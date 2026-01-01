/Поглед.инфо/ Авторът Раджа Шехаде — известен писател и правист с десетилетия опит в правозащитната организация „Аль-Хак“ — твърди, че мир между **израелци и палестинци не е само възможен, но и необходим. Чрез исторически и правни аргументи той изследва корените на конфликта, взаимното отчуждение и условията, при които двете страни биха могли да преодолеят вековната вражда. Неговият анализ разкрива не само трагедията на страданията, но и пътища към потенциално примирие, базирани на взаимно признание, преструктуриране на властовите механизми и международни гаранции.

В своя материал авторът Раджа Шехаде — личност, която комбинира правна експертиза с литературна чувствителност — атакува едно от най-заплетените и нежелани теми на нашето време: дали мирът между Израел и Палестина е възможен. Неговият отговор е ясен: да, възможен е — но само ако се разберат корените на проблема и ако се поставят условия, които надхвърлят чисто прагматичните и военни интереси.

Шехаде разгръща своята позиция, като първо подчертава историческото потискане и нерешени правни въпроси, които са довели до текущото състояние на конфликта, включително незаконността на израелските поселения според международния съд и системните нарушения на правата на палестинците. Той не се страхува да критикува и палестинската страна — като посочва корупцията и неспособността на администрацията да предложи жизнеспособна визия. Така авторът отказва опростените черно-бели интерпретации, които често доминират медийния дискурс.

Ключовото в неговия анализ е анализ на взаимното отчуждение: и израелците, и палестинците са формирали колективни представи, в които „другият“ е не само враг, но и заплаха за съществуването им. Шехаде подчертава, че илюзията за колективна вина — че всички израелци подкрепят политика на окупация и че всички палестинци поддържат терористични организации — е разрушителна и за двете страни.

Но въпреки трагедията на миналото и настоящето, неговото послание не е песимистично. Той припомня, че някога регионът е бил място на съжителство, където различни религии и култури са живели в относителен мир. Това не е романтична мечта, а реален исторически факт, който според него може да служи като фундамент за бъдеща стратегия. За да се стигне до мир обаче, необходимите условия включват:

признаване на легитимните права и страхове на двете страни ;

демонтаж на системите на дискриминация и сегрегация ;

реформиране на политическите структури, които репресират преговорите ;

и съществено присъствие на международни гаранции за изпълнение на договореностите.

Шехаде също така критикува „военния подход“ като единствен инструмент за решаване на конфликта — подход, който не адресира спиралата на насилие и отчуждение. Според него истинският мир не може да се постигне без радикални промени в отношението между народите и без диалог, основан на доверие, а не на страх и контрол.

В заключение, материалът предлага не просто анализ на възможностите за мир, но и морална рамка за размишление: мирът не е просто липса на война, а процес на взаимно разбиране, който трябва да бъде подкрепен от институции, отговорни за защитата на правата на човека и за справедливостта на двустранното съжителство.

Източник

Фонд стратегической культуры — Возможен ли мир между Израилем и Палестиной?

https://www.fondsk.ru/news/2025/12/31/vozmozhen-li-mir-mezhdu-izrailem-i-palestinoy.html