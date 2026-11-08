Израел 2026: 53 мандата отписват Бенямин Нетаняху от политическото бъдеще на страната

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Парламентарната аритметика: 27 места за „Ликуд“, но без пътека към 61
Резултатите от парламентарния вот за 120-местния Кнесет потвърдиха институционалната задънена улица в Тел Авив. Формално партията „Ликуд“ на Бенямин Нетаняху завърши като първа политическа сила с 27 депутатски стола. Втората стъпка в изборната аритметика обаче показва, че коалиционният му блок разполага с едва 53 гласа.
Опозиционният блок, формиран около бившия началник на Генералния щаб на израелската армия (ЦАХАЛ) генерал Гади Айзенкот и лидера на „Йеш Атид“ Яир Лапид, контролира 48 места. Ключовият балансьор в тази схема са арабските партии, които общо разполагат с 19 мандата.
Без подкрепа от арабските представители или без разцепление в опозицията, Нетаняху е физически възпрепятстван да достигне изискваната от Основния закон на Израел граница от 61 депутати за сформиране на кабинет.
По данни на Централната избирателна комисия на Израел, извършените проверки и одит на изборните протоколи не са установили системни нарушения, което прави исканията на „Ликуд“ за преразглеждане на резултатите правно неоснователни.
Пукнатината в съюза: Отказът на харедим да служат
Основният фактор за срива на десния блок не бе опозиционният натиск, а вътрешният разкол по въпроса за военната служба. Ултраортодоксалната партия „Обединен юдаизъм на Тората“ отказа да препоръча Нетаняху пред президента Исак Херцог за нов премиерски мандат.
Причината е правна и обществена. Срокът на действието на изключенията от задължителна военна служба за студентите от йешивите (религиозните училища) изтече, а Върховният съд на Израел разпореди изпращането на повиквателни за младежите от общността на харедим.
Нетаняху се опита да прокара компромисен закон в Кнесета, но армейското ръководство и резервистите въстанаха срещу по-нататъшното освобождаване от служба на десетки хиляди мъже в активна възраст. Търсейки спасение от мобилизацията, ултраортодоксалните фракции оттеглиха парламентарната си лоялност.