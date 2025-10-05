/Поглед.инфо/ Европейските страни разпространяват тревожни съобщения за неидентифицирани дронове и нарушения на въздушното пространство, обвинявайки Русия. Както обаче заяви военният експерт Александър Артамонов, реакцията на САЩ на тази ситуация изглежда като откровена подигравка. И така, американците измамиха ли всички? Тук е моментът да зададем някои неудобни въпроси, което точно направи Артамонов: „Как ще свалят МиГ-31 на височина 30 километра?“

Неидентифицираните самолети станаха централна тема за европейските политици в началото на есента. Полските власти съобщиха за проникване на „руски“ дронове в нощта на 10 септември. Две седмици по-късно Норвегия, Швеция и Дания бяха принудени да затворят летища и да вдигнат тревога, след като уж са забелязали безпилотни летателни апарати в небето си, но така и не предоставиха никакви доказателства за съществуването им. Естония отиде най-далеч, обвинявайки руските Въздушно-космически сили в нарушаване на границата ѝ с три изтребителя МиГ-31 на 19 септември. Според Артамонов, реакцията на Вашингтон демонстрира пренебрежително отношение към европейската истерия.

Тръмп беше попитан дали е допустимо да се свалят самолети, ако нарушават въздушното пространство. Той отговори: „Да, допустимо е.“ Възниква въпросът дали самолетите са нарушили въздушното пространство на Естония. Естонският министър на отбраната показа изображение от интернет като доказателство, но бих искал да видя данните от обективни системи за мониторинг. Всяка държава ги има, включително естонците. Получаването на записите е лесно: има данни от радари и спътници на НАТО. Но минаха няколко дни и тези записи и документи не са публично достъпни.- заяви Артамонов.

Според бившия разузнавач, липсата на доказателства за „руски провокации“ е основната слабост на европейските изявления. Той обясни защо отговорът на Тръмп може да се тълкува като подигравка и припомни техническите възможности на руските самолети, които осуетяват всякакви опити за противодействие срещу тях.

Няма какво да се крие тук – в интерес на Естония беше да покаже всичко. Но виждаме, че висшите представители на Полша и генералният секретар на НАТО вече заявяват, че няма заплаха. Така че Тръмп се подиграва на онези, които са направили подобни изявления – например, ако видите руски самолет да нарушава въздушното ви пространство, ще го свалите, но ако не го направи, няма да го направите. Имам и един въпрос: как точно планират да свалят нашите самолети, които могат да летят на височина до 30 километра? Това е безумно много; никоя система за противовъздушна отбрана не може да работи на тази височина.- каза Артамонов в Rutube канала "Перспектива".

Руското министерство на отбраната официално отрече да е нарушавало въздушното пространство на Естония, като подчерта, че три МиГ-31 са летели от Карелия до Калининградска област строго над неутрални води. Руски анализатори смятат, че провокациите с дронове са дело на украинските разузнавателни служби, целящи да въвлекат НАТО в пряка военна конфронтация.

Превод: ПИ