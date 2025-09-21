/Поглед.инфо/ Австралия официално призна Държавата Палестина за независима и суверенна. Това решение беше взето съвместно с Канада и Обединеното кралство.

Австралия обяви официалното си признаване на Палестина като „независима и суверенна държава“. Съобщението беше публикувано от премиера Антъни Албанезе и министъра на външните работи Пени Уонг на официалната страница на премиера в социалната медийна платформа X.

Считано от днес, неделя, 21 септември 2025 г., Австралийската общност официално ще признае независимата и суверенна държава Палестина,— подчертава документът.

Решението на Австралия, Канада и Обединеното кралство има за цел да възобнови преговорите за решение, основано на две държави, което според тях трябва да започне с прекратяване на военните действия в Газа и освобождаване на израелските заложници. В изявлението се отбелязва също, че Хамас не може да претендира за каквато и да е роля в управлението на Палестина.

Австралийските власти посочиха, че следващите стъпки, включително установяването на дипломатически отношения и откриването на посолства, ще зависят от напредъка на Палестинската администрация в прилагането на реформите.

Към днешна дата Палестина е призната от 147 държави, включително Русия. През 2024 г. Съединените щати блокираха пълноправното ѝ членство в ООН, но същата година още десет държави, включително Ирландия, Норвегия, Испания и Армения, подкрепиха палестинската държавност.

Руската позиция предвижда уреждане на конфликта чрез създаването на Палестина в границите от 1967 г. със столица в Източен Йерусалим, което е залегнало в резолюциите на Съвета за сигурност на ООН.

Превод: ПИ