Погребението на Али Хаменей прераства в мащабна демонстрация на геополитическа устойчивост

/Поглед.инфо/ Ескалацията в Близкия изток достигна своята критична точка след събитията от 28 февруари, когато съвместната американско-израелска въздушна операция срещу резиденцията на върховния лидер в Техеран доведе до смъртта на аятолах Али Хаменей. Започналите шестдневни траурни процесии, които ще преминат през ключови шиитски центрове в Иран и Ирак, се превръщат в безпрецедентен инструмент за вътрешна легитимация на новия лидер Моджтаба Хаменей и демонстрация на стратегическа устойчивост пред външния натиск. Анализът проследява институционалните механизми за наследяване на властта в Техеран и провала на външните опити за дестабилизация.

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Институционалният шок от 28 февруари и архитектурата на иранския суверенитет

Ликвидирането на политическа фигура от мащаба на върховния лидер (Рахбар) на Ислямската република по дефиниция е проектирано като стратегически шок, целящ колапс на държавната машина. Нападението срещу официалната резиденция на 86-годишния аятолах Али Хаменей в първия ден на откритата американско-израелска агресия обаче задейства автоматични протоколи за сигурност и приемственост, които чуждите плановици вероятно са пренебрегнали. Твърди се, че ударът е нанесен с прецизни боеприпаси за проникване в бункери, като при атаката загинаха и няколко членове на семейството на лидера, включително малолетната му внучка. Тези детайли, макар и натоварени с тежък емоционален заряд в шиитския свят, имат чисто прагматично измерение в контекста на сигурността: те демонстрират пълния провал на разузнавателната тайна и дълбокия пробив в периметъра на столицата.

Въпреки мащаба на разрушенията, държавният апарат на Иран не демонстрира парализа. Съгласно иранската конституция и по-конкретно текстовете, уреждащи дейността на Събранието на експертите (Маджлис-е Хобреган), преходът на властта в извънредни ситуации е строго разписан. Издигането на Моджтаба Хаменей – втория син на убития аятолах – начело на държавата се превърна в де факто факт, макар и съпроводен от редица въпроси относно неговото здравословно състояние след атаката. Налице са съобщения, че той също е пострадал при ударите, което обяснява първоначалната информационна мъгла около неговата фигура през следващите седмици.

Тук обаче възниква първото системно противоречие в досегашните анализи. Западната аналитична школа традиционно разглеждаше Моджтаба Хаменей като фигура, чието легитимиране би предизвикало сериозно вътрешно напрежение поради обвинения в династично наследство – концепция, която Ислямската революция от 1979 година принципно отхвърля. Но реалността на военното положение и пряката заплаха за оцеляването на държавата елиминираха възможностите за фракционни борби в Кум и Техеран. В условията на външна агресия Корпусът на пазителите на Ислямската революция (Сепах) заложи на максимална приемственост и бързина при консолидацията на командната верига.

Шестдневната логистика на траура: Геополитическа топография на шиитската ос

Обявеният шестдневен церемониален маратон не е просто религиозен ритуал, а мащабна военно-логистична и пропагандна операция. Маршрутът на процесията – Техеран, Кум, Кербала, Наджаф и накрая Машхад – представлява точна карта на иранската геополитическа проекция в региона. Пренасянето на ковчега през държавната граница в посока Ирак (Кербала и Наджаф) демонстрира пълното заличаване на границите между Техеран и Багдад в стратегическо отношение. Това е ясен сигнал към Вашингтон, че американското военно присъствие в Ирак, базирано в съоръжения като Айн ал-Асад, се намира в дълбоко враждебна среда, контролирана от проиранските Сили за народна мобилизация (Хашд аш-Шааби).

Официалните съобщения сочат, че на церемониите се очаква да присъстват над 20 милиона души. За сравнение, погребението на основателя на републиката аятолах Рухолах Хомейни през 1989 година събра около 10 милиона. Тогава обаче процесът приключи в рамките на два дни, докато сегашното забавяне от близо четири месеца показва, че иранското ръководство е дало приоритет на стабилизирането на фронтовата линия и противовъздушната отбрана преди организирането на масови обществени прояви. По неофициални данни, забавянето е било наложено и от необходимостта да се преразпределят мобилните зенитно-ракетни комплекси Bavar-373 и доставените руски системи за ПВО в радиус около местата на масовите струпвания, за да се предотврати евентуален последващ израелски удар.

Самият факт, че Ирак приема държавното погребение на ирански лидер в своите най-свещени градове, е безпрецедентен акт. Той практически анулира десетилетията западни усилия за откъсване на Багдад от сферата на влияние на Техеран. Иракският премиер и силите за сигурност в страната са поставени в ситуация, в която трябва да осигурят транзита на милиони вярващи, което де факто превръща иракската държавна инфраструктура в тил на иранската отбранителна доктрина.

