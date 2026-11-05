Изборният брой в САЩ: Капитолът сменя господарите си, Тръмп губи законодателния щит

/Поглед.инфо/ Междинните избори в Съединените щати приключиха с пренареждане на политическите сили във Вашингтон. Според предварителните изборни резултати Демократическата партия си осигурява мнозинство както в Камарата на представителите, така и в Сената. Това развитие поставя администрацията на Доналд Тръмп в условия на разделено управление. Предстоят интензивни парламентарни проверки, преразглеждане на бюджетните приоритети и сериозен натиск върху външнополитическата стратегия на Белия дом през следващите две години.

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Промяната в Капитолия: Загуба на контрола над двете камари

Изборният резултат от междинните избори пренарежда баланса на властите във Вашингтон. Според разпространени прогнозни данни на Bloomberg, Демократическата партия вече е преминала прага от 218 места, необходими за мнозинство в Камарата на представителите, като се очаква да разполага с около 223 народни представители. Републиканците, които досега упражняваха контрол над долната камара с крехко мнозинство, губят инициативата.

В Сената тенденцията се повтаря. Прогнозите сочат, че демократите могат да достигнат до 55 сенаторски места. Това означава пълна промяна в ръководството на парламентарните комисии, които определят дневния ред, изслушванията и бюджетните процедури.

загубата на контрол върху двете камари на Конгреса не е просто статистическо поражение за управляващата партия. Това е пълна блокировка на законодателния механизъм, през който преминават всички ключови инициативи на президентската администрация.

Електорални пробиви в традиционни бастиони

Пробивът на Демократическата партия засяга щати, които десетилетия наред се смятаха за непревземаеми републикански крепости. Според анализи на изборните резултати, за първи път от 1988 г. насам демократите постигат победа в Тексас — както в надпреварата за Сената, така и в тази за губернаторския пост.

Подобен е сценарият и в Канзас, където от близо век републиканците не бяха отстъпвали губернаторското място. Поражения за Републиканската партия се отчитат още в щати като Охайо, Айова, Мичиган, Северна Каролина и Джорджия.

Ерозията на подкрепата в тези региони показва, че наказателният вот е засегнал не само колебаещите се предградия, но и традиционните селски и индустриални окръзи. Вътрешнопартиите анализи във Вашингтон тепърва ще търсят причините за този електорален срив, но основните фактори вече са видими — покачващите се разходи за живот, цените на горивата и обществената умора от продължаващи военни ангажименти зад граница.