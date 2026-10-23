Изкуственият интелект в "Армата": Автоматизация на огъня без илюзии

/Поглед.инфо/ По време на маневрите "Център-2026" на полигона "Чебаркулски" руското военно командване изпита концепция за дистанционно управлявани бронирани групи. Огласените от заместник-министъра на отбраната Юнус-Бек Евкуров намерения за създаване на безпилотни танкови подразделения разкриват стремеж за съхраняване на жива сила, но поставят сериозни технически въпроси относно устойчивостта на радиовръзката, ремонта в реални условия и оперативната скорост на алгоритмите.

По публикации на изданията "Взгляд" и "Арсенал на Отечеството", по анализи на военни специалисти и данни от изпитанията на полигона "Чебаркулски". Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Суровият изпит на Чебаркулския полигон

На маневрите "Център-2026" край Чебаркул бе разигран сценарий, който военните отдавна тестват в контролирана среда: бронирана група без хора в куполите напада укрепен пункт. Огласените от заместник-министъра на отбраната генерал Юнус-Бек Евкуров данни за използването на безпилотни бойни машини за поддръжка на танкове (БМПТ) и модифицирани платформи подчертават посоката на развитие. Твърди се, че машините са изпълнявали задачи по огнево потискане с къси спирания, маневрирайки под дистанционен контрол.

Опитът от реалните бойни действия обаче рядко прилича на полигон. Скоростта на реакция на тези системи остава значително по-ниска от тази на конвенционалния екипаж. В условия на плътна засада секундите за засичане на целта са от решаващо значение. Когато операторът се намира на километри разстояние и разчита на видеопоток, времето за забавяне на сигнала (т.нар. пинг) се превръща в критичен фактор.

Военно-промишлената база: "Щурм" и наследството на Т-72

Основната експериментална площадка за тези разработки остава "Уралвагонзавод". Техният проект "Щурм", базиран на шасито на Т-72/Т-90, предвиждаше скъсено 125-мм оръдие и дистанционен модул. По данни на военни коментатори, отделни компоненти от този проект са използвани на ученията през есента на 2026 година.

Т-72Б3 / Т-90М (Базова платформа) │ ▼ [ Преоборудване с модули ] │ ├─► Радиоуправление / Оптично влакно ├─► Автоматизиран боен модул ("Армата" архитектура) └─► Ограничена автономност с елементи на ИИ

Преоборудването на съществуващия парк от Т-72Б3 е далеч по-рационално от изграждането на нови платформи от нулата. Превръщането на стар танк в дистанционно управляема машина за първата линия спестява животи. Въпросът е какво се случва, когато тази машина изгуби връзка.

Ахилесовата пета: Физика на радиоканала и РЕБ

Най-голямото изкушение на теориите за роботизация е допускането, че ефирът ще остане чист. Реалността на съвременния фронт показва точно обратното – радиоелектронната борба (РЕБ) превръща стандартните честоти в шум.

Проблемът с радиовръзката: Всеки радиосигнал за управление е радиофар за противниковите пеленгатори.

Всеки радиосигнал за управление е радиофар за противниковите пеленгатори. Алтернативата с оптично влакно: Използвано успешно при леките дронове, то е трудно приложимо за 40-тонен танк, маневриращ през развалини и гористи местности.

Използвано успешно при леките дронове, то е трудно приложимо за 40-тонен танк, маневриращ през развалини и гористи местности. Енергиен лимит: Захранващите блокове на електронните модули издържат между 6 и 8 часа непрекъсната работа.

Когато управляващият сигнал изчезне, танкът се превръща в статична купчина метал. Бавното забавяне на търговски спътникови мрежи като Starlink вече създаде критични проблеми за украинските въоръжени сили в определени сектори, което показва риска от разчитане на външна комуникационна инфраструктура.