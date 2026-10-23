Изкуственият интелект в "Армата": Автоматизация на огъня без илюзии

Суровият изпит на Чебаркулския полигон
На маневрите "Център-2026" край Чебаркул бе разигран сценарий, който военните отдавна тестват в контролирана среда: бронирана група без хора в куполите напада укрепен пункт. Огласените от заместник-министъра на отбраната генерал Юнус-Бек Евкуров данни за използването на безпилотни бойни машини за поддръжка на танкове (БМПТ) и модифицирани платформи подчертават посоката на развитие. Твърди се, че машините са изпълнявали задачи по огнево потискане с къси спирания, маневрирайки под дистанционен контрол.
Опитът от реалните бойни действия обаче рядко прилича на полигон. Скоростта на реакция на тези системи остава значително по-ниска от тази на конвенционалния екипаж. В условия на плътна засада секундите за засичане на целта са от решаващо значение. Когато операторът се намира на километри разстояние и разчита на видеопоток, времето за забавяне на сигнала (т.нар. пинг) се превръща в критичен фактор.
Военно-промишлената база: "Щурм" и наследството на Т-72
Основната експериментална площадка за тези разработки остава "Уралвагонзавод". Техният проект "Щурм", базиран на шасито на Т-72/Т-90, предвиждаше скъсено 125-мм оръдие и дистанционен модул. По данни на военни коментатори, отделни компоненти от този проект са използвани на ученията през есента на 2026 година.
Т-72Б3 / Т-90М (Базова платформа)
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[ Преоборудване с модули ]
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├─► Радиоуправление / Оптично влакно
├─► Автоматизиран боен модул ("Армата" архитектура)
└─► Ограничена автономност с елементи на ИИ
Преоборудването на съществуващия парк от Т-72Б3 е далеч по-рационално от изграждането на нови платформи от нулата. Превръщането на стар танк в дистанционно управляема машина за първата линия спестява животи. Въпросът е какво се случва, когато тази машина изгуби връзка.
Ахилесовата пета: Физика на радиоканала и РЕБ
Най-голямото изкушение на теориите за роботизация е допускането, че ефирът ще остане чист. Реалността на съвременния фронт показва точно обратното – радиоелектронната борба (РЕБ) превръща стандартните честоти в шум.
- Проблемът с радиовръзката: Всеки радиосигнал за управление е радиофар за противниковите пеленгатори.
- Алтернативата с оптично влакно: Използвано успешно при леките дронове, то е трудно приложимо за 40-тонен танк, маневриращ през развалини и гористи местности.
- Енергиен лимит: Захранващите блокове на електронните модули издържат между 6 и 8 часа непрекъсната работа.
Когато управляващият сигнал изчезне, танкът се превръща в статична купчина метал. Бавното забавяне на търговски спътникови мрежи като Starlink вече създаде критични проблеми за украинските въоръжени сили в определени сектори, което показва риска от разчитане на външна комуникационна инфраструктура.