонентов Епифания внутри «ПЦУ», которые не прочь убрать его с занимаемой должности. Используя открывшиеся обстоятельства, молодого «митрополита» могут заставить уйти в отставку либо добровольно, либо под предлогом необходимости проведения настоящих свободных выборов «предстоятеля». Данный сценарий выглядит вполне реальным хотя бы потому, что харизматичный, влиятельный и жесткий «епископ» Луцкий и Волынский Михаил (Зинкевич) уже давно ищет зацепки для сокрушительной атаки на Епифания. В связи с этим последнему ничего не остаётся, как пытаться отвлечь внимание общественности от постоянных скандалов внутри «ПЦУ» при помощи привычной «патриотической риторики». Так, в конце прошлого месяца Епифаний побывал с визитом в Тернопольской и Ровенской областях, где большая часть мероприятий была построена на идеях чествования националистов и их истории (в частности, бандеровская УПА).

Стоит при этом отметить, что ряд политологов высказал мнение о том, что еще одной целью прибытия главы «ПЦУ» в соответствующие регионы была организация «маленькой победоносной войны», способной затмить внутренние проблемы в «автокефальном лагере». В её роли как раз и выступит новая волна «переходов общин УПЦ», детали которой, как уверены некоторые эксперты, и согласовывались во время соответствующего визита. Подтверждением этой гипотезы, в частности, может служить то, что Епифаний на Тернопольщине передвигался с группой тамошних представителей «Правого сектора» и Нацкорпуса.

27 июня 2019 г. греческое издание Ромфея опубликовало письмо патриарха Варфоломея, в котором глава Фанара выразил озабоченность в отношении желания президента Черногории создать «независимую церковь»: «Церковь Черногории никогда не была автокефальной, в то время как сегодняшняя так называемая "Православная церковь Черногории" под руководством Мираша Дедеича не принадлежит Православной Церкви. Единственным каноническим иерархом является наш брат Митрополит Амфилохий, принадлежащий к патриархату Сербии, который признан на общеправославном уровне», - подчеркнул Варфоломей. И снова мы видим яркий пример «двойных стандартов», но уже со стороны Константинополя. Ведь в данном случае напрашивается совершенно справедливый вопрос: почему логика, которую Константинополь применил к Украине, не работает в отношении Черногории? И если она по каким-то причинам признаётся Фанаром неправильной, то не означает ли это, что и действия патриарха Варфоломея на Украине были ошибочными? Что томос для Порошенко – это благодарность за крупную взятку, если не что-то похуже?.. Впрочем, мотивы патриарха Варфоломея могут быть и вполне прозаичными. Прямой конфликт с еще одной Поместной Церковью из-за предоставленной раскольникам автокефалии Константинополь просто не выдержит. Ведь при соответствующем шаге греков православный мир окончательно убедился бы в том, что Фанар угрожает всем Поместным Церквям без исключения. Однако всё же стоит понимать: отказ Джукановичу сегодня не означает, что Варфоломей не изменит своё мнение завтра. Примеров того, как Константинополь забирает назад своё слово, более чем достаточно. Случаи с Украиной и Архиепископией русских приходов в Западной Европе - это только верхушка айсберга.

Отдельно нужно отметить визит делегации Константинопольского патриархата к папе Римскому. В его рамках, среди прочего, обсуждались и дальнейшие шаги смешанной Комиссии по православно-католическому диалогу, а также предстоящее заседание координационного комитета, на котором будет продолжено рассмотрение документа «О первенстве и соборности во втором тысячелетии и сегодня». В данном контексте следует обратить внимание на следующий факт. Глава греческой делегации архиепископ Иов (Геча) передал Франциску письмо патриарха Варфоломея, в котором предстоятель Константинопольской Церкви выразил надежду на то, что в ноябре работа над текстом упомянутого документа будет завершена, и это станет важной вехой на пути... «восстановления общения между сестринскими церквями»! Более того, ссылаясь на Равеннский документ (официальное название: «Экклезиологические и канонические последствия сакраментальной природы Церкви: церковное единство, соборность и власть») от 13 октября 2007 г., Варфоломей озвучил формулу соотношения первенства и соборности: первенство должно рассматриваться в контексте соборности, а соборность - в контексте первенства. Эта формула полностью отображает схематическую диалектику митрополита Иоанна (Зизиуласа), который утверждал, что соборность без первенства не существует, ибо имеет в первенстве свой источник и начало. По сути, такое учение мало чем отличается от ереси «папизма» и является искажением православного понимания природы Церкви. Однако, судя по всему, Константинополь желает любой ценой «восстановить» общение с Католической церковью. Причём намерен он это в наиболее краткие сроки!

