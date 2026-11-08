Израел 2026: 53 мандата отписват Бенямин Нетаняху от политическото бъдеще на страната

/Поглед.инфо/ Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху изгуби парламентарното си мнозинство след изборите за 120-местния Кнесет. Въпреки че партията му „Ликуд“ получи 27 мандата, десният му блок спря до 53 депутатски места – недостатъчно за прага от 61 депутати. Оттеглената подкрепа от страна на ултраортодоксалните партии, икономическият срив, мобилизационната криза и изолацията от страна на Вашингтон превръщат политическата му развръзка в неизбежен процес с тежки геополитически последици.

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Парламентарната аритметика: 27 места за „Ликуд“, но без пътека към 61

Резултатите от парламентарния вот за 120-местния Кнесет потвърдиха институционалната задънена улица в Тел Авив. Формално партията „Ликуд“ на Бенямин Нетаняху завърши като първа политическа сила с 27 депутатски стола. Втората стъпка в изборната аритметика обаче показва, че коалиционният му блок разполага с едва 53 гласа.

Опозиционният блок, формиран около бившия началник на Генералния щаб на израелската армия (ЦАХАЛ) генерал Гади Айзенкот и лидера на „Йеш Атид“ Яир Лапид, контролира 48 места. Ключовият балансьор в тази схема са арабските партии, които общо разполагат с 19 мандата.

Без подкрепа от арабските представители или без разцепление в опозицията, Нетаняху е физически възпрепятстван да достигне изискваната от Основния закон на Израел граница от 61 депутати за сформиране на кабинет.

По данни на Централната избирателна комисия на Израел, извършените проверки и одит на изборните протоколи не са установили системни нарушения, което прави исканията на „Ликуд“ за преразглеждане на резултатите правно неоснователни.

Пукнатината в съюза: Отказът на харедим да служат

Основният фактор за срива на десния блок не бе опозиционният натиск, а вътрешният разкол по въпроса за военната служба. Ултраортодоксалната партия „Обединен юдаизъм на Тората“ отказа да препоръча Нетаняху пред президента Исак Херцог за нов премиерски мандат.

Причината е правна и обществена. Срокът на действието на изключенията от задължителна военна служба за студентите от йешивите (религиозните училища) изтече, а Върховният съд на Израел разпореди изпращането на повиквателни за младежите от общността на харедим.

Нетаняху се опита да прокара компромисен закон в Кнесета, но армейското ръководство и резервистите въстанаха срещу по-нататъшното освобождаване от служба на десетки хиляди мъже в активна възраст. Търсейки спасение от мобилизацията, ултраортодоксалните фракции оттеглиха парламентарната си лоялност.