Тръмп обяви план за 20% данък върху Ормузкия проток: Вашингтон се опитва да монетизира контрола над Персийския залив

/Поглед.инфо/ Новата вълна от американски въздушни удари срещу цели по южното крайбрежие на Иран и последвалите ответни ракетни атаки срещу бази на САЩ в Близкия изток на практика ликвидираха временното споразумение за прекратяване на огъня. Белият дом открито заплашва да атакува стратегическата иранска инфраструктура, включително подземни обекти, като същевременно лансира план за налагане на 20-процентна такса върху всички товари, преминаващи през Ормузкия проток. Тази икономическа и военна стратегия рискува да парализира глобалния морски транспорт и да изолира Вашингтон от регионалните партньори.

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Разпадането на меморандума и логиката на новите въздушни удари

Смяташе се, че сключеният с посредничеството на Исламабад Меморандум за разбирателство може да задържи крехкото равновесие в региона поне за няколко месеца. Този разчет обаче се оказа напълно погрешен. Настъпилата ескалация, белязана от две масирани вълни американски въздушни удари в рамките на едно денонощие, показва, че Вашингтон е преминал към стратегия на директен натиск. Поразените цели в близост до иранското южно крайбрежие провокираха незабавен отговор от страна на Техеран, който атакува с дронове и ракети американски обекти в съседните държави. Особено показателен е ударът срещу наскоро разширената авиобаза в Йордания — логистичен хъб, който Пентагонът смяташе за относително защитен.

Това напрежение изглежда логично в контекста на американските опити за преформатиране на сигурността в Близкия изток, но тук има един сериозен детайл, който убягва от официалните доклади. Насочването на ударите срещу крайбрежни структури показва стремеж за превантивно неутрализиране на иранския флот, преди той да е предприел реална блокада. Техеран обаче разполага с асиметрични инструменти. Индикациите, че на йеменското движение „Ансар Аллах“ (хусите) вече е наредено да блокира корабоплаването през пролива Баб ел-Мандеб в устието на Червено море, променят изцяло геоикономическото уравнение. Подобен ход автоматично затваря достъпа до Суецкия канал, през който преминава около 12% от световната търговия. Това превръща конфликта от регионален сблъсък в глобална логистична криза.

„Пикакс Маунтин“ и радикалната реторика на Белия дом

Изявленията на американския президент Доналд Тръмп пред радиоводещия Хю Хюит, че подземното ядрено съоръжение „Пикакс Маунтин“ е „подходяща цел“ за удари, издават намерение за преминаване отвъд досегашните рамки на локално възпиране. Заплахите за физическо ликвидиране на иранското държавно ръководство и коментарите, че отсрещната страна няма нищо друго освен „големи усти“, засилват усещането за непредсказуемост. Тази реторика обаче изисква внимателен анализ, тъй като зад военния радикализъм често се крие чисто икономически прагматизъм, макар и облечен в агресивна форма.

Атаката срещу силно фортифицирано съоръжение като „Пикакс Маунтин“ изисква използването на специализирани противобункерни боеприпаси от типа GBU-57 (Massive Ordnance Penetrator), което означава мащабна въздушна операция с участието на стратегически бомбардировачи B-2 Spirit. Проблемът тук е, че подобна операция не може да остане изолирана — тя автоматично ще задейства иранската доктрина за пренасяне на войната в целия регион, включително чрез ракетни залпове от комплекси „Фатех-110“ и „Зулфикар“ по нефтената инфраструктура на Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Ето защо заплахите на Белия дом вероятно имат за цел не толкова реално унищожение, колкото принуждаване на Техеран към отстъпки по отношение на морските пътища.