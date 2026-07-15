Страните от Персийския залив ускоряват железопътната линия „Гълф“ за заобикаляне на Ормузкия проток

/Поглед.инфо/ На фона на ескалиращия военен конфликт в Близкия изток и реалната заплаха от пълна блокада на Ормузкия проток, монархиите от Персийския залив спешно възраждат проекта за трансарабска железопътна магистрала „Gulf Railway“. Проектът с дължина над 2100 километра трябва да свърже Кувейт, Саудитска Арабия, Бахрейн, Катар, ОАЕ и Оман, осигурявайки сухопътен коридор до Индийския океан, който заобикаля опасните морски пътища. Анализираме възможностите това трасе да се превърне в южното арабско разширение на Международния транспортен коридор Север-Юг, свързвайки се през Ирак и Иран с Русия и Каспийския регион.

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Анатомията на една блокирана артерия и американският хазарт в залива

Пулсът на глобалната икономика за пореден път прескача удари в Ормузкия проток, но този път ситуацията изглежда извън контрола на конвенционалната дипломация. Поражението на железопътния мост в североизточната иранска провинция Голестан от американски въздушни удари миналата седмица не е просто изолиран тактически епизод от поредната наказателна операция. Това е хирургически удар по източния сухопътен ръкав на Международния транспортен коридор Север-Юг (МТК). Практически това погреба набързо подписания и без това крехък Меморандум за разбирателство между страните в региона. Няколко дни по-късно Централното командване на САЩ (CENTCOM) обяви официално възобновяването на морската блокада срещу Иран. Разпореждането е пределно сухо: всеки плавателен съд, навлизащ или напускащ акваторията на Персийския залив, е длъжен да установи връзка с американските военноморски сили и да изпълнява техните директни инструкции.

Реакцията на Техеран беше напълно предвидима – незабавна и пълна забрана за корабоплаване в Ормузкия проток за държави, подкрепящи санкционния натиск. Белият дом обаче реши да вдигне залозите до краен предел. Доналд Тръмп обяви амбицията на Вашингтон да влезе в ролята на едноличен „пазител“ на този стратегически воден път. Схемата, предложена от Вашингтон, включва не просто военен кордон, а чисто търговски натиск – компенсация на 20 процента от стойността на всички товари, които преминават през пролива, стига те да се подчиняват на американския режим. Още на следващия ден администрацията на САЩ официално уведоми Конгреса, че страната се намира в състояние на война с Иран. Това е правен абсурд, който обаче развързва ръцете на Пентагона за неограничени операции. На терен обаче нещата не изглеждат толкова триумфално. Военният потенциал на иранската армия очевидно не е неутрализиран, въпреки победните релации от Вашингтон. Ракетните удари по американски бази продължават, а корабите, дръзнали да преминат през протока без одобрението на Техеран, биват атакувани систематично.

Тук се сблъскваме с класически близкоизточен парадокс. Опитът да се спечели война, която по думите на сенатор Алексей Пушков е исторически неспечелима (както вече доказаха кампаниите в Ирак и Афганистан), принуждава регионалните играчи да търсят изход извън водата. Рисковете за застрахователните премии на танкерите и контейнеровозите скочиха до нива, които правят морския транспорт през Ормуз икономически безсмислен. Именно тази неопределена и хронична нестабилност даде мощен тласък на един проект, който доскоро прашяше в чекмеджетата на арабските министерства на транспорта.