А при чём тут Украина, томос, «тёрки» между «ПЦУ» и «УПЦ КП», между Филаретом и Епифанием и так далее, и тому подобное? – спросят очень многие. Да вот при чём. Варфоломей, т.е. Конантинопольский патриархат, исподволь предпринимает попытки повторного давления на священнослужителей и «церкви» Украины по данной проблеме. Видимо, кто-то забыл, что на Украине есть греко-униаты католики, т.е. Украинская греко-католическая церков? В данном контексте тем более интересной выглядела встреча Папы Римского с епископатом Украинской греко-католической церкви (УГКЦ), которая проходила 5-6 июля в столице Италии. Напомним, что ей предшествовало. Когда 2 мая 2019 г. папский нунций на Украине Клаудио Гуджеротти объявил о готовящемся секретном «сюрпризе» для УГКЦ, многие эксперты предположили, что речь идёт о даровании ей статуса «патриархата». Это выглядело достаточно правдоподобно, учитывая, что для униатов патриаршество является «идеей фикс» ещё с тех пор, как митрополит Иосиф (Слипый) выступил на II Ватиканском соборе с предложением повысить административный статус украинских греко-католиков. Да и момент казался более чем удачным. С одной стороны, маячила символическая дата 30-летия выхода униатов «из подполья», с другой - усиливалась тенденция к углублению конфликта между православными и раскольниками, на фоне которого шаг по укреплению униатских структур выглядел бы вполне логичным для Ватикана. 4 мая Ватиканский пресс-центр анонсировал масштабную встречу главы Католической церкви с руководством УГКЦ, что ещё более укрепило гипотезу о грядущих кардинальных изменениях в жизни греко-католиков: «Эта встреча станет очередной возможностью для углубления сведений о жизни и потребностях Украины с целью определить способы, которыми Католическая церковь, а особенно Греко-католическая церковь может ещё эффективнее посвятить себя проповедованию Евангелия, сделать взнос в поддержку страдающих и содействия миру в согласии, насколько это возможно, с Католической церковью латинского обряда и другими церквами и христианскими сообществами».

Интриги добавил и глава УГКЦ Святослав Шевчук, который подтвердил, что на встрече с понтификом он будет добиваться повышения статуса своей церковной структуры: «Мы просим его об этом на каждой встрече, в частности, когда говорим о том, как мы живём... С нашей стороны мы делаем всё для того, чтобы функционировать как патриаршая церковь. А вопрос признания (не создание или провозглашения) - это вопрос, который предстоит решению Вселенского Архиерея, и мы уважаем свободу его решения», - подчеркнул Шевчук. Действительно, вопрос о статусе патриархата в общении с Франциском лидер УГКЦ поднимал ещё в ноябре 2013 г. По его словам, он это делал при личной встрече с новоизбранным папой, а также на пленарной ассамблее Конгрегации для Восточных католических церквей, по итогам которой предложение «легло папе на стол». Судя по результату, Франциск тогда проигнорировал прошение руководства УГКЦ. Опрокинув прогнозы аналитиков, то же он сделал и сейчас. Причём, по итогам встречи, которая завершилась 6 июля, глава Католической церкви не только не удовлетворил очередную просьбу Шевчука, но и выдвинул определённые претензии к мотивации и действиям украинских униатов. В обращении к иерархам УГКЦ Папа назвал противостояние на Донбассе «так называемой войной» и указал, что его сторонами являются «украинские войска» и «пророссийские повстанцы». По сути, это не что иное, как определение гражданской войны, хотя Папа Франциск и не употребил этот термин. Примечательно, что фрагмент с упоминанием данной фразы не был упомянут в украинской версии новости, но зато остался в итальянской.

