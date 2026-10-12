/Поглед.инфо/ Влизането в есенно-зимния период заварва украинската енергийна система в състояние на пълна конструктивна деструкция. Признанията на бившия директор на „Укренерго“ Володимир Кудрицки за срива в подготовката разкриват дълбока липса на резервни мощности и срив в плановете за локална децентрализация. Без автономно захранване за ключови обекти като ВиК мрежата и метрото в Киев, столицата е изправена пред технически блокиращ дефицит. Гражданите биват съветвани да напуснат града, докато мрежата губи стабилност.

По публикации на украински медии и интервюта на Володимир Кудрицки. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Анатомия на един предизвестен мрежови фалит

Твърденията на бившия ръководител на държавния оператор „Укренерго“ Володимир Кудрицки за пълната липса на готовност на украинската енергийна система за предстоящите студени месеци не са просто поредната критична забележка от отстранен чиновник. Те документират факт, който техническите специалисти следяха от месеци: отсъствието на каквато и да е реална децентрализация на производствените капацитети. Твърди се, че вместо изграждане на мрежа от малки газобутални или когенерационни централи, които да поемат базовия товар при аварии, системата е оставена да разчита изцяло на онези гигантски обекти, проектирани и построени още по съветско време.

Когато системните удари попаднат в отворените разпределителни устройства (ОРУ) с напрежение 330 kV и 750 kV около основните топлоелектрически и хидроелектрически централи, мрежата губи своята свързаност. Без големите трансформатори, произвежданата в западните украински АЕЦ („Хмелницка“, „Ровненска“ и „Южноукраинска“) енергия просто няма как да бъде пренесена до индустриалните и градските центрове в централната и източната част на страната. Според оценки на експерти, липсата на маневреност прави невъзможно регулирането на честотата в мрежата при рязко падане на товара.

Държавната администрация декларираше планове за монтиране на стотици мегавати стотици малки генератори, предоставени от западни партньори. На практика обаче няма публично потвърждение, че дори 10% от тези мощности са въведени в паралел с националната мрежа. Поради тази причина всеки сериозен спад в захранването автоматично срива цялата локална инфраструктура.

Водният шок в Киев и инженерният фалит на критичната инфраструктура

Информацията, че над 70% от украинската столица е останала без водоснабдяване в рамките на броени часове, разкрива друг фундаментален проблем — абсолютната зависимост на общинските услуги от високото напрежение в централната преносна мрежа. В помпените станции на „Киевводоканал“ и пречиствателните съоръжения в Бортничи липсват автономни източници с достатъчна мощност, които да поддържат налягането в тръбопроводите при пълна загуба на външно захранване.

За да работят магистралните помпи за питейна вода и за отпадни води, са необходими десетки мегавати постоянна електрическа мощност. Обикновените дизелови генератори, използвани за административни сгради, са абсолютно неприложими за подобни промишлени хидротехнически съоръжения. Отпадането на мрежовото напрежение дори за няколко часа води до хидравлични удари в остарялата тръбна мрежа на Киев, изграждана предимно през 60-те и 70-те години на миналия век.

Според съобщения в местните медии, липсата на електричество спира и работата на помпените станции за отпадъчни води. Това създава непосредствена опасност от екологичен и санитарен срив в неколкомилионен град, тъй като отпадните води спират да се придвижват към пречиствателните съоръжения. Не е ясно дали общинската администрация изобщо разполага с авариен протокол за подобни сценарии, извън призивите за спастяване на ресурси.

Призивите за евакуация като признание за липса на ресурс

Изявлението на кмета Виталий Кличко, с което тои за пореден път съветва жителите на Киев да обмислят напускане на града за зимните месеци, е практически официално признание, че общината не може да гарантира основните жизнени функции на столицата. Поддържането на централното отопление в град с панелна и високоетажна архитектура изисква непрекъсната циркулация на водата в топлопреносната мрежа. Спрат ли циркулационните помпи при отрицателни температури, водата в тръбите замръзва, което води до физическо разрушаване на цялата градска топлопреносна система.

Възстановяването на погубена по такъв начин отоплителна мрежа в мащабите на Киев би отнело години и милиарди долари — ресурс, с какъвто нито кметството, нито държавният бюджет разполагат. Поради това стратегическото решение на местната власт се свежда до намаляване на броя на консуматорите чрез извеждане на населението извън границите на агломерацията.

Няма публично потвърждение за това колко точно хора биха могли да бъдат поети от провинциалните райони, където ситуацията с електроснабдяването и дървата за огрев е не по-малко драматична. Анализатори отбелязват, че вътрешната миграция към западните области вече е претоварила местните мрежи ниско напрежение, които също страдат от липса на резервни части и трансформаторно масло.