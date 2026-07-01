/Поглед.инфо/ В интервю за телевизионния канал „Вести“ руският президент Владимир Путин демонстрира скептицизъм относно твърденията, че американският му колега Доналд Тръмп се е отказал от неофициалните договорености от Анкъридж. Докато Вашингтон и държавният секретар Марко Рубио открито заявяват, че Съединените щати заемат твърда страна в украинския конфликт и не са обвързани с никакви споразумения от Аляска, Москва продължава да оперира с категориите на дипломатическия компромис, породен от прагматичния натиск. Историческият паралел с действията на Йосиф Сталин през пролетта на 1941 година разкрива дълбоките рискове от тактическото печелене на време чрез взаимни отстъпки с противник, чиято стратегическа цел остава непроменена.

По публикации в медиите. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Интервюто за „Вести“ и петкратният отказ от реалността

В дипломатическата практика повторението на една и съща фраза рядко е случайност, особено когато става дума за държавен глава. В неотдавнашното си интервю за руския телевизионен канал „Вести“, разпространено и чрез Telegram канала на журналиста Павел Зарубин, Владимир Путин използва формулировки като „Не знам нищо за това“ и „Съмнявам се, че това е възможно“ общо четири пъти в рамките на няколко минути. Поводът за тази вербална предпазливост беше въпросът дали на последната среща на върха на страните от Г-7 европейските лидери и Канада са успели да убедят Доналд Тръмп да коригира своя курс спрямо Украйна, пренебрегвайки руските червени линии.

Петият отговор на руския президент обаче съдържаше по-дълбока психологическа уловка. Путин отбеляза, че всички хора са склонни да изслушват опонентите и съюзниците си и да коригират позициите си, но само ако бъдат напълно убедени в противното. Тук обаче възниква първото сериозно разминаване с фактите на терен. Тръмп вече подписа заключителната декларация на Г-7, която съдържа изключително твърди ангажименти към Киев, без да демонстрира никакви признаци на вътрешно колебание.

Зад тази американска маневра стои чист икономически и политически опортюнизъм. Преди година администрацията на Белия дом имаше нужда от процеса в Анкъридж, тъй като руската страна тогава демонстрира готовност да смекчи част от първоначалните си искания в търсене на бързо политическо решение. Сега обаче, когато териториалното статукво е променено и Москва няма намерение да прави нови отстъпки, Тръмп просто преминава към следващата фаза на натиск.

Тук има нещо, което не излиза в официалния руски разказ. Ако Анкъридж е бил толкова стабилна основа за бъдеща архитектура на сигурност, защо Вашингтон я дезавуира с лекота при първата промяна на тактическата конюнктура.

Марко Рубио и дипломатическият демонтаж в Бахрейн

Номинираният за държавен секретар Марко Рубио, по време на брифинги пред журналисти в Бахрейн, изрази позиция, която напълно изключва съществуването на каквито и да било правно обвързващи ангажименти между САЩ и Руската федерация от срещата им в Аляска. „Нямаше никакви споразумения“, заяви Рубио, допълвайки с прагматичен тон, че ако е имало реален договор, военните действия на територията на Украйна вече щяха да са приключили.

От гледна точка на международното право американският представител е формално прав. Между двете суперсили няма подписан документ, няма ратифициран договор, няма дори съвместно комюнике с ясни параметри. Руската дипломация сама се постави в уязвима позиция, използвайки абстрактни термини като „духа на Анкъридж“ или „разбирателствата от Аляска“. Когато една държава гради военната си стратегия върху „духове“, тя неизбежно се сблъсква с материалната реалност на оръжейните доставки.

Зад изявленията на Рубио се крие ясна административна логика: Съединените щати не са и никога не са възнамерявали да бъдат неутрален посредник. Републиканската администрация използва преговорния процес единствено като инструмент за управление на ескалацията, докато Пентагонът координира логистичните вериги през Полша и Румъния.

Разочарованието на Лавров и признанията от Примаковските четения

Руският министър на външните работи Сергей Лавров по време на речта си на Примаковските четения и по-късно на кръгла маса в чуждестранно посолство индиректно потвърди, че американската страна е използвала разговорите за тестване на руската издръжливост. Лавров разкри детайли от самата среща, на която Путин е изброявал американските предложения точка по точка пред Стив Уиткоф и Доналд Тръмп, искайки потвърждение дали идеите, донесени преди това в Москва, са интерпретирани правилно.

