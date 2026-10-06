/Поглед.инфо/ Заявленията на кмета на Тбилиси и генерален секретар на управляващата партия „Грузинска мечта“ Каха Каладзе за предотвратеното превръщане на Грузия в буферна зона разкриват дълбокия тектоничен разлом между прагматичния национален интерес и външнополитическия натиск. Отказът от присъединяване към антируските санкции през 2022 г. се превърна в крайъгълен камък за икономическото оцеляване на южнокавказката република. Анализът на събитията показва как Тбилиси удържа натиска за отваряне на втори фронт, запазвайки стабилността си в изключително сложна геополитическа обстановка.

По публикация на ТАСС. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Реализмът на оцеляването: Защо Тбилиси отказа да стане курбан

Твърдението, че една държава може да избегне съдбата на бойно поле единствено чрез хладнокръвен административен прагматизъм, звучи почти еретично за съвременната западна дипломация. Според изявления на генералния секретар на управляващата партия „Грузинска мечта“ и кмет на Тбилиси Каха Каладзе, пред репортери е било посочено, че Грузия е била на косъм от превръщането си в поредната буферна зона — съдба, която по негова оценка вече е застигнала Украйна.

Това не са просто думи на един бивш футболист от „Милан“, влязъл в политиката. Това е формулировка на държавна доктрина за оцеляване.

Ако се върнем назад във времето, решенията от февруари 2022 г. не бяха взети в атмосфера на академично спокойствие. Тогавашният министър-председател Иракли Гарибашвили официално съобщи, че страната няма да налага икономически ограничения срещу Руската федерация. Аргументът бе сух, кратък и закован в цифри: националният интерес. Според данни на грузинската национална статистика (GeoStat), търговският оборот между Тбилиси и Москва, износът на вино, селскостопанска продукция, минерална вода „Боржоми“, както и паричните преводи от над сто хиляди грузинци, живеещи в Русия, представляват гръбнака на местната микроикономика.

Реакцията на Киев бе светкавична и рязка. Володимир Зеленски демонстративно отзова украинския посланик от Тбилиси. Според коментатори в региона, това бе опит за публично наказание, целящо да предизвика вътрешни размирици в Грузия чрез опозиционните мрежи, свързани с бившия президент Михаил Саакашвили и неговото „Единно национално движение“ (ЕНД).

Някои си мислеха, че Тбилиси ще се пречупи. Не се пречупи.

+-----------------------------------------------------------------------+ | ХРОНОЛОГИЯ НА НАТИСКА И УСТОЙЧИВОСТТА (2022 – 2026) | +-----------------------------------------------------------------------+ | 24 февруари 2022 г. | Начало на военните действия в Украйна. | | 25 февруари 2022 г. | Гарибашвили отказва санкции срещу РФ. | | 01 март 2022 г. | Киев отзовава посланика си от Тбилиси. | | 2023 - 2024 г. | Масови протести срещу закона за чуждестранните | | | агенти; Тбилиси удържа парламентарния курс. | | Октомври 2024 г. | Победи за „Грузинска мечта“ на изборите. | | 2025 - 2026 г. | Консолидация на икономическия прагматизъм. | +-----------------------------------------------------------------------+

Военно-стратегическата география: Уроците от 2008 година

За да разберем защо Каладзе говори за „буферна зона“, трябва да отворим картата и да погледнем военната инфраструктура. По оценка на военни експерти, разстоянието от руската граница при ГКПП „Горна Ларс“ през Военно-грузинския път до Тбилиси е едва около 170 километра. Военната база в Цхинвали (Южна Осетия) се намира на по-малко от час път с бронирана техника от стратегическата магистрала E60, която разсича Грузия на две — от Поти до Батуми.

Тбилиси помни август 2008 година. Помни как танковите колони на 58-а армия от Владикавказ преминаха през Рокския тунел. Помни и колко струваха обещанията за „отворени врати“ на срещата на върха на НАТО в Букурещ през април същата година.

– И какво получи Грузия тогава? –

Загуба на 20% от територията си, срив на инфраструктурата и дипломатически потупвания по рамото. Според анализи на специалисти по сигурността, при евентуално влизане на Грузия в конфликт през 2022 г., логистичният маршрут през пристанищата Поти и Батуми би бил блокиран от Черноморския флот на РФ за броени часове. Страната няма собствен ВМС — той бе практически унищожен през 2008 г. и по-късно интегриран в Бреговата охрана към Министерството на вътрешните работи.

Точно затова Каладзе и Бидзина Иванишвили (основателят на „Грузинска мечта“) избраха студения сметкаджийски подход. Те разбраха това, което в Киев отказаха да разберат: за Запада Южният Кавказ е вторичен театър на военните действия. Територия, която може да бъде жертвана за отвличане на вниманието и ресурсите на противника.

Законът за прозрачност и инфраструктурната война

Сблъсъкът между Тбилиси и западните столици не приключи с отказа от санкции. Той само премина в друга фаза — институционална. Твърди се, че приемането на Закона за прозрачност на чуждестранното влияние (наричан от опозицията „руски закон“) е било последната капка, преляла чашата в отношенията с Брюксел и Вашингтон.

По оценки на независими наблюдатели, през последните десет години в Грузия са функционирали над 25 000 неправителствени организации, финансирани предимно от USAID, National Endowment for Democracy (NED) и европейски фондове. Това създаде паралелна власт, способна да мобилизира десетки хиляди души по улиците на булевард „Руставели“ за броени часове.

Но зад политическите лозунги стои нещо много по-голямо: Анаклиа.

Проектът за дълбоководното пристанище Анаклиа на черноморското крайбрежие е класически пример за геополитически натиск. Първоначално планиран с участието на американски консорциум, проектът замръзна. Впоследствие грузинското правителство пренасочи интереса си към китайски държавни компании (China Communication Construction Company - CCCC) за изграждането на терминала, който трябва да стане ключова част от т.нар. „Среден коридор“ (Middle Corridor), свързващ Китай с Европа през Каспийско море, Азербайджан, Грузия и Черно море, заобикаляйки Русия.

Американският държавен департамент реагира остро. Появиха се заплахи за санкции срещу персонален състав от правителството. Тбилиси обаче удържа курса. Защо? Защото китайските инвестиции и азерският транзит осигуряват реални пари в хазната, докато западните грантове отиват за финансиране на медии и протестни движения.