/Поглед.инфо/ Финансовият капитал се превърна в истинския суверен на съвременния свят. Той не произвежда, не създава, не носи отговорност – но управлява държави, общества и съдби. В този фундаментален анализ, стъпил върху Марксовата логика, но обърнат към днешната реалност, се търси отговор на ключовия въпрос: кой е основният враг на Новата левица и кой е нейният естествен съюзник – и как може да се води реална, а не символична борба.

Когато капиталът престана да произвежда и започна да управлява

Историята не прави скокове. Тя не рухва с гръм и трясък, не сменя сцената пред очите ни като театрален декор. Историята изкривява старите линии, докато хората продължават да използват вчерашния език, за да обясняват днешния свят. И в един момент се оказва, че думите още са същите, но реалността вече не им принадлежи.

Маркс анализира капитализма като система на производство. Фабриката беше центърът. Машината – символът. Работникът – носителят на живия труд. Капиталистът стоеше отсреща – видим, разпознаваем, локализиран. Конфликтът беше осезаем, почти физически. Можеше да бъде видян, назован, преживян.

Днес тази картина е разрушена.

Капиталът вече не произвежда.

Той управлява.

Управлява потоците. Управлява времето. Управлява риска. Управлява дълга. Управлява бъдещето, още преди то да се е случило. Той не създава стойност в класическия смисъл – той я преразпределя, изсмуква, моделира и дисциплинира.

И точно тук започва фундаменталната грешка на съвременната левица.

Финансовият капитал е качествено различен от индустриалния. Индустриалният капитал, колкото и експлоататорски да беше, имаше нужда от общество. От стабилна държава. От платежоспособни работници. От относителен социален мир. Той зависеше от реалната икономика, дори когато я ограбваше.

Финансовият капитал няма такава зависимост.

Той няма нужда от завод. Няма нужда от територия. Няма нужда от социален договор. Той е мобилен, анонимен и напълно безотговорен. Може да печели от сривове, инфлация, войни, пандемии и разпад. Колкото по-нестабилен е светът, толкова по-благоприятна е средата за него.

Това е капитал, който не се страхува от кризи.

Той ги използва.

Тук Маркс трябва да бъде четен отново – не като догма, а като метод. Не за да възпроизвеждаме старите формули, а за да разпознаем новата форма на власт. Защото днешното основно противоречие вече не минава просто между труд и капитал в класическия смисъл.

Днес противоречието е между реалната икономика и финансовия паразит, който я източва. Между обществото и система, която го превръща в портфейл от рискове. Между човека като производител и човека като длъжник.

Работникът може да сменя професии. Може да бъде „гъвкав“, „самонает“, „фрийлансър“, „дигитален номад“. Но дългът остава. Ипотеката остава. Кредитът остава. Инфлацията остава.

Финансовият капитал не се интересува как живееш.

Интересува се дали плащаш.

Новата форма на подчинение не идва със заводска сирена. Тя идва с банково известие. Не чрез пряка заповед, а чрез постоянен натиск. Не чрез насилие, а чрез неизбежност.

И докато тази трансформация се случва, голяма част от левицата продължава да води битки на погрешен терен. Тя говори за справедливост, но не назовава структурата, която я унищожава. Тя критикува симптомите, но не атакува механизма. Така левицата постепенно се превръща в морален коментатор на несправедливостта, а не в политическа сила, способна да я спре.

Това не е идеологическа слабост.

Това е историческо изоставане.

Но ако финансовият капитал е истинският център на властта, възниква въпросът, който левицата най-упорито избягва: как тази власт реално подчини държавата. Не чрез преврат. Не чрез заговор. А тихо, законно и привидно необратимо.

Ще се опитаме да влезем точно там – в механизма на подчинението. В ролята на дълга, фискалната дисциплина и „пазарната реакция“. Там, където държавата престава да бъде суверен и се превръща в администратор на чужда логика.

Как финансовият капитал подчини държавата – тихо, законно и „нормално“

Има една удобна легенда, която се разказва и отляво, и отдясно, и в центъра. Легенда за държавата като неутрален инструмент. За държавата като „машина“, която просто чака да бъде управлявана правилно. За държавата като арбитър, който пази обществения интерес и балансира силите.

Тази легенда беше възможна в епохата, когато политиката още имаше зъби. Когато държавата можеше да взима решения, които да пренареждат икономиката. Когато парите бяха в крайна сметка политически въпрос, а не религиозен догмат. Когато индустриалният капитал, колкото и да беше настъпателен, все пак беше закотвен в територия, инфраструктура, работна сила, държавни поръчки, национални интереси.

Днес тази епоха е приключила.

Държавата вече не е суверенен субект, който дисциплинира капитала. Държавата е дисциплинирана от капитала. И то не грубо, не с ботуш, не с танк по улиците, а с онзи вид власт, който е най-опасен, защото изглежда „естествен“. Като гравитация. Като климат. Като съдба.

Финансовият капитал не превзема държавата с преврат. Той я превзема с правила. С дълг. С „оценки“. С рейтинги. С договори. С регулации, които се представят за технически, а всъщност са политически. Със „стандарти“, които се представят за неутрални, а всъщност са оръжие.

И най-страшното е, че тази окупация е легална.

Тя е подписана.

Печатана.

Нормализирана.

В класическия капитализъм държавата имаше функции, които звучаха като власт: да събира данъци, да инвестира, да регулира, да преразпределя. Да строи. Да планира. Да създава обща перспектива. Днес тази роля е сведена до една единствена „висша“ добродетел: да обслужва финансовата система.

Всичко останало е вторично. И ако някой все още се съмнява, нека си зададе прост въпрос: кое е първото нещо, което се обсъжда във всяка политическа програма? Не образованието. Не здравеопазването. Не индустрията. А бюджетът. Дефицитът. Дългът. „Пазарите“. Рейтингите. „Рамките“.

