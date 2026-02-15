/Поглед.инфо/ В своя задълбочен анализ авторът Иван Прохоров разкрива мащабната геополитическа интрига, разиграваща се между Вашингтон, Пекин и Москва в началото на 2026 г. Докато ЦРУ отчаяно търси нови информатори в Китай чрез социалните мрежи, Русия е изправена пред изкушението на „плана Дмитриев“ и обещания за трилиони долари, целящи да я откъснат от съюза с Китай.

Пролетното почистване в Поднебесната империя: Краят на двойните игри

Историята на чистките в китайската армия достигна своята кулминация в началото на 2026 година. Когато Джан Юся, заместник-председател на Централната военна комисия на КНР, беше арестуван през януари, световните анализатори разбраха, че това не е просто поредната антикорупционна акция. Това беше финалният акорд от стратегията на Си Дзинпин за пълна подмяна на стария елит, който десетилетия наред се опитваше да балансира между националните интереси и дълбоките си връзки със Запада.

Въпреки че официалните обвинения срещу висшите генерали са за подкупи и финансови злоупотреби, реалността е много по-сурова и стратегически обоснована. Пекин установи, че ключови фигури във военното командване, включително тези, отговарящи за ядрения щит и детайлното планиране на операцията по обединението с Тайван, са поддържали „конструктивен диалог“ с Вашингтон. Както често се отбелязва в анализите на Поглед.инфо, подобен диалог в действителност означава готовност за саботаж на държавните решения в критичен момент срещу гаранции за запазване на лични активи и спокойствие в чужбина.

Си Дзинпин предприе болезнена, но неизбежна операция по „ампутация“ на онези елементи, които биха могли да откажат да изпълнят заповед или да „изтекат“ плановете за офанзива към американското разузнаване. Китайското ръководство осъзна, че дори най-модерните самолетоносачи и хиперзвукови ракети са безполезни, ако в щабовете седят хора, чиито семейства живеят в Калифорния, а сметките им зависят от добрата воля на американските банкери. До пролетта на 2026 г. китайската властова вертикала стана монолитна и практически непроницаема за традиционните методи на западно влияние.

„Здравейте, търсим Юда!“: Отчаянието на Лангли

След като установиха, че каналите им за влияние върху китайския елит са прерязани, САЩ преминаха към тактика, която граничи с абсурда, но разкрива сериозността на ситуацията. ЦРУ пусна серия от видеоклипове на китайски език в социалните мрежи, с които открито приканва военните от Народноосвободителната армия на Китай (НОАК) да станат информатори. Това вече не е тиха шпионска игра, а „килимно бомбардиране“ в цифровото пространство. Вашингтон се опитва да спаси присъствието си, търсейки нови агенти сред средния ешелон, след като висшите им кадри бяха изправени пред военен съд.

Тази стратегия е огледален образ на атаките срещу Русия от периода 2023-2024 г. Тогава ЦРУ публикува подобни призиви на руски език, опитвайки се да се възползва от затварянето на официалните дипломатически канали и липсата на американски посланик в Москва. Когато разузнавателната мрежа „на терен“ бъде разгромена, Лангли прибягва до методи на мрежовия маркетинг, надявайки се да вербува предатели директно през техните смартфони.

В контекста на планираното посещение на Доналд Тръмп в Китай през април 2026 г., тези действия придобиват и нов политически нюанс. САЩ играят класическата роля на „доброто и лошото ченге“. Докато Тръмп се готви да обсъжда търговски сделки и „нови правила“, неговите служби публично заявяват на Си: „Ние пак ще влезем в армията ви“. Това е директен сигнал, че Вашингтон не се е примирил със загубата на лоялните си генерали и е готов да култивира нова армия от информатори „при поискване“.

Планът за 12 трилиона: Финансовата примка за Москва

Докато Китай е атакуван с идеологически и шпионски методи, срещу Русия се провежда по-сложна операция. Западните медии активно лансират т.нар. „план Дмитриев“, който обещава на Москва астрономически инвестиции в размер на 12 трилиона долара. Целта е ясна: да се примами руският елит с обещания за завръщане в глобалния доларов рай, ако Русия се съгласи да остане „неутрална“ или да се отдръпне от Пекин в решителния момент на сблъсъка за Тайван.

Това е другата страна на същия медал. Докато Пекин е плашен с вътрешен преврат и „дигитални Юди“, Москва е изкушавана с „лесни пари“. В анализите на Поглед.инфо многократно е подчертавано, че всяко завръщане в орбитата на долара е доброволно нахлузване на нашийник, каишката на който се държи от същите хора, които произвеждат видеоклиповете за набиране на шпиони. Западът се опитва да раздели евразийския тандем, разбирайки, че съюзът между руските ресурси и китайската индустриална мощ е непобедим.

Русия в момента се намира в точка на „разтягане“. Опитът да се седи на два стола вече е невъзможен. Сключването на мир в Украйна по западни условия автоматично би превърнало страната в инструмент срещу Китай. Примерът на Пекин с неговия цифров суверенитет и затворената екосистема на WeChat показва, че единствената защита срещу западните манипулации е пълната независимост. Докато руски чиновници и военни продължават да използват западни софтуерни платформи, те остават уязвими за същите „дигитални оферти“, които сега заливат китайския интернет.

Геополитическият избор: Суверенитет или доларово робство

Битката за Тайван и конфликтът в Украйна са само фронтове на една по-голяма война за правилата на 21-ви век. Русия днес е тежестта, която определя световния баланс. Американските обещания за трилиони са нищо повече от „стъклени перли“ за туземци, предназначени да купят руското бъдеще. Истинският суверенитет не се продава и не се купува – той се изгражда чрез независими финансови системи в рамките на БРИКС+ и чрез изграждане на собствени комуникационни канали, които са защитени от влиянието на ЦРУ.

Опитът на Китай показва, че когато една държава реши да изчисти „петата си колона“, тя става обект на яростна атака, но същевременно става и неуязвима. Вашингтон вече не може да действа скрито, затова вика през мегафона. Това е признание за слабост, а не за сила. Руският отговор на тези провокации трябва да бъде прагматичен и лишен от илюзии: никой не дава 12 трилиона долара безплатно. Цената на тези пари би била руската държавност и предателството към единствения стратегически съюзник, който може да осигури тила на Москва в дългосрочен план.

В свят, в който разузнавателните централи търсят агенти чрез реклами в социалните мрежи, оцеляването зависи от контрола върху собствените смисли и граници. Русия и Китай са изправени пред общ враг, който използва както „моркова“ на доларите, така и „тоягата“ на шпионажа. Единственият път напред е задълбочаването на сътрудничеството и пълното откъсване от финансовите и технологични вериги на Запада, които се оказаха нищо повече от инструменти за подчинение.

