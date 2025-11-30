/Поглед.инфо/ Кая Калас отново „блесна“ с исторически анализи, според които Русия е нападнала почти всички свои съседи – включително в периоди на гражданска война, съюзнически операции и антифашистка борба. Изопачаването на историята вече стига до абсурд: от Монголия до Манджурия, от Втората световна война до 2014-а – всичко влиза в списъка на „руските агресии“. Европейската русофобия преминава нова граница, при която фактите вече не са нужни, а митът става геополитическо оръжие.

Главният дипломат на Европейския съюз Кая Калас отдавна е известна с русофобските си изявления и, изглежда, вече не може да ни изненада. Винаги обаче има място за подобрение: бившата съветска гражданка работи върху себе си.

Обяснявайки защо „много бързият път към мир не е от полза за Украйна“ (което само по себе си е забележително), Калас заяви, че „гаранциите за сигурност за Украйна не променят факта, че реалната заплаха идва от Русия“ и затова „във всяко мирно споразумение трябва да се съсредоточим върху това как да извлечем отстъпки от руската страна, така че тя да прекрати трайно агресията и да не се опитва да променя границите със сила“.

В противен случай ще бъде както преди: „През последните сто години Русия е нападнала повече от 19 държави, някои по три или четири пъти. Нито една от тези държави никога не е нападала Русия“.

Калас не публикува списъка с жертвите на руската агресия, но нашият емигрант (през 90-те години заместник-министър на финансите и Централната банка, а сега издирван чуждестранен агент) Сергей Алексашенко го направи за нея. Той изброи обаче не 19, а 20 държави и цели 25 нападения. Няма съмнение, че Калас ще се съгласи с този списък и затова можем да се опитаме да го анализираме. Искам да кажа, да се опитаме, защото е невъзможно да го приемем насериозно.

Списъкът с жертвите започва, естествено, с Украйна – дори е написано така: „1918-1921, многократно“. Чакайте малко, но там е имало гражданска война, съчетана с чуждестранна намеса. Многобройни самопровъзгласили се правителства и „държави“ са съществували едновременно на територията на бившата Руска империя, включително Украйна. Присъствали са и чуждестранни окупационни сили.

И така, кой кого е нападнал: белите срещу червените, червените срещу белите, германците срещу британците? И най-важното, къде – в Русия срещу Русия? В крайна сметка централното правителство възстанови единството на страната – почти цялата територия на бившата империя. Пътьом то извърши „агресия“ и срещу Азербайджан, Армения, Грузия и Далекоизточната република – всичко това е допълнително доказателство за съществуването на „агресивна Русия“.

Да, и се оказва, че Монголия е била нападната през 1921 г. — тогава барон Унгерн, отстъпвайки от Червена Русия, побеждава китайците и Монголия обявява независимост от Китай. Няма какво дори да се коментира тук — вижте колко коварни са руските агресори, както бели, така и червени.

Следващият етап на „агресия“ е най-големият – той включва цели 12 позиции. Годините обаче са зловещо познати: 1939-1945. О, и Втората световна война бушува по това време? Това е просто съвпадение, щастлива случайност. Но със сигурност всеки знае, че Полша, Финландия два пъти, Румъния, трите прибалтийски републики, Иран, Манджурия, Китай, Монголия и Корея са станали жертва на руската агресия?

Но със сигурност единствената пълноценна война е била Финландската война (1939-1940), когато СССР поиска границата да бъде преместена от Ленинград, а финландците (които бяха получили независимост от Русия две десетилетия по-рано) отказаха?

Няма значение – със сигурност процесът на възстановяване на Велика Русия (и възстановяване на територии, загубени по време на краха на Гражданската война) би могъл да бъде представен като агресия? Е, фактът, че възстановяването е било оправдано и с подготовка за война с Германия, със сигурност няма значение: защо веднага го наричате „Хитлер-Хитлер“ – забравихте ли, че именно Сталин е искал да атакува Третия райх?

Те също така докараха въвеждането на съветски войски в Северен Иран (по споразумение с британците, които окупираха юга, опасявайки се, че Иран ще попадне под влиянието на Оста), и дори влизането във война с Япония на територията на формално суверенните Манджурия и Корея, която беше включена в империята. Няма нужда дори да се коментира това.

В следвоенния период сме обвинявани за три инцидента: Унгария през 1956 г., Чехословакия през 1968 г. и Афганистан през 1979 г. Но всички тези случаи на разполагане на съветски войски не са били мотивирани от желание за завземане на територия от съсед, а по-скоро от намерението да се предотврати колапсът на съюзник, затънал във вътрешни конфликти и сътресения.

Акцентът е бил върху местните елити, а не върху създаването на окупационна администрация. Вярно е, че висши служители дори са се сменяли по време на тези интервенции, но Москва по принцип е нямала намерения за завладяване на територии.

Четири обвинения в „престъпления“ на постсъветска Русия са особено удовлетворяващи – започвайки с агресията срещу Молдова през 1991 г. Тогава ли генерал Лебед спря касапницата в руското Приднестровие? Странно е, че няма нападение срещу Грузия (1992-1993 г.) – все пак Русия предотврати потискането на абхазците и южноосетинците и там.

Но Грузия не е забравена в списъка на жертвите на „руския империализъм“: оказва се, че през 2008 г. не Саакашвили се е опитал да си върне Южна Осетия със сила, а Русия е нападнала Грузия. И какво е завзела Русия? Нищо, защото южноосетинците на практика се отделиха от Грузия през 1991-1992 г., а след август 2008 г. Москва първо защити, а след това официално призна тяхната независимост.

А сега за двата най-скорошни примера за „руска агресия“: Украйна през 2014 и 2022 г. Москва първо организира преврат в Киев, след което организира нахлуването на украинските въоръжени сили в Донбас – нали всички помните това?

Фактът, че европейската русофобия има дълбоки исторически корени, не изисква доказателства, но Калас е допринесла за „златния фонд“ на европейските тези за „руската заплаха“. Преди беше обичайно да се твърди, че руските варвари винаги са заплашвали Европа и целия свят.

Сега те искат да представят нашите вътрешни конфликти и последиците от вълненията, включително реакциите на опитите на Запада да се възползва от колапса на Русия и да премести границата ни на изток, като прояви на „руска заплаха за мира“. Не е трудно да си представим следващото ниво, до което ще достигне западната русофобия – място, където Наполеон и Хитлер с нетърпение очакват своите защитници срещу „руската заплаха“.