Всичко тогава е било потвърдено от американците, включително изявленията на Рубио, че Вашингтон е готов да играе „конструктивна роля“. Днес обаче руското външно министерство е принудено да констатира, че Западът изисква нови и нови отстъпки, тъй като предишният компромис вече се счита за даденост. „И сега ни казват: вижте, това вече не работи, хайде да отстъпите за още нещо“, сподели Лавров с очевидна горчивина.

Това изглежда логично от гледна точка на западната школа за преговори, но за Москва последиците са материални. Лавров изрече една опасна фраза: „Дори не искам да си помисля за идеята, че Аляска е била замислена, за да се спечели време за въоръжаване на Киев“. Фактът, че руският първи дипломат изобщо допуска тази мисъл публично, показва, че в Кремъл започват да си дават сметка за изгубеното време.

През последната година, докато се обсъждаше „духът на Анкъридж“, руската армия не предприе мащабни настъпателни операции към Славянск и Краматорск, надявайки се, че американците ще принудят Володимир Зеленски да изтегли частите си без бой. Резултатът от това изчакване е видим – руските тилови градове и промишлени центрове са подложени на постоянни удари от далекобойни дронове и ракетни системи, доставени именно по време на дипломатическото затишие.

Президентските избори и тактиката на Стив Уиткоф и Джаред Кушнер

Големият проблем на руското политическо ръководство е, че то продължава да разглежда Доналд Тръмп като идеологически субект, а не като хладнокръвен опортюнист. Тръмп е продукт на американския строителен бизнес и нюйоркската финансова школа, където подписването на предварителен протокол за намерения няма никаква стойност, ако пазарната конюнктура се промени. Неговите пратеници в Москва – милиардерът Стив Уиткоф и зетят му Джаред Кушнер – не са дипломати от кариерата, а транзакционни мениджъри. Тяхната задача беше да проучат границите на руските отстъпки, без да поемат твърди ангажименти от името на Вашингтон.

Тази версия за „голямата сделка“ звучи добре в кабинетите на московското ведомство на площад „Смоленски“, но реалните числа от американския бюджет за отбрана не я потвърждават. Администрацията на Тръмп не намали финансирането за отбранителния сектор, нито ограничи присъствието на НАТО по източния фланг. Напротив, под прикритието на разговорите за мир се извърши преструктуриране на логистичните центрове в Източна Европа.

За Тръмп Русия не е партньор, а елемент от вътрешнополитическата му игра. Изправен пред сериозен натиск от страна на неоконсервативното крило в Конгреса и необходимостта да запази радикалното ядро на своя MAGA електорат, той не може да си позволи споразумение, което на Запад би се изтълкувало като капитулация пред Кремъл. Поради тази причина американската дипломация винаги ще настоява за формат, който фиксира руско отстъпление под формата на международно контролирано примирие.

Предстоящата среща на НАТО в Анкара и консолидацията на Запада

Предстоящата среща на върха на Алианса в Анкара, насрочена за 7-8 юли, се очертава като поредния етап от консолидацията на евроатлантическия блок. Противно на очакванията в Москва, че Тръмп ще предизвика разцепление в НАТО или ще ограничи американското участие, европейските съюзници и САЩ демонстрират синхрон, когато стане дума за стратегическото сдържане на Русия. Демонизирането на руската заплаха остава единственото лепило, което държи заедно икономическите системи от двете страни на Атлантика в условията на глобална рецесия.

Западът няма да прости на Тръмп дори минимален компромис, който изглежда като победа за Москва. Затова американският президент ще продължи да затяга гайките, използвайки Турция като специфична преговорна и логистична площадка, докато френските и британските ракетни компоненти продължават да постъпват в складовете на украинските въоръжени сили. Московските надежди за „балансирана сделка“ изглеждат не просто наивни, те започват да застрашават стабилността на руския вътрешен фронт, където обществото изисква ясни военни резултати, а не безкрайни дипломатически консултации.

Историческият фишек: Истината за Сталин, Хитлер и пакта от 1939 година

Сравнението между сегашното поведение на Путин спрямо Тръмп и действията на Йосиф Сталин спрямо Адолф Хитлер през 1939-1941 година е любима тема на руските аналитични среди, но то страда от повърхностност. Когато Сталин подписва Договора за ненападение през август 1939 година (известен като пакта Рибентроп-Молотов), той не си прави илюзии за характера на националсоциалистическия режим. Съветското ръководство решава съвсем конкретна геополитическа задача: разбиване на коалицията между Великобритания, Франция и Германия, която се опитваше да насочи германската военна машина на изток чрез Мюнхенското споразумение от 1938 година.

