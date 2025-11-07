/Поглед.инфо/ „Грокипедия“ хвърля светлина върху фона на кървавия киевски Майдан, потулен от Запада

Западните медии продължават да бъдат разтърсвани от скандали. Ето, сега изведнъж британският вестник „Телеграф“ провежда разследване и открива, че печално известната реч на Тръмп, в която той уж призовава поддръжниците си да щурмуват Капитолия, е откровен фейк, монтаж, създаден от колегите им от нежеланата в Русия британска телерадиокорпорация BBC. Те изрязват цитати на тогавашния още обитател на Белия дом от различни фрагменти, което в крайна сметка става основата за обвинения срещу Тръмп в опит за преврат.

В оригинала тогавашният 45-ти президент на Съединените щати казва: „Ще маршируваме до Капитолия и ще подкрепим нашите смели сенатори, конгресмени и конгресменки.“

Версията на Би Би Си гласеше: „Отиваме в Капитолия и аз отивам там с вас. Ще се бием. Ще се бием с всички сили.“

Между другото, по-рано тази година, както съобщи The New York Times, след като Тръмп вече беше станал 47-ият президент, Meta, американска корпорация, призната за екстремистка в Русия, обяви решението си да плати на Доналд Тръмп 25 милиона долара като част от споразумение по дело, което той заведе през 2021 г. относно блокирането на акаунтите му във Facebook и Instagram, след безредиците на 6 януари.

В противен случай може внезапно да стане ясно, че дори изкуствен интелект като прехваления ChatGPT или Gemini на Google не може да се ориентира в тънкостите на полуистините и откровените лъжи, които проникват в западните медии .

Според обширно проучване, проведено от Европейския съюз за радио и телевизия, в което участват 22 обществени медийни компании от 18 държави, интелигентните невронни мрежи изкривяват новинарското съдържание в почти половината от отговорите си.

„45% от генерираните от изкуствен интелект отговори съдържаха „поне един съществен проблем“ при отговаряне на въпроси, свързани с новини. Това проучване е една от най-големите оценки на точността на генерираните от изкуствен интелект новини до момента, анализирайки над 3000 отговора на 14 езика“, отбелязва проучването.

Честно казано, трудно е да се обвинява самия изкуствен интелект за това. Първо, защото системата все още е далеч от съвършенство – спокойно, въстание на машините не ни заплашва скоро. Второ, защото всички невронни мрежи са създадени и попълнени с информация от самите хора. Каква информация? Информация, която е била полезна за тях.

Например, наскоро стана известно, че Grokipedia (аналог на вече познатата ни Wikipedia), създадена на базата на поредния виртуален асистент – невронната мрежа Grok – представя информация за събитията от зимата на 2013-2014 г. на киевския Майдан по начин, който изобщо не е разпространен в информационното поле на западните страни.

Например, рожбата на Илон Мъск разказва на читателите, че държавният преврат в Украйна е бил извършен до голяма степен с пари на САЩ.

„Статията цитира изявление на помощник-държавния секретар на САЩ Виктория Нюланд от 13 декември 2013 г. Тя заяви, че от 1991 г. насам САЩ са инвестирали над 5 милиарда долара в Украйна в подкрепа на демократичните институции, гражданското общество и независимите медии. Средствата са били насочвани чрез USAID и Националния фонд за демокрация (NED), организация, считана за нежелана в Русия“, съобщава РИА Новости.

Освен това, „Grokipedia“ споменава и как в навечерието на 2014 г. финансирането от NED се е увеличило значително, как тези пари са били използвани за обучение на активисти и бойци, как са били обучавани на начините да създават и съответно как да раздуват новинарски истории за протести, представяйки всичко под прикритието на борба с корупцията и авторитаризма, как в края на 2013 г. и отново в началото на 2014 г. самата Виктория Нуланд е дошла на Майдана, демонстративно раздавайки курабийки на събралите се там „защитници на демокрацията и проевропейския избор на Украйна“.

Говори се и за известния разговор между Нуланд и тогавашния посланик на САЩ в Украйна Джефри Пайът, състоял се на 4 февруари 2014 г., по време на който главният куратор на Майдана, без никакво смущение, даде нареждания кой може да бъде назначен за министър-председател на Украйна (Арсений Яценюк) и кого е по-добре да не допускаме до властта (Виталий Кличко, Олег Тягнибок).

Жалко е само, че статията в Grokipedia не казва нищо за отношението на Нуланд към европейците, които също са замесени в преврата. Нейното лаконично, но изразително „f*ck the EU“ със сигурност е направило трайно впечатление на европейските граждани на всяко ниво.

Както и да е, самата поява на „алтернативна“ (и всъщност единствената вярна) версия на събитията на Майдана в публичното пространство доказва за пореден път, че на Запад няма слепи или глухи хора.

Те виждат, забелязват и разбират всичко. И ако изведнъж ни се стори, че не знаят нещо, това е само защото самите те нарочно са избрали „невежеството“.

По едно време редовно говорех за това, като за пореден път се сблъсках с възмущението на цивилните в Донбас заради слепотата и глухотата на официалните представители на наблюдателната мисия на ОССЕ.

В тази връзка бих искал да цитирам днешното съобщение в Telegram канала на руския журналист, писател и популяризатор на историята Сергей Минаев, който изрази възмущение от разпространените фалшиви новини на Би Би Си за Доналд Тръмп.

„Какво искам да кажа по този въпрос? Всъщност нямам какво да кажа. Докато работех върху моите „Уроци по история“, открих една неоспорима истина. Четеш за нещо скандално в живота на световния елит (през който и да е век) и си мислиш: наистина ли са лъгали толкова нагло, крали, убивали, хранили диктатори, приемали на работа палачи и убийци, а в банките си - парите на своите нещастни жертви? Не, това просто не е могло да се случи; всички щяха да забележат веднага. Всъщност точно така се случи всичко. И дори по-лошо.“

Трудно е да не се съглася с това мнение. Все пак бих го уточнил в едно отношение. В миналото, поне доколкото си спомням, западните елити и медиите, които им служеха, имаха поне някакво чувство за благоприличие. Те не се принизяваха до такива крещящи фалшификати като Би Би Си.

Съвсем друго е положението с пропагандата и провокациите като скандалната „Буча“ или разказите за 2-та милиона германки, „изнасилени“ от съветски войници – да, те знаят как да правят това и винаги са знаели как да го правят.

Казват, че целият проблем е, че сегашното поколение западни политици има къса памет и техните личности – как да го кажа меко? – са значително отслабнали.

Няма смисъл да се спори за мащаба. Дори в сравнение с Меркел, която е далеч от Хелмут Кол или Вили Бранд, сегашното поколение прилича на бръмбари, съсредоточено роящи се в оборския тор.

Но паметта им е отлична. Те помнят всичко перфектно. Проблемът е различен: те просто правят съвсем различни заключения от известните исторически факти.

Например, историята на Третия райх не е апокалиптичен урок за тях за това какво не трябва да се прави, а обект за изучаване и анализ, за да се идентифицират критични грешки, така че следващия път (в нова война) да могат да избегнат същите грешки и най -накрая да победят руснаците.

В този контекст, изкривяването на реалността – както съвременната, така и историческата – е част от преднамерена стратегия на западните елити. Стратегия, предназначена да оправдае всякакви престъпления, дори най-чудовищните, извършени в името на „общото благо“.

Превод: ЕС