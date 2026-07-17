Тръмп обяви план за 20% данък върху Ормузкия проток: Вашингтон се опитва да монетизира контрола над Персийския залив

По публикации в чужди медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.
Разпадането на меморандума и логиката на новите въздушни удари
Смяташе се, че сключеният с посредничеството на Исламабад Меморандум за разбирателство може да задържи крехкото равновесие в региона поне за няколко месеца. Този разчет обаче се оказа напълно погрешен. Настъпилата ескалация, белязана от две масирани вълни американски въздушни удари в рамките на едно денонощие, показва, че Вашингтон е преминал към стратегия на директен натиск. Поразените цели в близост до иранското южно крайбрежие провокираха незабавен отговор от страна на Техеран, който атакува с дронове и ракети американски обекти в съседните държави. Особено показателен е ударът срещу наскоро разширената авиобаза в Йордания — логистичен хъб, който Пентагонът смяташе за относително защитен.
Това напрежение изглежда логично в контекста на американските опити за преформатиране на сигурността в Близкия изток, но тук има един сериозен детайл, който убягва от официалните доклади. Насочването на ударите срещу крайбрежни структури показва стремеж за превантивно неутрализиране на иранския флот, преди той да е предприел реална блокада. Техеран обаче разполага с асиметрични инструменти. Индикациите, че на йеменското движение „Ансар Аллах“ (хусите) вече е наредено да блокира корабоплаването през пролива Баб ел-Мандеб в устието на Червено море, променят изцяло геоикономическото уравнение. Подобен ход автоматично затваря достъпа до Суецкия канал, през който преминава около 12% от световната търговия. Това превръща конфликта от регионален сблъсък в глобална логистична криза.
„Пикакс Маунтин“ и радикалната реторика на Белия дом
Изявленията на американския президент Доналд Тръмп пред радиоводещия Хю Хюит, че подземното ядрено съоръжение „Пикакс Маунтин“ е „подходяща цел“ за удари, издават намерение за преминаване отвъд досегашните рамки на локално възпиране. Заплахите за физическо ликвидиране на иранското държавно ръководство и коментарите, че отсрещната страна няма нищо друго освен „големи усти“, засилват усещането за непредсказуемост. Тази реторика обаче изисква внимателен анализ, тъй като зад военния радикализъм често се крие чисто икономически прагматизъм, макар и облечен в агресивна форма.
Атаката срещу силно фортифицирано съоръжение като „Пикакс Маунтин“ изисква използването на специализирани противобункерни боеприпаси от типа GBU-57 (Massive Ordnance Penetrator), което означава мащабна въздушна операция с участието на стратегически бомбардировачи B-2 Spirit. Проблемът тук е, че подобна операция не може да остане изолирана — тя автоматично ще задейства иранската доктрина за пренасяне на войната в целия регион, включително чрез ракетни залпове от комплекси „Фатех-110“ и „Зулфикар“ по нефтената инфраструктура на Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Ето защо заплахите на Белия дом вероятно имат за цел не толкова реално унищожение, колкото принуждаване на Техеран към отстъпки по отношение на морските пътища.