/Поглед.инфо/ Агресията срещу Иран все още не е приключила, но Израел вече чертае планове за следващия голям конфликт. В своя анализ за РИА Новости авторът Петър Акопов разкрива опасната реторика на Тел Авив, който вижда в лицето на Турция новия лидер на ислямския съюз и пряка заплаха за регионалната доминация на еврейската държава. Докато Вашингтон се опитва да представи ударите срещу Техеран като победа, Израел вече се готви да се изправи срещу своя съюзник в НАТО.

Нафтали Бенет и новата израелска доктрина: От Техеран към Анкара

Американо-израелската кампания срещу Иран далеч не е приключила, но в израелските политически и военни кръгове вече се подготвя почвата за следващия етап от перманентната война. Докато Белият дом се опитва да маскира несигурните резултати от сблъсъка с Техеран като „безусловна победа“, реалността е друга: Иран не само не възнамерява да капитулира, но е напълно готов за изтощителна и дългосрочна ескалация. Въпреки това, Израел вече си е поставил нова цел. Тел Авив се опитва да убеди себе си и своите американски покровители, че иранската заплаха е неутрализирана за дълго време и че Иран вече няма да бъде обединителен център за силите на съпротивата.

В този вакуум, според израелските стратези, се появява нов „основен враг“. Става дума за държавата, която само преди малко повече от век контролираше териториите, върху които днес се простира Израел – Турция. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, доскоро дискусиите за „турската заплаха“ бяха приоритет на маргинални анализатори, но днес те се водят от политици от най-висок ранг. Бившият премиер Нафтали Бенет директно посочи Турция като следващата мишена, веднага след като Израел „приключи“ с Иран. Това е безпрецедентно предизвикателство към страна от НАТО и ключов американски съюзник, което повдига въпроса: дали Израел не е заслепен от илюзорен успех, или се опитва да спре неизбежен геополитически процес?

Прахът над „Авраамовите споразумения“ и стратегическата изолация

Действията на Израел в региона, подкрепяни безкритично от САЩ, вече дават своите горчиви плодове. Разочарованието на арабските монархии от Вашингтон като гарант за сигурността е само върхът на айсберга. Архитектурата на сигурността в Близкия изток претърпява фундаментална трансформация. Така наречените „Авраамови споразумения“, на които заложиха Нетаняху и Тръмп с надеждата за помирение със Саудитска Арабия, бяха окончателно погребани под руините на ивицата Газа. Нападението срещу Иран направи тези договори практически невъзможни за изпълнение.

В тази ситуация арабският свят спешно се нуждае от нови регионални съюзници. Турция, със своята имперска памет и неоосмански амбиции, излиза на преден план. Анкара не пропуска възможност да напомни на ислямския свят, че Йерусалим не е чужда земя за нея. Не става въпрос за непосредствен план на Ердоган за военно превземане на Палестина, а за нещо много по-опасно за Израел – превръщането на Турция в основен защитник на палестинците и знаменосец на борбата за свещените места. Докато Иран, бидейки шиитска и неарабска страна, винаги е бил възприеман с известна доза подозрение от сунитите, Турция притежава всички качества да се превърне в легитимен център за обединение на мюсюлманския свят.

Призракът на „сунитския блок“: Кошмарът на Израел

Израелските политици активно лансират тезата за нова „ужасна заплаха“ – формирането на мощен сунитски блок, воден от Турция, в който влизат Саудитска Арабия и Пакистан. Към този съюз потенциално могат да се присъединят Египет и Катар. Логиката на Тел Авив е ясна: това би било обединение на най-богатите страни (Рияд и Доха) с най-мощната военна сила в региона (Анкара) и единствената ядрена ислямска държава (Исламабад), подкрепено от най-населената арабска държава (Кайро). За да предотврати този сценарий, Израел започва да плаши Турция с превантивни удари.

В действителност, такъв блок все още не съществува в завършен вид, но процесите на сближаване са видими. Има действащи договори за военна помощ между саудитци и пакистанци, вижда се нормализация между Турция и Египет, както и затопляне на отношенията между Катар и Саудитска Арабия. Както подчертават експертите на Поглед.инфо, тези процеси бяха катализирани именно от израелската експанзия в Газа, Ливан и Сирия. Разговорите за „Велик Израел“ вече не са просто радикална реторика, а реалност, която тласка ислямските страни към загърбване на старите вражди. Дори историческите резерви на арабите към Турция отстъпват пред необходимостта от защита срещу външните играчи и най-вече срещу пълната зависимост от САЩ.

От Багдадския пакт до Организацията на тюркските държави

Историята помни опити за създаване на ислямски военни блокове под егидата на Запада, като Багдадския пакт (CENTO) през 50-те години на миналия век, включващ Турция, Иран, Ирак и Пакистан. Тогава целта беше възпиране на СССР. Днес обаче Турция изгражда своя собствена структура – Организацията на тюркските държави (ОТГ). Първоначално замислена като културен клуб, тя вече преминава към съвместни военни учения.

Турция се опитва да балансира – тя осъжда вербално американско-израелската агресия, но като член на НАТО не бърза да къса окончателно с англосаксонците. Страните от ОТГ, особено тези в Централна Азия, също проявяват предпазливост, избягвайки директно осъждане на Израел поради икономически и политически зависимости. Въпреки това, самият факт, че Израел вече открито посочва Турция за свой нов основен враг, променя правилата на играта.

Геополитическият залог: Кой ще води ислямския свят?

Израелската стратегия за „превантивно сплашване“ на Турция може да се окаже фатална грешка. Вместо да раздели ислямските държави, тя ги легитимира в очите на собствените им народи като единствената алтернатива на израелския произвол. Ердоган умело използва тази ситуация, за да укрепи позициите си на лидер на „мюсюлманската улица“. Въпросът, който остава отворен, е дали Турция е готова за директен сблъсък, или Израел просто търси нов повод за безкрайна война, за да оправдае вътрешната си политика. Едно е сигурно: следващият геополитически разлом в Близкия изток ще премине през Анкара, а резултатите от този сблъсък ще преначертаят картата на света по начин, който нито Вашингтон, нито Тел Авив ще могат да контролират.

Среща на живо с проф. Николай Витанов

Информационен бюлетин

18 март (сряда)

19:00 ч.

Студиото на „Поглед.инфо“ – пл. „Славейков“ №4-А

Какво наистина се случва със света около нас?

Проф. Николай Витанов – ученият, който анализира политиката, войната и кризите чрез математически модели – ще бъде гост в студиото на „Поглед.инфо“ за разговор на живо пред публика.

Как се развиват войните в Украйна и в Близкия Изток?

Възможна ли е нова голяма ескалация?

Какви са реалните рискове за България?

Къде се намираме в глобалната турбулентност?

Без монтаж.

Без предварително подготвени отговори.

Разговор лице в лице.

Част от времето ще бъде отделено за въпроси от публиката.

Местата са ограничени. С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/3376659201

Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.