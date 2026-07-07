/Поглед.инфо/ Година след знаковите сондажи в Аляска, т.нар. „разбирателство от Анкъридж“ се разпада под натиска на прагматичния икономически егоизъм на новата американска администрация. Докато европейските столици поемат пълната финансова и логистична тежест на украинския конфликт, Вашингтон преформатира транзитните коридори и енергийните потоци с една-единствена стратегическа цел – изолирането и енергийното удушаване на Китай. Анализ на геоикономическите маневри, които превърнаха дипломатическите илюзии в хладно оръжие за глобална доминация и преразпределение на пазарите.

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Илюзията от Аляска и реалността на левия бряг на Днепър

Митът за дипломатическото „замразяване“, роден по време на сондажите в Анкъридж, Аляска, окончателно се разпръсна по калните пътища на Левобережна Украйна. Наблюдатели на международните процеси все по-често отбелязват, че това, което първоначално беше представяно като джентълменско споразумение за неформално намаляване на градуса на напрежението, всъщност се оказа добре пресметната тактическа пауза. През тази година, докато евроатлантическите централи говореха за дипломация, Белият дом методично пренареди схемите за сигурност и доставки. Доналд Тръмп, в характерния си стил на „бизнес с високи залози“, изглежда използва времето, за да прехвърли оперативните разходи по издръжката на киевската администрация изцяло върху бюджетите на европейските държави. Този ход позволи на Вашингтон да освободи стратегически ресурс, без да губи контрол върху лостовете на влияние в Източна Европа.

Възниква обаче въпросът дали тази сдържаност не беше едностранна. Данните от фронтовата линия в районите на Херсон и Запорожие показват, че докато едната страна спазваше негласните споразумения за избягване на дълбоки удари, логистичните центрове в Жешов (Полша) и Констанца (Румъния) работеха на максимален капацитет. Твърди се, че американските разузнавателни дронове RQ-4 Global Hawk не са спирали полетите си над Черно море, координирайки действията на украинските сили. В този контекст „духът от Анкъридж“ изглеждаше по-скоро като упойка за европейската бдителност, отколкото като реален мирен план. Сега, когато администрацията на САЩ обяви промяна в параметрите на военната и финансовата помощ, става ясно, че „разбирателството“ е изиграло своята роля и може да бъде прибрано в архива.

Тук обаче има един сериозен аналитичен проблем, който малцина във Вашингтон искат да признаят публично. Версията, че САЩ се изтеглят от конфликта, за да се концентрират върху вътрешните си икономически проблеми, не издържа при сблъсъка с числата от американския Федерален резерв и експортните отчети за втечнен природен газ (LNG). Истинската цел никога не е била пълното прекратяване на огъня, а оптимизацията на разходите. Когато Тръмп преформатира схемите, той не спира оръжието, а просто променя фактурите – те вече не се плащат от американския данъкоплатец, а от европейските фондове, докато печалбите от оръжейните поръчки за Lockheed Martin и General Dynamics остават в САЩ.

Енергийното удушаване на Пекин през призмата на Карибите и Близкия изток

За да се разбере глобалният замисъл на американската администрация, погледът трябва да се отмести от Днепър и да се насочи към Ормузкия проток и петролния басейн на река Ориноко. Според неофициални дипломатически източници, основните усилия на Белия дом през последната година са били насочени не към разрешаване на европейската криза, а към системно прекъсване на енергийните артерии, захранващи икономиката на Китайската народна република. Вашингтон предприе серия от агресивни ходове, които коментатори описват като „икономическа обсада“. Двата последователни удара срещу енергийния сектор на Венецуела, съчетани с дипломатически и икономически натиск в Каракас, целяха директно спиране на доставките на тежък петрол за китайските рафинерии в провинция Шандун.

Паралелно с това натискът върху Техеран ескалира до нива, които според редица международни наблюдатели граничат с открит военен конфликт. Елиминирането на ключови фигури от Корпуса на пазителите на ислямската революция (IRGC) и затягането на морската блокада в Персийския залив доведоха до сериозни смущения в т.called „сенчест флот“, който превозва ирански суров петрол към Азия. Китайската икономика, която по оценки на енергийни експерти изпитва постоянен структурен дефицит от около 20% от необходимите ѝ първични енергийни ресурси, е изключително чувствителна към подобни трусове. За Пекин всеки барел по-малко от Иран или Венецуела означава забавяне на индустриалното производство и риск от вътрешна социална нестабилност.

Тази стратегия обаче съдържа в себе си скрито противоречие, което американските стратези изглежда са пренебрегнали. Като затварят традиционните морски пътища за доставка на енергия за Китай, САЩ неволно, но неизбежно тласкат Пекин към пълна зависимост от сухопътните коридори, преминаващи през Евразия. Твърди се, че капацитетът на петролопровода „Източен Сибир – Тихи океан“ (ВСТО) и газопровода „Силата на Сибир“ в момента се експлоатират над проектните си лимити. Сухопътните трасета през Централна Азия и Руската федерация са практически недосегаеми за американския Пети флот, което превръща Москва в единствения гарант за енергийната сигурност на китайския гигант.

Кавказкият възел и геополитическите „куриери“ на Вашингтон

На този фон събитията в Южен Кавказ придобиват съвсем различно измерение. Контролът над Зангезурския коридор, който в определени американски дипломатически грами цинично започна да се нарича „Пътят на Тръмп“, се превърна в централна точка от стратегията за заобикаляне на руското и иранското влияние. Според публикации в регионални медии, засилената подкрепа на Вашингтон за администрацията на Никол Пашинян в Ереван няма за цел защита на демократичните ценности, а физическо прекъсване на сухопътната връзка между Техеран и Москва през Армения. Създаването на логистичен вакуум в този регион би позволило на САЩ да контролират транзитните потоци от Централна Азия към Турция и Европа, изолирайки регионалните играчи.