Нужно подчеркнуть, что в данном заявлении Папы Римского, по большому счёту, нет ничего нового. Аналогичные высказывания прозвучали ещё в феврале 2015 г. во время так называемой Общей аудиенции (задолго до встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в том же году). «Просим у Господа Бога, чтобы как можно быстрее прекратилось это ужасное братоубийственное насилие», - заявил тогда Франциск и подчеркнул, что «восстановление диалога» является «единственно возможным путём для возвращения мира и согласия» на Украину. «Когда я слышу слова "победа" и "поражение", ощущаю в сердце глубокую боль и печаль. Это неправильные слова. Единственным правильным словом является слово "мир". Это единственное правильное слово!.. Задумайтесь, это же война между христианами. Вы все получили то же самое Крещение!» - также отметил тогда понтифик. Эти высказывания вызвали достаточно резкую реакцию у Святослава Шевчука, который увидел в словах главы Католической церкви элементы «советской пропаганды». Об этом лидер униатов заявил 23 февраля 2015 г. после визита украинских епископов «восточного обряда» в Рим, где они встретились с папой Франциском. Выступление Шевчука опубликовало католическое издание Crux, позже удалив публикацию по неизвестным причинам. Однако её копия осталась в кэш-архиве Google. Позицию папы Римского также подвергли резкой критике редакторы украинских католических изданий «Патріярхат» и «Католический обозреватель», усмотрев в ней влияние «промосковского лобби» в окружении Франциска. А сейчас, похоже, история повторяется. В своём июльском обращении к руководству УГКЦ папа намекнул на то, что украинским греко-католикам не следует закрывать глаза на ошибки своих представителей, а ещё указал на то, что любые «партикуляризмы» - церковные, националистические, политические или другие - разрушают единство Католической церкви. По мнению экспертов, это был весьма прозрачный намёк на националистические перегибы в действиях греко-католиков, которые делают УГКЦ неудобной для глобальных планов Ватикана.

Что же получилось? 1) Результаты визита представителей Поместных Церквей в Киев засвидетельствовали высокий уровень поддержки УПЦ со стороны всего Православного мира. Отсутствие делегатов от четырех Церквей было компенсировано соответствующими письменными поздравлениями в адрес митрополита Онуфрия. При этом важно то, что в официальных письмах Предстоятель УПЦ был указан как «митрополит Киевский и всея Украины», что является очередным сильным ударом по авторитету Фанара, призывающего всех остальных считать Епифания «единственным митрополитом Киевским». В целом же, данный аспект можно считать еще одним важным свидетельством того, что Поместные Церкви не намерены признавать легализацию Константинополем церковного раскола на Украине. 2) Письмо Варфоломея президенту Черногории указывает на то, что Фанар ставит проект «черногорской автокефалии» на паузу, дожидаясь для его запуска более приемлемых условий. 3) Церковный Стамбул провернул трюк с тайным приглашением Епифания на именины Варфоломея с тем, чтобы обеспечить сослужение молодого «митрополита» с главой Элладской Церкви. Её суть проста - обеспечить официальные контакты «ПЦУ» на уровне авторитетных представителей Поместных Церквей. Пункты 2 и 3 говорят о том, что Константинополь хочет усилить свою роль на Ураине и увеличить своё влияние – вот только для чего?.. 4) Заявление Филарета о том, что Епифаний - сын одного из «иерархов» «УПЦ КП», следует рассматривать в качестве «чёрной метки» для команды «младотурков» из «ПЦУ». «Почётный патриарх» дал ясно понять, что дальнейшее давление на него, а также попытки отобрать принадлежащую ему собственность встретят жёсткий отпор в виде опубликованного компромата на наиболее видных представителей «епископата» созданной с подачи Фанара структуры. С другой стороны, это может быть и некий шаг по поддержке амбиций Михаила (Зинкевича), который давно ищет возможности для свержения Епифания (Филарету создание нового очага конфликта внутри «ПЦУ» играет только на руку, поскольку дает возможность перенаправить силы его противников на уничтожение друг друга, а не «УПЦ КП»). Важно и то, что продемонстрированные «почетным патриархом» «зубы» постепенно наращивают число его сторонников в разных регионах Украины, которые до этого боялись явно показать свою лояльность к Филарету. То есть Варфоломею могут всерьёз подмочить репутацию и осложнить его планы. В данном контексте следует, в частности, обратить внимание на позицию этнических греков - членов мариупольского прихода святой Великомученницы Параскевы, обратившихся к «почётному патриарху» с просьбой «восстановить историческую справедливость и воссоздать Готфско-Кафскую митрополию в составе УПЦ КП». Данный призыв указывает на то, что раскол внутри «ПЦУ» только разрастается.

