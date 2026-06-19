Нетаняху като фактор за нова ескалация в Близкия изток

/Поглед.инфо/ Политиката на Бенямин Нетаняху все по-често се разглежда не като реакция на кризи, а като фактор за тяхното задълбочаване. От Газа и Южен Ливан до Сирия и Иран, военната логика постепенно измества дипломацията, а рискът от нова регионална ескалация нараства. Турският политолог Енгин Озер анализира защо Близкият изток навлиза в още по-опасен период, какви са последиците от действията на Израел и защо дори отношенията със съюзници започват да се променят.

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Политиката на сегашното израелско правителство, оглавявано от Бенямин Нетаняху, поражда все по-сериозни въпроси както в международната общност, така и сред държавите от Близкия изток.

На фона на продължаващата военна ескалация действията на Тел Авив все по-често стават обект на остра критика. Става дума както за вътрешната политика на държавата, така и за военните операции извън нейните граници – в Ивицата Газа, Ливан, Сирия, както и за ударите по обекти, свързани с иранската ядрена инфраструктура.

Смъртното наказание и политиката на сплашване

Последните стъпки на израелското ръководство отново поставиха на дневен ред дебата за последиците от политиката на Тел Авив върху целия регион. Според турския политолог Енгин Озер действията на сегашното израелско правителство само задълбочават нестабилността в Близкия изток.

Един от последните поводи за нова вълна от дискусии стана приемането в Израел на закон за смъртно наказание спрямо лица, обвинени в тероризъм. Според критиците подобни мерки, както и демонстративната реакция на министъра на националната сигурност Итамар Бен-Гвир, показват по-нататъшно затягане на държавната политика спрямо арабското и мюсюлманското население.

По думите на Озер, при управлението на Нетаняху Израел все повече излиза извън рамките на международното право и действа без оглед на съществуващите международни ограничения. Според него става дума не само за военни операции, но и за отвличания на хора, удари по гражданска инфраструктура и жертви сред мирното население.

„Израел фактически се превръща не толкова в държава, колкото в структура, действаща извън рамките на международното право“, отбелязва той.

Политологът смята, че законът за смъртното наказание може да влезе в сила без особени затруднения. По негово мнение подобна стъпка ще представлява сериозна провокация не само спрямо мюсюлманските държави в региона, но и спрямо Европа, а самият Нетаняху съзнателно използва политиката на страха като инструмент за укрепване на собствената си власт.

Според него подобен курс единствено задълбочава международната изолация на Израел и в перспектива може да има негативни последици за самата държава.

Южен Ливан и новата буферна зона

Сериозно безпокойство предизвиква и продължаващото военно присъствие на Израел в Южен Ливан, където се оформя т.нар. демилитаризирана „жълта линия“. Мнозина наблюдатели вече определят случващото се като фактическа окупация на част от територията на суверенна държава.

Озер обръща внимание, че процесът пряко засяга интересите на Франция, която традиционно разглежда Ливан като зона на свое историческо влияние. По негови оценки вече може да се говори за осезаемо охлаждане на отношенията между Париж и Тел Авив.

Според политолога Израел няма намерение да напуска този район и ще продължи да укрепва позициите си там, създавайки буферна зона под различни политически предлози.

„Без съмнение Израел ще остане там и ще изгради определена буферна зона. Най-вероятно израелската армия ще продължи присъствието си в Южен Ливан“, казва той.

За Турция, смята експертът, случващото се не се различава съществено от събитията в Ивицата Газа и се възприема като продължение на същата политика.

В същото време Озер предполага, че занапред важен въпрос ще бъде позицията на Вашингтон, тъй като в перспектива американско-израелските отношения също могат чувствително да се влошат.

Защо войната в Газа продължава

Въпреки договореностите, постигнати с посредничеството на Египет, Израел продължава военните операции в Ивицата Газа, разширява буферните зони, ограничава достъпа на хуманитарна помощ и възпрепятства международни инициативи, насочени към стабилизиране на ситуацията.

По думите на Озер Турция още от началото на конфликта е била ограничена до чисто дипломатическа роля и не е успяла да окаже сериозно влияние върху развитието на събитията.

„За съжаление Турция от първия ден на конфликта – или, ако трябва да бъдем откровени, от първия ден на клането в Газа – играе изключително дипломатическа роля“, заявява той.

Според политолога ситуацията постепенно излиза извън рамките на палестинско-израелския конфликт и прераства в много по-широко противопоставяне.

Още сега на практика се води хибридна война между Израел и Турция на територията на Сирия, където напрежението остава изключително високо. Експертът не изключва именно Сирия да се превърне в сцена на бъдещи провокации, макар че пълномащабна война между двете държави засега изглежда малко вероятна.

