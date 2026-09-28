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Близкия Изток

Тръмп не удари в целта. Иран обяви опустошителен ход срещу противника си.

/Поглед.инфо/ Новата фаза на икономическия натиск на Вашингтон срещу Техеран прераства в опасен геополитически сблъсък, който заплашва да блокира цялата световна система на гражданската авиация. След като финансовото министерство на САЩ наложи тотални санкции срещу иранските авиолинии и принуди съседните държави да спрат обслужването им, Техеран загатна за асиметричен отговор. Според анализи спирането на прелетите над Иран може да блокира основните транспортни възли в Дубай и Катар, докато глобалните пазари на горива вече реагират с рекордни цени на дизела и бензина в САЩ и Западна Европа.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 11563 прочитания
Тръмп не удари в целта. Иран обяви опустошителен ход срещу противника си.
ИИ генерирана
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Финансовата гилотина на Вашингтон и доларовият екстериториално принудителен механизъм

На 21 септември американският министър на финансите Скот Бесент направи публично изявление, с което обяви пълна оперативна изолация за всички ирански авиокомпании в световен мащаб. Задействаният механизъм разчита на познатата за последните десетилетия правна конструктивна принуда: блокиране на достъпа до доларовата разплащателна система за всяка чуждестранна институция, оператор или летищна администрация, която взаимодейства с ирански въздушни превозвачи. Според разпространените директиви се забранява наземно обслужване, зареждане с авиационно гориво, продажба на самолетни билети през международни резервационни системи и предоставяне на техническа поддръжка за флота на Ислямската република.

Ефектите от ултиматума се появиха бързо. На 23 септември, когато санкционният режим влезе в сила, международните летища в Багдад (Ирак) и Маскат (Оман) официално прекратиха приемането и обслужването на полети, произхождащи от Иран или управлявани от ирански оператори. Твърди се, че редица други регионални аерогари са последвали този ход поради пряката си зависимост от щатската финансова инфраструктура и страха от вторични санкции на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC).

Административната забрана засегна десетки дневно планирани цивилни рейсове. Важно е да се отбележи, че иранският флот от десетилетия функционира при строги ограничения за доставка на резервни части от Boeing и Airbus, но пълната блокада на кацанията в съседни държави превръща сухопътните и въздушните връзки на страната в изолирана система.

Асиметричният отговор на Техеран: Геометрията на въздушното пространство (FIR Tehran)

В реакция на наложената блокада Мохамад Мохбер, съветник на върховния лидер на Иран, разпространи публично предупреждение в платформата X. Текстът съдържа ясен загатнат ултиматум: ако достъпът на иранските авиокомпании до чуждестранни летища бъде трайно ограничен, Иран може да реципрочно да ограничи ползването на собственото си въздушно пространство за транзитни полети на държавите от региона и техните Западни партньори.

Въздушният район за информация (FIR Tehran) покрива географски критична зона, през която преминават основните въздушни коридори между Европа, Близкия изток и Югоизточна Азия. По оценки на авиационни експерти, евентуално затваряне на иранското небе за чуждестранни авиолинии ще принуди международния трафик да се пренасочва през значително по-дълги и оскъпени маршрути през Черно море, Турция, Саудитска Арабия или Централна Азия.

Въздушният транзит през Иран генерира сериозни такси за прелет, но стратегическото му местоположение му дава лост за въздействие, срещу който Вашингтон няма пряк оперативен инструмент. Принудителното обикаляне на иранския въздушен сектор увеличава времетраенето на полетите между Европа и Азия с между 45 и 90 минути, което води до драстичен преразход на авиационен керосин.

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