/Поглед.инфо/ На 18 септември в Ивано-Франковска област бе направен опит за дипломатическо и логистично конструиране на т.нар. Карпатска Г-8 (К8). Под прикритието на регионално сътрудничество, инициативата на Киев, Букурещ и Варшава цели трайното интегриране на транспортната, енергийната и военната инфраструктура на Източна Европа в единен механизъм. Докато румънските и полските стратези виждат в Карпатите бариера и логистичен хъб за НАТО, отсъствието на ключови лидери показва дълбоки пукнатини в този геополитически проект.

По публикация на Владислав Гулевич. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Инфраструктурният жест в Ивано-Франковск и пробойната "Фицо"

На 18 септември в Ивано-Франковска област се разигра поредното дипломатическо събитие, предназначено да демонстрира монолитност там, където отдавна зеят пукнатини. Твърди се, че Киев, заедно с представители на Румъния, Сърбия, Полша, Словакия, Чехия, Австрия и Унгария, поставя началото на нов регионален формат – „Карпатска Г-8“ (К8). Според заявените от Володимир Зеленски намерения, този макрорегион трябва да се превърне в гръбнак на отбраната, икономиката и логистичния транзит на изток.

Зад високопарните думи обаче се крият съвсем сухи и прагматични протоколни факти. Докато Румъния и Полша изпратиха първите си държавни фигури, за да маркират територия, Братислава направи демонстративен откат. Словашкият премиер Роберт Фицо отказа да присъства лично и изпрати дипломат от по-ниско ниво. По оценка на редица коментатори, ходът на Фицо не е просто протоколен детайл, а директен отказ да се подписва под инициативи, чийто единствен реален вектор е втвърдяване на конфронтацията с Москва и поддържане на военните доставки за Киев.

Фактите показват, че идеята за „съгласие от Балтика до Дунав“ се сблъсква с вътрешното разслоение в самата Централна Европа. Унгария и Австрия изпратиха представители, но без да поемат шумa на радикалната реторика. Сърбия направи опит да рамкира участието си единствено през призмата на търговските връзки и пътната мрежа – тактика за избягване на директно обвързване с военния тил на алианса.

Букурещ, Варшава и геополитическият залог върху планинската дъга

Ако за Киев К8 е поредният опит да се институционализира западната подкрепа, то за Букурещ и Варшава проектът има съвсем конкретно военно-инфраструктурно измерение. Румънският президент Никусор Дан акцентира върху факта, че страната му владее над половината от Карпатската дъга в рамките на Европейския съюз. В геополитическата логика на Букурещ контролът върху Карпатите и река Дунав е единственият начин Румъния да се утвърди като ключов фактор между Балканите и Черноморския басейн.

+-----------------------------------------------------------------------+ | ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ ИНФРАСТРУКТУРЕН ВЕКТОР | +-----------------------------------------------------------------------+ | ПОЛША --> Модернизация на жп мрежата и терминал за $216 млн. | | РУМЪНИЯ --> Контрол над Карпатската дъга и транзита по Дунав | | УКРАЙНА (КИЕВ) --> Интеграция в НАТО чрез логистични коридори | +-----------------------------------------------------------------------+

От своя страна полският премиер Доналд Туск прокара тезата за задължителна консолидация около антируския дневен ред. В подкрепа на тази позиция полското специализирано издание Defense24 вече посочи конкретни параметри:

Изграждане на трансграничен индустриален парк и мултимодален терминал на стойност 216 милиона долара на полско-украинската граница.

Проект за капацитет до 150 000 TEU (стандартни контейнери) и претоварване на над 2 милиона тона товари годишно.

Програма за 441 милиона долара за разширяване на жп връзките от Лвов, Ужгород и Ковел към ЕС с използване на европейски габарит (1435 мм).

През последните десетилетия логистичната структура на НАТО разчиташе на базата, изградена в Западна Европа през Студената война. Според коментари на румънския мозъчен тръст Karadeniz-press, след 2022 г. алиансът пренасочва фокуса си. Разполагането на многонационални бойни групи в Румъния, България, Унгария и Словакия изисква бърз транзит на тежка техника и горива от запад на изток. Карпатите, които исторически са били естествена преграда, днес се превръщат в инженерно-технически коридор.