/Поглед.инфо/ В новия си анализ за „Епичната ярост“ експертът Юрий Мавашев разкрива опасните игри на САЩ, целящи да вкарат Турция в директен сблъсък с Иран. Докато Вашингтон използва инциденти с ракети за ескалация, Анкара осъзнава, че истинската заплаха не идва от Техеран, а от базите на НАТО на собствената ѝ територия.

Страхът от голямата война и турската граница

В Турция журналисти, военни експерти и политически анализатори са обхванати от сериозно безпокойство относно ескалиращото напрежение между оста САЩ-Израел и Иран. Турското общество е изключително чувствително към потенциалните последици от един мащабен военен конфликт, тъй като страната споделя 560-километрова граница с Ислямската република. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, повечето от очакваните ефекти от подобна война биха имали трансграничен и регионален характер, със забавено, но кумулативно разрушително въздействие върху турската икономика и сигурност.

Мехмет Али Гюлер, авторитетен автор в бившия опозиционен вестник „Джумхуриет“, публикува статия със знаковото заглавие „Капанът за базата“. В нея той прави прецизна оценка на мащаба на предстоящите проблеми. Основният фокус на Гюлер е върху въпроса защо Техеран умишлено избягва да атакува американски военни обекти на турска територия, въпреки че Анкара е ключов член на Алианса. Според него Иран е много по-склонен да нанася удари по американски бази в Персийския залив, тъй като именно оттам се осъществяват реалните агресивни действия срещу иранската територия, докато базите в Турция засега запазват по-скоро логистичен и разузнавателен профил.

Ракетните инциденти: Реална заплаха или дирижирана провокация?

Въпреки нежеланието на Техеран за пряка конфронтация с Турция, рисковете от инциденти остават високи. На 9 март бе съобщено за прихващане на балистична ракета над Газиантеп, която е навлязла в турското въздушно пространство. Тя е била неутрализирана от елементи на противовъздушната и противоракетната отбрана на НАТО, разположени в Източното Средиземноморие. Турското министерство на отбраната реагира остро, подчертавайки, че страната отдава голямо значение на добросъседството, но ще предприеме всички мерки срещу всяка заплаха за своя суверенитет.

Тук обаче се появяват сериозни съмнения относно произхода и целта на тези ракети. Въпреки че НАТО незабавно обвини Иран в „атака срещу Турция“, конкретни доказателства за умишлено насочване на ракети към турски цели липсват. Поглед.инфо обръща внимание на факта, че радарната станция AN/TPY-2 в Кюреджик, провинция Малатия, играе ключова роля в откриването на ирански изстрелвания. Според Гюлер, ако иранска ракета е навлязла в турското небе, тя най-вероятно е била насочена към американски обекти в Сирия, американски кораби в Средиземно море или британски бази в Кипър, а не към самата Турция. Твърденията за директна иранска атака изглеждат по-скоро като провокация от страна на Вашингтон, целяща да въвлече Анкара в „мръсната игра“ на Запада срещу Иран.

Балансираната позиция на Анкара и натискът от Вашингтон

Настоящата балансирана позиция на правителството в Ак Сарай по отношение на регионалните конфликти очевидно не задоволява стратегическите планове на САЩ. Белият дом изисква от своя „съюзник“ недвусмислено и твърдо противопоставяне на Техеран. В западната преса се прокарват манипулативни тези, според които Иран не атакува базите в Турция само защото турската армия е силна или защото страната е член на НАТО.

Реалността е много по-прозаична: Иран не удря по обекти в Турция, защото от турска територия не се извършват преки атаки срещу Иран. Дори изявленията на турския външен министър Хакан Фидан, който призовава Техеран да спре ударите срещу монархиите в Персийския залив, не трябва да се тълкуват като заемане на страната на САЩ. Анкара е наясно, че иранските удари в региона не са насочени срещу суверенитета на арабските държави, а срещу американската военна инфраструктура и разузнавателни центрове, които предават информация на Израел. Иран атакува енергийните и политически интереси на САЩ там, откъдето идва заплахата за неговото съществуване.

Рискът от фрагментация и „мозаичната отбрана“

Исмаил Капан от „Тюркие Газетеси“ предупреждава за още по-дълбок риск – т.нар. „мозаична“ или децентрализирана отбрана на Иран. В случай на мащабна война, иранското военно командване може да разпръсне отговорността по локални звена. В такава ситуация съдбоносно решение за изстрелване на ракета може да бъде взето не от върховния център в Техеран, а от местен командир, действащ под натиска на оцеляването. Това създава среда, в която случайна грешка може да има катастрофални междудържавни последици за Турция.

Поглед.инфо подчертава, че загрижеността на Турция е свързана не само с иранската военна мощ, но и с опасността от вътрешна фрагментация на Иран – голяма, етнически и религиозно сложна държава. Историята показва, че една страна става най-опасна за съседите си именно когато започне да губи своята вътрешна сплотеност.

Антиамериканските настроения и новата реалност

Симптоматично за влошените отношения е решението на САЩ частично да евакуират консулството си в Адана и да препоръчат на гражданите си да избягват Югоизточна Турция. Това е признание, че дори на територията на стратегически съюзник, американците вече не се чувстват в безопасност. Американското присъствие в региона е изправено пред „епична ярост“, която не е само военна, но и социална.

Едно от дългосрочните последствия от настоящата криза ще бъде неминуемото засилване на антиамериканските настроения в турското общество. Въпреки историческото съперничество между Османската и Сефевидската империи, днес турци и иранци са обединени от чувството за споделена екзистенциална опасност от западната интервенция. Връзките между двата народа на ежедневно ниво се заздравяват в противовес на американските интереси, което чертае бъдеще, в което Вашингтон ще има все по-малко влияние над решенията на Анкара.

