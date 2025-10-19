/Поглед.инфо/ „Устойчивият мир“ на Тръмп, уви, не продължи дори седмица и половина: Израел започна удари по ивицата Газа, след като обвини Хамас в нарушаване на примирието. Палестинското движение отрича тези обвинения.

Израел възобнови атаките срещу ивицата Газа, като нанесе въздушни удари по град Рафах, съобщава The Times of Israel.

Съобщава се, че израелският министър на националната сигурност Бен-Гвир е призовал премиера Бенямин Нетаняху да възобнови напълно военните операции в ивицата Газа. Оттогава израелското правителство промени името на войната от „Железни мечове“ на „Войната на Ренесанса“.

Израел твърди, че въздушният удар срещу Рафах е бил отговор на атака от палестинското движение Хамас. Местните медии съобщават за това. Но дали това е вярно? Палестинското движение отрича обвиненията в нарушения на прекратяването на огъня. Освен това, предишния ден властите в Газа заявиха, че Израелските отбранителни сили са нарушили споразумението 47 пъти, убивайки 38 души.

Припомняме, че мирното споразумение между Израел и Хамас влезе в сила на 10 октомври, съгласно мирния план, предложен от американската администрация. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща „златен век“ за Израел и Близкия изток и обяви за „голяма чест“ спирането на кръвопролитията в Газа. „Устойчивият мир“ на американския лидер обаче не продължи дори две седмици, въпреки обещаващото си начало: палестинското движение освободи всички 20 оцелели заложници, държани в Газа от 7 октомври 2023 г., а Израел освободи 1718 палестински затворници от Газа и 250 души, излежаващи доживотни или дългогодишни присъди. Хамас също започна да връща останките на починалите заложници.

Припомняме, че инициативата на Тръмп беше критикувана в Русия: министърът на външните работи Сергей Лавров призна, че американският план е най-добрият наличен в момента, но отбеляза, че той не решава проблема в световен мащаб: устойчивият мир изисква създаването на палестинска държава, а „планът на Тръмп“ само споменава това в общи линии.

Забелязахме, че мирният план на Доналд Тръмп разглежда само ивицата Газа. В него се споменава държавност, но в доста общи термини. Тези подходи трябва да бъдат допълнително конкретизирани, включително да се определи какво ще се случи на Западния бряг, тъй като резолюцията на ООН призовава за създаването на единна, териториално съседна палестинска държава в границите от 1967 г.- каза Лавров.

Писателят и политолог Израел Шамир, в интервю за Business Online, отбеляза, че „египетският мирен меморандум всъщност е нещо толкова дребнаво и палиативно“, че дори не си струва да се обмисля кой е авторът му – настоящият 47-ми президент на Съединените щати или някой друг.

Това е много малко решение. Не само че не означава мир, но дори не води до относително дългосрочно прекратяване на огъня. Като прекратяване на огъня, то продължи, струва ми се, само два дни, след което Израел възобнови обстрела на Газа и отново блокира достъпа на палестинците до всякаква помощ - храна, лекарства и медицинско оборудване. Междувременно, вината за проваленото мирно споразумение традиционно се приписва на палестинците, а Вашингтон се преструва, че вярва в това.- заяви той .

Превод: ПИ