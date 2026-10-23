Абонирай се
Свят

Изкуственият интелект в "Армата": Автоматизация на огъня без илюзии

/Поглед.инфо/ По време на маневрите "Център-2026" на полигона "Чебаркулски" руското военно командване изпита концепция за дистанционно управлявани бронирани групи. Огласените от заместник-министъра на отбраната Юнус-Бек Евкуров намерения за създаване на безпилотни танкови подразделения разкриват стремеж за съхраняване на жива сила, но поставят сериозни технически въпроси относно устойчивостта на радиовръзката, ремонта в реални условия и оперативната скорост на алгоритмите.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 22501 прочитания
Изкуственият интелект в "Армата": Автоматизация на огъня без илюзии
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.
По публикации на изданията "Взгляд" и "Арсенал на Отечеството", по анализи на военни специалисти и данни от изпитанията на полигона "Чебаркулски". Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Суровият изпит на Чебаркулския полигон

На маневрите "Център-2026" край Чебаркул бе разигран сценарий, който военните отдавна тестват в контролирана среда: бронирана група без хора в куполите напада укрепен пункт. Огласените от заместник-министъра на отбраната генерал Юнус-Бек Евкуров данни за използването на безпилотни бойни машини за поддръжка на танкове (БМПТ) и модифицирани платформи подчертават посоката на развитие. Твърди се, че машините са изпълнявали задачи по огнево потискане с къси спирания, маневрирайки под дистанционен контрол.

Опитът от реалните бойни действия обаче рядко прилича на полигон. Скоростта на реакция на тези системи остава значително по-ниска от тази на конвенционалния екипаж. В условия на плътна засада секундите за засичане на целта са от решаващо значение. Когато операторът се намира на километри разстояние и разчита на видеопоток, времето за забавяне на сигнала (т.нар. пинг) се превръща в критичен фактор.

Военно-промишлената база: "Щурм" и наследството на Т-72

Основната експериментална площадка за тези разработки остава "Уралвагонзавод". Техният проект "Щурм", базиран на шасито на Т-72/Т-90, предвиждаше скъсено 125-мм оръдие и дистанционен модул. По данни на военни коментатори, отделни компоненти от този проект са използвани на ученията през есента на 2026 година.

Т-72Б3 / Т-90М (Базова платформа)
       │
       ▼
[ Преоборудване с модули ]
       │
       ├─► Радиоуправление / Оптично влакно
       ├─► Автоматизиран боен модул ("Армата" архитектура)
       └─► Ограничена автономност с елементи на ИИ

Преоборудването на съществуващия парк от Т-72Б3 е далеч по-рационално от изграждането на нови платформи от нулата. Превръщането на стар танк в дистанционно управляема машина за първата линия спестява животи. Въпросът е какво се случва, когато тази машина изгуби връзка.

Ахилесовата пета: Физика на радиоканала и РЕБ

Най-голямото изкушение на теориите за роботизация е допускането, че ефирът ще остане чист. Реалността на съвременния фронт показва точно обратното – радиоелектронната борба (РЕБ) превръща стандартните честоти в шум.

  • Проблемът с радиовръзката: Всеки радиосигнал за управление е радиофар за противниковите пеленгатори.
  • Алтернативата с оптично влакно: Използвано успешно при леките дронове, то е трудно приложимо за 40-тонен танк, маневриращ през развалини и гористи местности.
  • Енергиен лимит: Захранващите блокове на електронните модули издържат между 6 и 8 часа непрекъсната работа.

Когато управляващият сигнал изчезне, танкът се превръща в статична купчина метал. Бавното забавяне на търговски спътникови мрежи като Starlink вече създаде критични проблеми за украинските въоръжени сили в определени сектори, което показва риска от разчитане на външна комуникационна инфраструктура.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Политбюро на ЦК на ККП разгледа доклад за седмия кръг от проверки на партийните и държавни органи
Поглед към Китай

Политбюро на ЦК на ККП разгледа доклад за седмия кръг от проверки на партийните и държавни органи

/Поглед.инфо/ На 23 октомври Политбюро на Централния комитет на Китайската комунистическа партия проведе заседание под председателството на генералния секретар Си Дзинпин. На него беше разгледан докладът за седмия кръг от проверки, извършени от настоящия ЦК на ККП.