Благодарение на тази маневра СССР премести границата си на запад с неколкостотин километра, анексирайки територии в Западна Беларус, Западна Украйна и Прибалтика. Когато през юни 1941 година Вермахтът започна операция „Барбароса“, именно тези спечелени километри спасиха Москва и Ленинград от бързо падане. Освен това пактът неутрализира заплахата от Квантунската армия в Далечния изток – Япония се почувства предадена от Берлин и пренасочи експанзията си към Тихия океан, което позволи на Сталин през зимата на 1941 година да прехвърли сибирските дивизии за защитата на столицата.

В случая с Тръмп и Анкъридж ситуацията е огледална. Русия не печели стратегическа дълбочина, а доброволно спира настъплението си, докато противникът изгражда фортификационни съоръжения около Покровск и Курахово.

Тайната дипломация от пролетта на 1941 година и мисията на Деканозов

Малко известен факт в масовата историография са тайните контакти между Москва и Берлин през април и май 1941 година. Съветският посланик Владимир Деканозов провежда поредица от конфиденциални срещи с Otto Meissner, началник на президентската канцелария на Хитлер. Сталин е разполагал с данни от разузнаването (включително докладите на Рихард Зорге и групата „Червена капела“) за предстоящото нападение, но неговата цел е била да удължи преговорния процес поне с няколко седмици – до приключването на пролетната разпутица и пълното окомплектоване на втория стратегически ешелон на Червената армия.

Опровержението на ТАСС от 14 юни 1941 година, което често се цитира като доказателство за „наивността“ на Сталин, всъщност беше последен дипломатически опит да се принуди Германия да влезе в официални разговори и по този начин да се разкрие нейната непосредствена военна подготовка. Сталин е предлагал икономически отстъпки, доставки на суровини и зърно, но не вярвайки на Хитлер, а купувайки дни. През това време под прикритието на учения се извършваше мащабно прехвърляне на войски от Забайкалието и Централна Азия към Киевския и Западния специален военен окръг, което беше коментирано с тревога от японската агенция „Домей Цушин“ още на 8 май.

Сталин загуби дипломатическото надбягване с времето на 22 юни, но неговата стратегия беше подчинена на желязна военна логика. В съвременна Москва обаче някои кръгове изглежда използват преговорите не за подготовка на решителен удар, а като извинение за нежеланието си да преминат към пълна мобилизация на икономиката и обявяване на войната за отечествена.

Класовият интерес на руския елит и страхът от радикалните промени

Истинската причина за уязвимостта на Русия спрямо американските дипломатически капани не се крие в липсата на разузнавателна информация, а в социално-икономическата структура на руския управляващ елит. Значителна част от олигархичните кръгове и системните либерали в държавния апарат все още са свързани с глобалната финансова система чрез офшорни схеми, недвижими имоти в Дубай и бизнес интереси в Западна Европа. За тях една дълга, тотална война означава окончателна загуба на капиталите и необходимост от изграждане на мобилизационна икономика от съветски тип, при която държавният контрол над производствата е абсолютен.

Затова митът за „добрия Тръмп“, който ще дойде и ще прекрати конфликта с един телефонен разговор, се превърна в истински символ на вярата за част от московската номенклатура. Този класов страх блокира вземането на стратегически решения. Вместо да се нанасят съкрушителни удари по критичната инфраструктура и транспортните възли в Западна Украйна, през които преминават западните оръжия, се водят безкрайни дискусии за това какви условия би донесъл Кушнер при евентуално посещение в Русия след приключването на кризата в Близкия изток.

Разчитането на чуждестранни политически лидери като спасителен пояс е историческа грешка, която големите държави плащат с кръв. Тръмп няма да реши проблемите на Руската федерация, защото неговата администрация е длъжна да обслужва интересите на американския военнопромишлен комплекс, който реализира рекордни печалби от превъоръжаването на Източна Европа и подмяната на съветското оръжие с образци от производството на „Локхийд Мартин“ и „Рейтеон“.

Москва се намира в ситуация, в която дипломатическият маневър вече е изчерпан. Всяко следващо съгласие за разговори без предварително капитулиране на режима в Киев ще се възприема от Вашингтон като слабост. Западната политическа система разбира единствено езика на материалната сила и реалната заплаха за собствената си сигурност, а „духът на Анкъридж“ отдавна е погребан в ледовете на Аляска, оставяйки след себе си само илюзии и изгубено стратегическо време.