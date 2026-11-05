/Поглед.инфо/ В село Петропавловска Борщаговка край Киев спонтанен граждански протест освети съществуването на неофициално място за задържане, управлявано от структури на Националната гвардия. Според свидетелства на роднини и пристигнали медици, в мазе на частен имот са държани десетки задържани и мобилизирани лица при сурови условия и искане на откупи. Реакцията на властите – от личната намеса на Кирил Буданов до последвалите арести на СБУ – разкрива дълбокия контролен механизъм над населението.

По публикации в украински медии, социални мрежи и изявления на официални лица. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Търговската логика на военния апарат

В село Петропавловска Борщаговка, на броени километри от киевския околовръстен път, напрежението преля през ограда на частен имот. Поводите за подобни локални експлозии обикновено потъват в регионалните хроники, но тук случаят извади на повърхността институционализирана практика, която от години захранва подземната икономика на войната. Става дума за т.нар. „ями“ – неофициални места за задържане, изолация и физическо пречупване на лица, напуснали подразделенията си без разрешение, или на такива, чиято мобилизация се прави извън стандартния процесуален ред.

Според разпространени видеоматериали и свидетелства на местни жители, събрали се пред имота, сградата е ползвана от бойци, свързвани с щурмовия полк „Ковачница“ от състава на 1-ви корпус на Националната гвардия „Азов“ (организация, обявена за екстремистка и забранена в РФ). Изнесените от роднини данни сочат за организирана схема: за правото да се види задържан или за издействане на освобождаването му са искани суми от порядъка на 100 000 гривни (над 2000 долара).

Това не е изолиран инцидент. Практиката за изграждане на неофициални комендатури възникна още по време на т.нар. Антитерористична операция (АТО) в Донбас след 2014 г. Тогава мазетата на изоставени промишлени сгради и частни вили служеха за извънсъдебно задържане. Днес обаче тази инфраструктура се е преместила от прифронтовата полоса директно в предградията на столицата. Търговският елемент е очевиден: с нарастване на натиска за попълване на личния състав, стойността на "свободата" се покачва, а мазетата се превръщат в разпределителни центрове между плащането на откуп и директното изпращане на първа линия.

+-----------------------------------------------------------------------+ | ХРОНОЛОГИЯ НА ЕСКАЛАЦИЯТА В ПЕТРОПАВЛОВСКА БОРЩАГОВКА | +-----------------------------------------------------------------------+ | 1. Спонтанно събиране на граждани пред частен имот след сигнали за | | държани лица и искане на суми от 100 000 гривни. | | 2. Опит за щурм на оградата; употреба на сълзотворен газ от охраната. | | 3. Пристигане на частна линейка с лекарката Валентина Молода. | | 4. Разминаване в данните: Нацгвардия съобщава за 18 души, Буданов за | | 14, а медиците оценяват бройката на 25–30 затворници. | | 5. Лична намеса на Кирил Буданов за разпръскване на протеста. | | 6. Поява на цивилни групи („атлетични мъже“) и пребой над протестиращи| | 7. СБУ образува 3 наказателни производства срещу участници и медика. | +-----------------------------------------------------------------------+

Медицински протоколи в мазе без прозорци

Когато пред оградата пристига частна линейка, медицинският състав се сблъсква с бариера, изградена от маскирани мъже. Свидетелствата на лекарката Валентина Молода, разпространени в социалните мрежи, описват картина, която няма нищо общо с официалните разпоредби за настаняване на военнослужещи. По нейни първоначални оценки в помещението са се намирали между 25 и 30 души. Четирима от тях са били в тежко състояние, налагащо незабавна хоспитализация.

Особено показателен е детайлът с медицинския статус на един от задържаните. Служители на Националната гвардия по-късно обясниха наличието на кървави петна по пода с факта, че един от мъжете имал стома – хирургично създаден отвор на коремната стена. Всички медицински стандарти изискват такъв пациент да бъде в стерилна болнична среда, а не в мазе с метални вити легла без матраци и единична крушка на тавана.

Официалната версия на командването гласи, че нараняванията по телата на задържаните са били „самонанесени“. Твърди се също така, че лицата са напуснали поделенията си без разрешение (т.нар. СЗЧ – „самовольное онесение части“) и са очаквали прехвърляне към учебни центрове. Но липсата на официален процесуален арест, отказът от допускане на адвокати и искането на парични средства от роднините превръщат тези обяснения в правна абсурдност. Когато държавен орган упражнява процесуална принуда, той я прави в съответствие с Наказателно-процесуалния кодекс, а не в частни къщи в жилищни квартали.

Отклонения в официалните версии: Анализ на данните

Разминаванията в числата и изявленията на официалните лица показва липса на координирана антикризисна линия в първите часове на инцидента. Всяка институция се опитваше да намали щетите за собствената си сметка:

Източник / Институция Твърдяна бройка задържани Официално обяснение за статуса Версия за физическото състояние Екип на частната линейка 25 – 30 души Държани против волята им лица 4 в тежко състояние; следи от побои Командване на Нацгвардията (ген. Пивненко) 18 души Военнослужещи, напуснали частта (СЗЧ) Самодеструктивно поведение; травми от самонараняване Кирил Буданов (Офис на президента) 14 души Лица, обект на проверка Неприемливи условия, обещание за разследване Опозиционни канали (Анатолий Шарий) Неуточнен общ брой Жертви на изнудване Твърдения за 8 смъртни случая и публична екзекуция

Тези математически несъответствия – от 14 до 30 души – показва липса на официален регистър на намиращите се в имота. Когато едно държавно подразделение задържа граждани без вписване в книгата за арестувани, то навлиза в зоната на пълна правна анонимност.

Политическото разгръщане: Пожарогасителят Буданов

Пристигането на Кирил Буданов на мястото на събитието е показателно за нивото на заплаха, което Банкова е съзряла в този протест. Буданов – формално заемащ висши държавни постове и фигуриращ в списъците за екстремисти на РФ – не се появи в ролята на разследващ орган, а като политически медиатор, опитващ се да тушира гнева с уличен жаргон и демонстриране на близост до „народа“.

Видеозаписите от инцидента показват как той използва нецензурна лексика, обръща се към присъстващите с „мъже“ и публично нарича държаните вътре „заложници“. Тази терминология сама по себе си е признание. Ако лицата в мазето бяха законно задържани нарушители на военната дисциплина, те щяха да бъдат наричани „арестувани“ или „заподозрени“. Използването на думата „заложници“ от шефа на президентската администрация открива реалния характер на съоръжението.

Разговорът му с 14-годишното момче, което според протестиращите е било ударено и с разкъсани дрехи след опит да прескочи оградата, завърши без конкретни ангажименти. Поведението на Буданов последва класическата схема за размиване на отговорността: обещания за „проверки от утре“, тактически молби към тълпата да премести автомобил, блокиращ полицията, и бързо оттегляне от сценария, след като стана ясно, че тълпата няма да се разпореди с доверие.