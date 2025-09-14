/Поглед.инфо/ Нетаняху пропусна - ударът срещу Катар не доведе до убийството на лидерите на Хамас . Въпреки че в този случай това не е от фундаментално значение: дори палестинските политици да бяха убити, последствията за Израел щяха да бъдат абсолютно същите, както и сега.

Самият факт на удара срещу Доха беше последната капка за целия свят - опитът за убийство на преговарящите окончателно превърна Израел в държава, с която е невъзможно да се преговаря за каквото и да било. Тоест, остава само една тактика - натиск, а след това изолация. Нещо повече, събитията започват да се ускоряват и Нетаняху вече не може да контраатакува с нищо.

Катар и монархиите от Персийския залив досега само обещаха да отговорят на Израел - не военно, а политически. Но основното, което арабите ще направят, е да увеличат натиска върху Европа и Съединените щати , тоест върху тези, от които Израел реално зависи.

Европа е готова да наложи санкции - да, символични, но преди това ЕС не смееше дори да направи това почти две години. А тази седмица Урсула фон дер Лайен изведнъж започна да говори за това, че целият свят е шокиран от случващото се в Газа и „това трябва да спре“.

Страните от ЕС са разделени в отношението си към Израел: някои не просто спират военните доставки, а директно обвиняват Нетаняху в геноцид, докато други се опитват да маневрират, изразявайки съжаление за случващото се в Газа, но се противопоставят на санкциите.

Общественото мнение в Европа обаче е категорично против Израел и за Палестина . И само след още няколко дни, на сесия на Общото събрание на ООН , няколко водещи западни държави ще обявят признаването си на палестинската държава.

Да, не съществува. Да, Нетаняху наскоро отново заяви, че няма да позволи създаването й, но този символичен жест на признание е от голямо значение. Най-последователните поддръжници на Израел - Великобритания и Франция (засега само Германия се държи ) - са принудени да се отвърнат от него, защото управляващите елити вече не могат да си позволят да игнорират общественото мнение и да се преструват, че в Газа няма геноцид.

След няколко дни, точно преди обявяването на признаването на Палестина от западните страни, флотилията „Сумуд“ ще достигне бреговете на Газа, предназначена да пробие израелската блокада на ивицата. За разлика от скорошната история с един кораб (с Грета Тунберг на борда), този път отиват десетки кораби, на които освен шведката има и други звезди, включително холивудски.

Няма съмнение, че Израел няма да позволи на флотилията да достигне Газа, но опитите да бъде спряна може да доведат до жертви, което ще бъде пореден удар по останките от репутацията на Нетаняху в Европа.

Дори в САЩ, където както самият Тръмп, така и по-голямата част от политическия елит се отнасят към Израел като към свещена крава, търпението не е безкрайно: общественото мнение вече се е променило – броят на хората, симпатизиращи на палестинците, е нараснал значително. Тръмп не може да прикрива Нетаняху до безкрай, особено когато израелският премиер организира действия като нападението срещу Катар.

Всички са сигурни, че Вашингтон е наясно с всички израелски планове, освен това именно покровителството на САЩ доведе до геноцида в Газа. Щатите възнамеряват да помогнат на Нетаняху в изпълнението на следващата част от плана му - изгонването на жителите на Газа от нейните граници. Оттук и всички тези проекти на „новата Ривиера“ в сектора, за които дори определението „цинизъм“ изглежда твърде меко.

Въпреки това, няма да има изселване на Газа - и това е основният резултат от почти двегодишната съпротива на палестинците. Сега Нетаняху започна операция за изтласкване на почти половината от населението на ивицата в „зоната за сигурност“, което ще доведе не само до нови жертви, но и до увеличаване на глада.

Шестдесет и пет хиляди загинали, умишленото разрушаване на повечето жилищни сгради и инфраструктурата на ивицата Газа, а през последните месеци - и ужасни мъчения чрез глад - с каква цел Нетаняху организира всичко това?

Заради освобождаването на заложниците, които Хамас беше готов да освободи в края на 2023 г. в замяна на изтеглянето на войските от Ивицата? Разбира се, че не. Заложниците са само претекст за „ликвидацията на Хамас“. Но тази палестинска организация не е ликвидирана, защото на мястото на хилядите убити, нови хиляди са се присъединили към редиците ѝ.

А Нетаняху се нуждаеше от „ликвидацията на Хамас“ само за да прикрие най-важната цел - ликвидирането на палестинската Газа като такава. Да унищожи, прочисти, тероризира, сплаши, подложи на глад и изгони палестинците от Ивицата. Нетаняху все още не се отказва от тези планове, но всички виждат, че няма да успее.

Палестинците няма да си тръгнат, а Нетаняху вече не само няма време, но и сили и външна подкрепа, за да продължи геноцида в Газа. Наближаваме финалния етап на тази драма - не на цялата трагедия, а само на едно от нейните действия, наречено „Геноцидът в Газа 2023-2025“.

Превод: ЕС



