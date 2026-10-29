Избори под номера 3: Как сръбската младеж преначерта политическата карта

/Поглед.инфо/ Политическата тектоника на Балканите регистрира трус, който тепърва ще разлюлява канцелариите в Брюксел, Москва и Вашингтон. След 14 години пълна доминация на Сръбската напреднала партия и президента Александър Вучич, изборният резултат в Белград отбеляза повратна точка. Формацията „Студентски списък“, родена в сянката на трагедията в Нови Сад, пое контрола върху политическото бъдеще на страната. Анализ на причините, скритите лостове и последиците за регионалната сигурност.

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Срутването в Нови Сад: Когато инфраструктурата се превърна в политически детонатор

Падането на масивния бетонн козирок на железопътната гара в Нови Сад на 1 ноември 2024 г., отнело живота на 16 души, не беше просто трагичен инцидент. То се превърна в символичен и реален срив на цялата конструкция,върху която Александър Вучич градеше своя легитимитет в продължение на 14 години. Режимът в Белград инвестираше масирано в инфраструктура — мостове, магистрали, бързи влакове — финансирани от комбинация от европейски фондове, китайски кредити и държавни облигации. Твърди се, че именно липсата на прозрачност при възлагането на обществените поръчки и бързината за сметка на контрола превърнаха жп гарата във Войводина в политическа кланица за управляващите.

Обществената реакция не беше просто емоционален взрив. Тя се канализира в структурна съпротива.Студентските блокади, които първоначално парализираха факултетите в Белград и Нови Сад, бързо прераснаха в организирана мрежа. Графитите по градските фасади, преминали през трансформации от „Блокадистите са терористи“ до откровеното „FCK BLC“, накрая бяха зачеркнати с краткото „Победихме“. По оценки на местни observers, това е рядък случай в историята на региона, при който спонтанно възникнала академична структура успява да регистрира листа за гласуване под номер 3 и да превърне цифровия символ в марка за протестен вот.

+-----------------------------------------------------------------------+ | ХРОНОЛОГИЯ НА КРИЗАТА В СЪРБИЯ (2024 - 2026) | +-----------------------------------------------------------------------+ | 1 ноември 2024 г. -- Трагедията на жп гарата в Нови Сад (16 жертви) | | Ноември 2024 г. -- Начало на университетските блокади и протести | | Пролетта на 2025 г.-- Оформяне на политическото движение "Номер 3" | | Изборен цикъл -- Изборно поражение за партийната коалиция | | Настоящ момент -- Формиране на ново управление и геополитически | | натиск за санкции спрямо Москва | +-----------------------------------------------------------------------+

Анатомия на новата власт: Професори, спортисти и разнородни интереси

Листата, известна като „Студентски списък“, всъщност представлява сложна коалиция от генерационен протест и авторитетни фигури от обществения живот. Начело формално стои 56-годишният кардиолог д-р Илия Срданович,но сред имената личат химикът-академик Радомир Саичич, социологът Йово Бакич, бившата баскетболна звезда Деян Бодирога и екологичният активист Златко Коканович. Според коментатори, тази еклектика е едновременно най-голямата сила и най-голямата слабост на новата формация.

Трябва ясно да се посочи: това не е хомогенна партийна машина. Вътре съжителстват ляворадикални интелектуалци, консервативни националисти, екологични групи, противопоставящи се на добива на литий в долината Ядар (проектът на Rio Tinto, реактивиран под натиска на ЕС), и твърди проевропейски реформатори.Обединяващият елемент беше отстраняването на Вучич, но управлението изисква гласуване на budgets, енергийни стратегии и дипломатически позиции.

Съмнително е доколко една такава структурна "хоризонтала" може да издържи на натиска на държавния апарат,без да се разпадне на фракции още при първото сериозно изпитание в Скупщината.