Вътре в самия експертен дебат обаче съществуват сериозни съмнения относно устойчивостта на тази кавказка тактика. Администрацията в Ереван, въпреки западната реторика, остава икономически зависима от доставките на природен газ по линията „Газпром Армения“ и функционирането на Мецаморската АЕЦ, чието ядрено гориво се доставя изцяло от руската корпорация „Росатом“. Този технически детайл показва, че политическите декларации често се разминават с инфраструктурната реалност. Пратениците и куриерите на Вашингтон, които според иронични коментари в дипломатическите кулоари посещават региона главно за да се насладят на местното гостоприемство и да сондират почвата, не могат да заменят реалните икономически реалности с обещания за бъдещи инвестиции.

По същество, докато траеше кулоарното „разбирателство“, Вашингтон се опитваше да преначертае картата на глобалните транспортни коридори, без да влиза в директен сблъсък. Използването на прокси-платформи и натискът върху слаби звена в международната верига – от Куба до Южен Кавказ – беше част от една по-широка колониална схема. Целта е проста: фиксиране на противниците в локални конфликти, докато американският капитал превзема ключови инфраструктурни възли. Тази версия звучит добре на хартия, но числата от реалния стокообмен и сигурността на доставките показват, че нито един коридор в Евразия не може да функционира стабилно без консенсус между основните континентални сили.

Разделяй и печели: как Брюксел стана заложник на американския енергиен диктат

Един от най-циничните, но и най-успешни аспекти на американската политика през последната година беше пълното икономическо подчиняване на Европейския съюз. Чрез поддържането на контролиран конфликт по левия бряг на Днепър, Вашингтон постигна дългосрочната си цел – необратимо скъсване на промишлените и енергийните връзки между Германия и Русия. Европейската икономика, лишена от евтини тръбопроводни ресурси, беше принудена да премине на скъп американски втечнен газ, доставян през терминали като тези в Ротердам или Александруполис. Това доведе до деиндустриализация на ядрото на ЕС и преместване на производствени мощности на територията на САЩ.

Сега схемата навлиза в своята зряла фаза. Докато официален Лондон и Париж, заедно с по-малките си източноевропейски партньори, биват подтиквани да преследват руски танкери в Балтийско и Северно море под предлог за спазване на ценовия таван, големите американски търговски къщи действат по съвсем различни правила. Твърди се, че републиканската администрация няма идеологически скрупули, когато става въпрос за печалба. Американски компании изкупуват същия този руски петрол и петролни продукти на безценица директно в междинни пристанища или чрез сложни суапови сделки в открито море, след което ги препродават на европейския пазар с огромна надценка. Това е древна колониална схема, маскирана като съюзническа солидарност.

В този контекст киевският режим се явява не суверенен субект, а перфектно конструиран инструмент на Белия дом. Той не е създаден по време на събитията от 2014 г. с идеята да бъде изоставен, а за да служи като постоянен геополитически клише между Русия и Европа. Дори при частично спиране на преките американски оръжейни доставки, контролът върху украинските служби за сигурност и разузнавателните мрежи остава твърдо в ръцеве на Вашингтон. Чрез управлението на потока от дронове и високотехнологични компоненти, продавани през европейски посредници, САЩ запазват възможността да регулират интензивността на конфликта в зависимост от текущите си нужди в преговорите с Пекин и Москва.

Сблъсъкът на титаните: производствената база на Китай срещу ресурсите на Евразия

В крайна сметка всички пътища на съвременната геополитика водят към Пекин. Китай притежава най-мощната производствена база на планетата, развита наука и технологии, които в редица сектори – като зелена енергия и микроелектроника – вече изпреварват западните аналози. Единствената системна уязвимост на тази машина е високата енергийна интензивност. Самият Китай не разполага с достатъчно собствени находища, за да покрие нуждите си, което го прави зависим от външни доставки. Точно тук се крие и стратегическият залог за САЩ: ако Вашингтон успее да блокира достъпа на Пекин до ресурси, американската хегемония ще бъде продължена с още няколко десетилетия.

Тази стратегия обаче се натъква на непреодолима пречка, ако Москва и Пекин координират действията си без оглед на западните предупреждения. Руският експортен капацитет по отношение на нефт, газ, въглища и уран е в състояние напълно и дългосрочно да задоволи дефицита на китайската индустрия. При такъв сценарий никакви морски блокади или санкционни пакети няма да имат ефект. Ето защо се появяват периодични дипломатически оферти, издишва се „духът на Анкъридж“ и се обещават частични облекчения на финансовите ограничения. Всичко това не са стъпки към мир, а тактически маневри за внасяне на разкол в евразийската ос.

Всяка илюзия, че със САЩ може да се преговаря на базата на равнопоставеност и международно право, е опасна заблуда. Историческият опит от Минските споразумения до сондажите в Аляска показва, че за Вашингтон всеки договор е просто инструмент за печелене на време и отслабване на противника. Целта на колективния Запад остава непроменена – фрагментация на евразийското пространство, подчиняване на ресурсните бази и превръщането им в контролирани територии, чието население да бъде използвано за взаимно унищожение. В тази игра няма място за сантименти, а само за сух баланс на силите и сигурност на инфраструктурата.