23.10.2026 22:00
Дмитриев прогнозира неизбежно рестартиране на „Северен поток“ на фона на растящите европейски енергийни разходи
Свят

Дмитриев прогнозира неизбежно рестартиране на „Северен поток“ на фона на растящите европейски енергийни разходи

/Поглед.инфо/ Рестартирането на магистралните газопроводи „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“ се окачествява като неизбежен процес поради нарастващата разлика в цените на енергията за европейските потребители, според изявление на Кирил Дмитриев по време на 19-ия Евразийски икономически форум. Според твърденията на представителя на РФПИ, германски и американски търговски структури вече търсят канали за прагматичен диалог с Москва, заобикаляйки официалната политика на Брюксел.

23.10.2026 22:00
Китай затяга контрола и засилва защитата на инвестициите си в чужбина
Поглед към Китай

Китай затяга контрола и засилва защитата на инвестициите си в чужбина

/Поглед.инфо/ Държавната комисия за развитие и реформи обяви нови правила за инвестициите в чужбина, които целят да защитят интересите на китайските компании и да ограничат рисковете на фона на нарастващия протекционизъм и геополитическата нестабилност.

23.10.2026 21:45
Фридрих Мерц обяви Русия за основен проблем на Германия пред Bloomberg
Свят

Фридрих Мерц обяви Русия за основен проблем на Германия пред Bloomberg

/Поглед.инфо/ Германският канцлер Фридрих Мерц затисна икономическите въпроси и вътрешнополитическите проблеми на заден план, обявявайки руското влияние за най-голямото предизвикателство пред Европа. В поредица от изявления пред западни медии той определи подкрепата за Киев като въпрос от пряк национален интерес за Берлин. На фона на нисък обществен рейтинг и растящо напрежение в Бундестага, правителството форсира превъоръжаването, подготвяйки страната за продължителна конфронтация.

23.10.2026 21:45
Китай призова за промяна на свръхпредставителството на развитите страни в Съвета за сигурност на ООН
Поглед към Китай

Китай призова за промяна на свръхпредставителството на развитите страни в Съвета за сигурност на ООН

/Поглед.инфо/ Китайският постоянен представител в ООН Фу Цун заяви на 22 октомври, че основната цел на реформата на Съвета за сигурност трябва да бъде преодоляването на свръхпредставителството на развитите държави.

23.10.2026 21:30
Дмитриев обяви руско-американско-германски бизнес форум през второто тримесечие на 2027 година
Свят

Дмитриев обяви руско-американско-германски бизнес форум през второто тримесечие на 2027 година

/Поглед.инфо/ Специалният представител на руския президент по инвестициите и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев обяви готвения за второто тримесечие на 2027 г. тристранен бизнес форум с участието на компании от Русия, САЩ и Германия. Според информацията проектът вече разполага с подкрепата на Американската търговска камара (AmCham) и германската партия "Алтернатива за Германия", като са постъпили десетки заявки от европейски и американски търговски субекти.

23.10.2026 21:30
Мерц гарантира милиардите за Киев, AfD сочи към съкращенията в германските пенсии
Свят

Мерц гарантира милиардите за Киев, AfD сочи към съкращенията в германските пенсии

/Поглед.инфо/ Политическото напрежение в Берлин се покачва, след като представители на "Алтернатива за Германия" (AfD) отправиха остри критики към канцлера Фридрих Мерц и управляващия Християндемократически съюз (ХДС). Повод за сблъсъка станаха изявленията на управлението за неограничена подкрепа за Киев на фона на планирани съкращения в германските социални мрежи. Балансът между външнополитическите ангажименти и вътрешнобюджетната стабилност се превръща в основна точка на разкол в Бундестага.

23.10.2026 21:15