5) На фоне обострения ситуации Епифаний, как считает ряд экспертов, с целью отвлечения внимания от дрязг внутри возглавляемой им структуры готов поддержать новую волну захватов храмов УПЦ. Имеем в виду – канонической УПЦ, а не раскольнической «УПЦ КП». По их мнению, именно с этой целью молодой «митрополит» ездил в Тернопольскую и Ровенскую области, где он провёл встречи с радикалами-националистами из «Правого сектора» и Нацкорпуса. При этом важно отметить, что активизация давления на УПЦ может получить определённую поддержку со стороны СБУ и МВД Украины. 5 июля 2019 г. заместителем главы этой силовой организации стал греко-католик Анатолий Дублик, который будет курировать «религиозную тему». Ранее он уже отмечался обстоятельной работой по линии противодействия Украинской Православной Церкви (в частности, с его именем связывают практически удавшуюся попытку заблокировать вход в Киев двух колонн Всеукраинского Крестного хода, которые в 2016 г. шли в столицу Украины с запада и востока Украины). 6) Что же касается разрабатываемого Фанаром и Ватиканом документа «О первенстве и соборности во втором тысячелетии и сегодня», то нужно напомнить, что ещё в 2016 г. архиепископ Иов (Геча) всячески подчеркивал следующий тезис: между Католической и Православной церквями существует не раскол, не уклонение в ересь, а всего лишь «разрыв общения».

В этой связи не исключено, что после того, как текст упомянутого документа будет согласован, последует и пресловутое «восстановление общения». А «тренировочным полигоном» для его отработки выступит Украина, где будут созданы условия для мягкого слияния «ПЦУ» и УГКЦ (его первой фазой станет практика «совестной молитвы и причащения»). О такой возможности свидетельствует, в частности, интервью Епифания каналу «Эспрессо»: «На встрече с Блаженнейшим Святославом мы говорили о дальнейшем углублении нашего сотрудничества. В этом сотрудничестве мы придем к диалогу, а уже диалог определит, сможем ли мы объединиться. Теоретически это в будущем возможно. Но это зависит от того, как мы будем сотрудничать, поддерживать эти дружеские отношения, стремиться к этому единству. В будущем все православные должны объединиться в единой Церкви». Исходя из этого, вполне возможно, что уже в следующем году мы увидим, как представители «ПЦУ» и УГКЦ совместно молятся и причащаются. Таким образом, мы не исключаем, что истинной целью Константинополя, Порошенко, укро-националистов, Филаретов, Епифаниев и иже с ними является…уничтожение, образно говоря, «Русского Православия», с перспективой католицизации всей Украины. То есть провокации, а то и силовое давление против приходов и прихожан УПЦ Московского патриархата будут продолжаться.

Остаётся добавить, что новоизбранный президент Украины Зеленский пока не участвует в возне Варфоломея, Епифания и Филарета….

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели