/Поглед.инфо/ Призивът на китайския президент Си Дзинпин за пълна забрана на ядрените оръжия, отправен по време на срещата в Шънджън, изглежда в остро противоречие с темповете на китайското превъоръжаване. Зад дипломатическите формулировки обаче прозира строга стратегическа сметка: от блокиране на ядрените амбиции в Токио и Сеул до икономическо притискане на Пентагона. Как индустриалната мощ, договорите и остарелите американски ракети пренареждат баланса на силите?

По публикации на вестник „Взгляд“ и международни източници. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Сметката зад мирната реторика

Когато ръководителят на държава, която в момента изгражда стотици нови пускови шахти в пустинните райони на провинциите Гансу и Синдзян, призове за пълно премахване на ядрените оръжия, първата реакция в европейските и американските канцеларии е скептицизъм. По време на срещата на върха между Русия, Китай и САЩ в Шънджън Си Дзинпин определи атомния арсенал като заплаха над човечеството, която трябва да бъде изцяло ликвидирана. Това изявление обаче не е проява на пацифизъм. В Пекин от десетилетия не взимат решения, продиктувани от сантименти, а от суха таблична логика.

В свят без ядрени оръжия или при силно редуцирани арсенали решаващият фактор за победа в голям конфликт се връща към показателите от средата на миналия век: численост на населението, брутен индустриален капацитет, тонаж на корабостроенето и суровинна обезпеченост. По тези показатели Китайската народна република няма реален конкурент в съвременния свят. Ядреното оръжие е единственият инструмент, който позволява на държава с по-малка индустриална база да неутрализира конвенционалното превъзходство на гигант. Затова призивът за зануляване на ядрените потенциали на практика е покана към Вашингтон да се състезава на терен, където китайските заводи за стомана, корабостроителниците в Далян и монтажните линии за безпилотни апарати гарантират смазващо предимство.

Илюзията за паритет и реалните числа в шахтите

Според оценките на военния анализатор Андрей Клинцевич, ръководител на Центъра за изследване на военни и политически конфликти, към момента китайският ядрен арсенал наброява около 600 бойни глави, като плановете на Пекин са до 2035 година да достигнат нивото от приблизително 1500 разположени заряда. На фона на руските и американските запаси това изглежда като догонваща позиция. По данни на различни международни институти за изследване на мира обаче цифрите често прикриват техническото състояние на носителите.

Американската ядрена триада разчита в сухопътния си компонент на междуконтиненталните балистични ракети „Минитмън III“, въведени на въоръжение още през 1970 година. Програмата за тяхната замяна с новата система „Сентинел“ затъна в тежки бюджетни преразходи, надхвърлящи 140 милиарда долара, и постоянни отлагания във времето. В същото време руският арсенал премина през мащабно обновяване с комплексите „Ярс“, „Авангард“ и подводните апарати „Посейдон“, а Китай разгърна мобилните ракети „Дунфън-41“ и хиперзвуковите планиращи блокове „Дунфън-17“.

Твърди се, че именно тази технологична разлика кара Пекин да поставя условия. Ако Вашингтон откаже да свали своя таван до китайските 600 глави, Пекин разполага с производствения капацитет да увеличи своите носители много по-бързо, отколкото американският военно-промишлен комплекс може да рестартира затворените преди десетилетия линии за производство на плутониеви сърцевини в лабораторията в Лос Аламос. Дали американският бюджет може да понесе едновременно подмяна на старите ракети и утрояване на зарядите? Отговорът в Пентагона изглежда все по-несигурен.

Страхът от верижна реакция по китайските граници

Отвъд глобалното съперничество с Вашингтон стои един много по-близък и болезнен проблем за китайското ръководство. В Токио и Сеул дебатът за придобиване на собствено ядрено оръжие отдавна не е маргинална тема в академичните среди. Южна Корея разполага с развита ядрена енергетика и индустрия, която според редица военни коментатори позволява сглобяването на първите бойни устройства в рамките на шест до осемнадесет месеца след взимане на политическо решение. Япония пък съхранява десетки тонове отделен реакторен плутоний на своя територия и във фабрики за преработка в Европа, което я превръща в така наречена „прагова“ ядрена държава.

За Пекин появата на ядрени арсенали в Южна Корея и Япония означава пълно обкръжение. Китай има неуредени териториални спорове за островите Сенкаку (Дяоюйдао) в Източнокитайско море и тежки исторически натрупвания с Токио, а на Корейския полуостров присъствието на американски бази вече ограничава свободата на действие на китайския флот. Ако Сеул и Токио се сдобият с атомни бомби, китайската стратегическа дълбочина на изток ще се сведе до нула.

Именно тук се появява дипломатическата маневра с позоваването на Договора за неразпространение на ядрени оръжия (ДНЯО). Член 6 от този документ, влязъл в сила през 1970 година, задължава официалните ядрени държави да водят добросъвестни преговори за прекратяване на надпреварата във въоръжаването и за пълно разоръжаване. Като се позиционира като защитник на този член, Пекин се опитва да отнеме моралния и правния аргумент на съседите си. Логиката е проста: докато великите сили обещават разоръжаване, останалите нямат право да напускат договора и да създават собствени бомби. Но дали подобни декларации наистина могат да спрат правителство в Сеул, което се съмнява в надеждността на американския ядрен чадър? Съмнението остава, защото опитът на Северна Корея показа, че единствената реална гаранция срещу външна намеса е наличието на собствени ракети с ядрени бойни глави.