Газа на фона на хуманитарната катастрофа

Военната операция на Израел в Ивицата Газа доведе до мащабна хуманитарна криза, съпроводена с разрушаване на инфраструктурата и многобройни жертви сред цивилното население. Според Озер обаче след ескалацията около Иран вниманието на света на практика се е пренасочило.

По думите на политолога след ударите срещу Иран международната общност почти е престанала да обсъжда ситуацията в Газа.

„След израелските атаки срещу Иран и действията на американската армия световната общност на практика забрави за случващото се в Газа“, констатира той.

Експертът напомня, че опитите на международни играчи да постигнат възстановяване на инфраструктурата в анклава не са дали резултат. По негови оценки дипломатическата активност се е засилила, но реални промени не са настъпили.

Той обръща внимание и на факта, че ЦАХАЛ вече практически е дал да се разбере, че възнамерява да запази военното си присъствие в Газа, което означава, че в близко бъдеще не може да се очаква край на войната.

Според Озер ситуацията би могла да бъде променена единствено чрез намесата на нов голям външен фактор – например Китай, който би могъл да окаже сериозна подкрепа на палестинската страна.

Ударите по Иран и рискът от голяма война

Израелските удари по обекти, свързани с иранската ядрена инфраструктура, остават един от основните фактори за дестабилизацията на региона.

Според политолога пряк удар по ядрените съоръжения на Иран в близко бъдеще изглежда малко вероятен, но Израел може да прибегне до други сценарии на ескалация.

Той не изключва провокационни операции под чужд флаг, включително възможни атаки срещу инфраструктурата на арабски държави от Персийския залив, след което Иран да бъде обвинен в нарушаване на примирието.

„Пряк удар по ядрената инфраструктура на Иран би бил истинска катастрофа. Това автоматично ще доведе до нова война“, подчертава Озер.

Експертът предупреждава, че ако САЩ не ограничават действията на Израел, ситуацията може да излезе извън контрол. По негови думи, макар пълномащабна регионална война засега да изглежда малко вероятна, такъв сценарий не може да бъде напълно изключен.

Отделно Озер обръща внимание и на възможните последици за НАТО. Той смята, че ако Турция бъде въвлечена в подобен конфликт, това може да предизвика сериозна криза вътре в самия алианс, тъй като съюзниците едва ли ще бъдат готови еднозначно да подкрепят Анкара в противопоставяне с Израел.

Войната като стратегия на правителството на Нетаняху

Все по-често се чуват оценки, че поддържането на постоянна военна напрегнатост се е превърнало във важен политически инструмент за правителството на Нетаняху, който позволява вътрешна мобилизация и изграждане на политическа стратегия върху конфронтацията с мюсюлманските държави в региона.

Според Озер сегашната политика на Израел продължава стратегия, формирана в продължение на десетилетия.

„Още от първия ден на своето съществуване Израел изгражда стратегия на страха – това е част от неговия фундаментален модел за сигурност и оцеляване“, смята той.

Политологът е убеден, че днес за сегашното израелско ръководство международните ограничения на практика вече не съществуват, докато мюсюлманският свят постепенно се консолидира срещу Израел.

Според него Авраамовите споразумения бяха възможни единствено благодарение на администрацията на Доналд Тръмп, докато сега напрежението започва да нараства дори в отношенията между Израел и Египет.

Озер смята, че ако все пак избухне пряк конфликт между Турция и Израел, най-вероятното място за него ще бъде Сирия, а не Газа, Ливан или Йемен.

В същото време той определя пълномащабна война като малко вероятна и допуска единствено локален сблъсък.

Според него ситуацията би могла да се промени само при смяна на властта в Израел.

„Ако Нетаняху напусне поста си и на власт дойде по-прагматичен политик, тогава между двете държави може да се появи възможност за диалог“, казва той.

Но според Озер, ако Израел не промени сегашната си политика в Газа и Ливан, не може да се говори за подобряване на отношенията между Анкара и Тел Авив в обозримо бъдеще.

По негови оценки през следващите пет години не бива да се очаква съществено затопляне в отношенията между двете държави.

На фона на продължаващите конфликти в Газа, Ливан, Сирия и около Иран Близкият изток остава една от най-взривоопасните точки на световната политика.

В същото време действията на сегашното израелско ръководство все по-често стават обект на международна критика, а по-нататъшната ескалация може да засегне не само държавите от региона, но и по-широк кръг глобални играчи, създавайки допълнителни рискове за цялата система на регионалната сигурност.