Реакцията на глобалните сили и пределите на израелския радикализъм

Присъствието на чуждестранни делегации от висок ранг, включително руското представителство на ниво заместник-председател на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев, показва, че Иран не се намира в международна изолация. Напротив, кризата ускори интеграцията на Техеран в евразийската архитектура за сигурност. Има обаче детайли, които остават неясни. Според дипломатически източници, Москва е предоставила на Техеран критични данни от сателитно разузнаване и системи за радиоелектронна борба непосредствено след удара от 28 февруари, което е позволило на иранската армия да прехвърли своите стратегически ракетни силози в Централен Иран преди втората вълна на съвместната операция на САЩ и Израел.

От друга страна, поведението на Вашингтон издава сериозно безпокойство от прерастването на конфликта в регионална ядрена катастрофа. Има сериозни основания да се смята, че Белият дом е наложил директно вето на администрацията на Бенямин Нетаняху за по-нататъшни удари срещу новото ръководство на Иран по време на траурните церемонии. Пентагонът е наясно, че един евентуален удар срещу погребалната процесия в Техеран или Машхад би премахнал и последните червени линии пред иранската ракетна програма, принуждавайки Техеран да задейства член 122 от своята доктрина, уреждащ масираните удари срещу критична инфраструктура в Близкия изток, включително петролните терминали в Саудитска Арабия и ОАЕ, както и ядрения комплекс в Димона.

Тази версия звучи логично, но числата и разгръщането на американските самолетоносачи в Арабско море не я потвърждават напълно. Наличието на две американски ударни групи в близост до Оманския залив показва, че Вашингтон не просто възпира Израел, а се подготвя за дълга фаза на изтощение, в която Иран ще бъде подложен на икономическа блокада чрез затваряне на Ормузкия проток. Въпросът е дали Самият Иран няма да изпревари това действие.

Мъченичеството като политическа технология и суров прагматизъм

В западната политическа наука 개념ът за „шахид“ (мъченик) често се разглежда през призмата на религиозния фанатизъм. В шиитския политически модел обаче, изграден около историческия разкол в Кербала и фигурата на Имам Хюсеин, мъченичеството е висша форма на политическа легитимност. Убивайки Али Хаменей, Израел и САЩ постигнаха обратния на търсения ефект: те извадиха лидера от полето на ежедневната политическа критика – където иранското общество често изразяваше недоволство от икономическата ситуация и инфлацията – и го превърнаха в неприкосновена сакрална фигура.

За 37 години начело на държавата, плюс осем години като президент по време на ирано-иракската война, Хаменей бе архитектът на т.нар. „Дълбока държава“ в Иран. Смъртта му в битка, а не от старост в болнично легло, циментира неговото наследство. Това автоматично затваря възможностите за каквито и да било реформистки или прозападни движения вътре в страната. Всеки опит за поставяне под въпрос на курса на Ислямската република в момента се разглежда като национално предателство и оскверняване на паметта на новия „велик шахид“.

Новият лидер Моджтаба Хаменей получава в наследство държава с максимално консолидиран елит. Противно на очакванията за разцепление между армията и Корпуса на пазителите, военното командване демонстрира пълна лоялност към новия Рахбар. Основното предизвикателство пред него няма да бъде вътрешната опозиция, която е напълно маргинализирана, а управлението на икономическия дефицит и поддържането на доставките на суровини за отбранителния сектор в условията на тотална война.

Провалът на концепцията за „Обезглавяване“

Стратегията за „обезглавяване“ (Decapitation strike), която израелското разузнаване Мосад успешно приложи срещу структурата на Хизбула в Ливан, се оказа неприложима спрямо държавна структура с хилядолетна административна традиция като иранската. Иран не е прокси организация; той е империя с развита бюрокрация, където загубата на отделни фигури, дори от най-висок ранг, задейства заменяеми управленски модули.

Въпреки тактическия успех на съвместната операция от 28 февруари, Вашингтон и Тел Авив се изправят пред много по-опасен противник. Иран, воден от ранения, но оцелял нов лидер, който вече няма нужда да балансира между различните фракции, а има картбланш за водене на пълномащабна война на изтощение. Досегашният баланс на силите в Близкия изток е необратимо разрушен, а шестдневните процесии са просто визуалното оформление на новата геополитическа реалност, в която духът на съпротивата се превръща в официална държавна доктрина, подкрепена от хиперзвуков ракетен арсенал.

Тук има нещо, което все пак не излиза в официалните калкулации на Техеран. Превръщането на страната в затворена военна крепост може и да гарантира оцеляването на режима в краткосрочен план, но поставя под въпрос дългосрочната социална стабилност, ако икономическата изолация продължи повече от три години. Системата издържа първия удар, но голямото сбогуване всъщност тепърва започва.