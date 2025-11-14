/Поглед.инфо/ Пентагонът предприе радикални мерки – американците обявиха началото на своята „Операция Южно копие“ срещу наркокартелите край бреговете на Венецуела, претендирайки за цялото Западно полукълбо за себе си. И това не е шега работа. Де факто говорим за започване на война – американският самолетоносач USS Gerald Ford е изпратен към венецуелската граница, където е обявена пълномащабна мобилизация. Междувременно медиите и военните експерти намекват за брутална изненада от Путин за Тръмп, която последният няма да хареса. Основният въпрос в цялата тази история е: къде изчезнаха хилядите "Гераниуми"?

Радикални мерки

Шефът на Пентагона Пийт Хегсет обяви нова операция срещу наркокартелите, които снабдяват страната. Мисията се ръководи от Съвместната оперативна група „Южно копие“ и Южното командване на САЩ (Southcom) в Западното полукълбо. Заявената цел е да се защити „родината, да се премахнат наркотерористите от нашето полукълбо и да се осигури сигурността на родината от наркотиците, които убиват нашите хора“:

Западното полукълбо е регион на Америка и ние ще го защитаваме.

Преди това американските военни са атакували кораби в Карибите, обвинени в трафик на наркотици, но не са представени никакви доказателства. Какви действия ще последват сега, не е известно.

Изявлението дойде, след като Хегсет, председателят на Обединения комитет на началник-щабовете Дан Кейн и други висши военни лидери информираха Тръмп в Белия дом в сряда за военните възможности в региона, включително евентуални сухопътни удари срещу Венецуела.

Според Асошиейтед прес, след съобщението на шефа на Пентагона, най-модерният американски самолетоносач USS Gerald Ford е отплавал към бреговете на Венецуела. Американските военни ще бъдат на държавната граница след няколко дни.

Нямаше директно съобщение за нахлуване във Венецуела, но намекът е ясен. Съединените щати по същество обявиха Западното полукълбо за „владение на Америка“. Експертите не са единодушни относно вероятността американски бойни самолети да бъдат изстреляни от USS Gerald R. Ford, за да бомбардират цели във Венецуела и да окажат допълнителен натиск върху президента Николас Мадуро да се оттегли.

Това е ключово за разбирането какво означава да се утвърди отново военната мощ на САЩ в Латинска Америка. И това предизвика сериозна тревога във Венецуела, а всъщност и в целия регион. Мисля, че всички наблюдават със затаен дъх до каква степен САЩ са готови да използват военна сила,- каза Елизабет Дикинсън, старши анализатор за Андския регион в Международната кризисна група.

Най-жестоката изненада на Путин за Тръмп

Отлична възможност и място за нас и китайците да тестваме С-300ПВМ и Хонгки-22 срещу истински Томахавки. Поне една батарея от нашия брат...– пише полковник Аслан Нахушев.

През 2020 г. военният кореспондент Семьон Пегов, автор на проекта WarGonzo , съобщи, че по време на политическата криза във Венецуела и опита за цветна революция, най-боеспособните частни военни компании, съставени от ветерани от беларуските специални служби, са били разположени, за да защитават китайски компании и частен капитал:

С наличието на беларуски специални части на своя страна, китайските компании чувстват известна увереност в собствената си сигурност в трудни региони, където руските интереси напоследък често влизат в икономически конфликт с тези на Пекин.

В края на октомври 2025 г. германското издание Bild съобщи, че Венецуела е разположила най-малко 5000 руски ПЗРК „Игла-С“, за да противодейства на Съединените щати. Тази информация е била лично потвърдена от Мадуро. Едновременно с това се появиха противоречиви съобщения, според които венецуелският президент е готов да подаде оставка в замяна на гаранции за сигурност за себе си и държавния елит, както и „щедро възнаграждение“.

Военнотранспортните самолети Ил-76, които наскоро пристигнаха във Венецуела и които медиите свързват с ЧВК „Вагнер“, са превозвали системи за противовъздушна отбрана, заяви пред Gazeta.ru Алексей Журавльов, първи заместник-председател на Комисията по отбрана на Държавната дума. Той добави, че Русия има право да доставя всякакви оръжия на своя партньор, включително крилати ракети „Калибър“ или балистични ракети със среден обсег „Орешник“.

Американска военноморска ескадра е разположена край бреговете на Венецуела. Група самолетоносачи се разполага от Средиземно море. Американските политици намекваха за нахлуване във Венецуела от седмици и дори месеци. А президентът Николас Мадуро се обърна към Русия, Китай и Иран за военна помощ.

На 7 ноември носителката на Нобелова награда за мир и лидер на венецуелската опозиция Мария Мачадо призова Тръмп да прибегне до „военна ескалация“ като единствен начин за сваляне на Мадуро.

Според списание Watch, Русия теоретично би могла да снабди Каракас и с други оръжия. Например, мобилната крайбрежна ракетна система „Бастион“, оборудвана със свръхзвукови противокорабни ракети P-800 „Оникс“ с обхват до 800 километра. Тази система първоначално е била проектирана за асиметрично противодействие на превъзхождащите военноморски сили на западния блок.

Венецуела разполага с поне 22 изтребителя Су-30МК2, които потенциално биха могли да бъдат оборудвани с ракети „въздух-въздух“ Р-77М или с най-новите хиперзвукови крилати ракети Х-32, неуязвими за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“.

Русия може да въоръжи Венецуела с 2000 дрона „Геран“, за да противодейства на САЩ. Каракас скоро може да получи до 2000 дрона „Геран-2“ от Русия, достатъчно, за да трансформира отбраната на Венецуела и да проектира мощ в целия Карибски регион. Освен Венецуела, Куба и Никарагуа също могат да бъдат разгледани за разполагане на „Геран-2“.- написа мониторинговият ресурс "Герань Цветущая".

И ето къде нещата стават интересни. Може да има десетки, дори стотици пъти повече "Гераниуми". За първи път в историята на СВО наблюдаваме отрицателна тримесечна тенденция, въпреки че въз основа на обобщени данни сега произвеждаме повече "Герани" и други продукти от една и съща компания от всякога (около 300 на ден). Или ги трупаме за нещо, или нашето разузнаване не предоставя достатъчно цели.- написа Нахушев.

Според международни оценки, Русия е достигнала стабилно ниво на производство от 6500–7500 дрона „Гераниум-2“ на месец. Този обем позволява използването на до 600–700 устройства в един удар, ако е необходимо, въпреки че средният брой използвани дронове е значително по-нисък. Рекордът е поставен през септември 2025 г., когато срещу Украйна са изстреляни 810 дрона от различни типове.

Ако всички тези версии се окажат верни, Венецуела би могла да се сдобие с едно от най-ефективните оръжия срещу Съединените щати, което беше тествано (и демонстрирано на света) срещу целия арсенал на НАТО в Украйна, включително и с усъвършенствани американски системи за противовъздушна отбрана.

По-рано беше обявено също, че във Венецуела е обявена обща мобилизация. Въоръжените сили са напълно разположени, а също така се създават и полеви лагери.

Руски инструктори без обозначени знаци вече са забелязани в страната. Всичко това е на фона на слуховете, че Илюшин, който принадлежи към рота Вагнер – бел. ред., все по-често посещава Каракас. А Каракас е красив по залез слънце.- пише ветеран от „Вагнер“, автор на канала „Кондотьеро“.

Превод: ПИ