Държавата се превърна от политически субект във фискален счетоводител.

Социални разходи? „Ако бюджетът позволява.“

Индустриална политика? „Ако пазарите не реагират лошо.“

Заплати и пенсии? „Ако не нарушават фискалната дисциплина.“

Болници и училища? „Ако има ресурс.“

А кой определя какво е „ресурс“ и какво е „допустимо“? Кой определя кое е „безотговорно“ и кое е „разумно“? Формално – министерства, парламент, експерти. Реално – финансовият капитал. Той е този, който държи камшика на кредита. Той решава кога една държава е „надеждна“. Той решава кога трябва да бъде „наказана“. Той решава коя политика е „възможна“ и коя е „популизъм“.

И тук стигаме до сърцевината: дългът вече не е икономическо явление. Дългът е политическа дисциплина.

Демокрацията избира правителства, а финансовата система оценява дали те имат право да действат. Ако „оценката“ е лоша, наказанието идва не с декларации, а с проценти. С лихви. С отлив на капитал. С валутен натиск. С инфлация. С „пазарна реакция“.

Никой не казва: „Сваляме ви.“

Системата просто затяга примката и казва: „Това са условията.“

И тогава започва най-циничният театър на модерната политика: избори има, но изборът е ограничен. Партии има, но икономическата логика е една. Властта се сменя, но рамките стоят. Лицата се сменят, но зависимостта остава. И обществото бавно започва да усеща истината, която никой не произнася: че политиката е превърната в управление на чужда воля.

Законът е новата маска на подчинението.

Финансовият капитал не управлява чрез насилие – той управлява чрез легитимност. Чрез „правилата на играта“. Чрез международни договори и „европейски рамки“. Чрез стандарти, които уж са „технически“, а всъщност са идеологически. Това е най-ефективната форма на власт: да накараш обществото да приеме собственото си подчинение като „разум“.

И когато някой дръзне да наруши тази догма, реакцията е позната: „пазарите ще се разтревожат“. Все едно пазарите са жив организъм, който има нерви, чувства и морал. Не. Пазарите са инструмент. „Пазарна реакция“ е цивилизована дума за санкция.

Тук суверенитетът се разпада до празна реторика.

Можеш да имаш парламент, конституция, избори и химн. Но ако не контролираш кредита, ако не контролираш финансовите потоци, ако не можеш да насочваш инвестициите, ако всяко решение минава през въпроса „какво ще кажат пазарите“, тогава суверенитетът е декор. Красив декор, който прикрива простата истина: държавата е пленник.

И когато държавата е пленник, обществото става заложник.

Това е моментът, в който левицата трябва да спре да говори за „социални политики“ като за списък с желания, и да започне да мисли за социалната политика като за битка за власт. Истинска власт. Икономическа власт. Власт над механизмите, които решават кой живее спокойно и кой живее в постоянен страх от следващия шок.

Защото финансовият капитал не просто експлоатира. Той обезсмисля политиката.

Той превръща обществото в публика, която гледа спектакъла на изборите и после плаща сметката независимо кой е спечелил.

И тук, ако левицата има инстинкт за историческо оцеляване, тя трябва да приеме едно болезнено, но освобождаващо правило: без икономически суверенитет няма социална справедливост. Няма как да преразпределяш, ако не контролираш източника. Няма как да защитаваш труда, ако дългът диктува дневния ред. Няма как да говориш за демокрация, ако политиката е сведена до изпълнение на финансови очаквания.

Но ако държавата е пленник и обществото е заложник, възниква въпросът, от който всички бягат, защото е неудобен и опасен: кой тогава е реалният носител на промяната. Кой е онзи социален субект, който има интерес, сила и историческа мотивация да се изправи срещу финансовия капитал – и защо левицата упорито търси съюзници на грешното място.

Щ се опитаме да назовем съюзника без сантимент и без илюзии. Ще говорим за реалния труд, реалното производство и голямата измама на „прогресивната средна класа“. Там започва истинският сблъсък – не идеологическият, а социалният.

Истинският съюзник и голямата подмяна

След като веднъж признаем, че държавата вече не е суверенен субект, а финансово дисциплиниран администратор, въпросът престава да бъде теоретичен. Той става екзистенциален. Ако държавата не може да бъде носител на промяната сама по себе си, ако политиката е затворена в рамки, които не определя, тогава възниква простият, но опасен въпрос: кой?

Тук започва най-дълбокото объркване на съвременната левица. Защото в този момент тя се изправя пред необходимостта да назове реален социален субект – не морална категория, не абстрактно „общество“, не ценностна коалиция, а хора с конкретно място в икономиката, с интереси, които влизат в пряк конфликт с финансовия капитал.

И точно тук левицата се подхлъзва.

През последните десетилетия тя започна да говори все по-често за „общество“ и все по-рядко за труд. Това „общество“ е удобно, защото не изисква избор. То не е позиция, а обобщение. Не произвежда, не инвестира, не губи, не печели. То просто „е“. Но реалната борба никога не се води между абстракции. Тя се води между реални интереси, които се сблъскват в конкретни икономически отношения.

Така постепенно като „естествен съюзник“ беше изобретена фигурата на т.нар. прогресивна, градска, образована средна класа. Хора, които говорят правилния език, споделят правилните ценности, възприемат правилните морални позиции. Но тук има една истина, която левицата отказва да изрече, защото е неудобна и разрушава комфортни илюзии: тази класа не е жертва на финансовия капитал. Тя е негово производно.

Тя работи в сектори, които обслужват потоците, а не ги създават. Тя печели от глобализацията, от нестабилността, от мобилността. Тя се адаптира бързо към кризи, защото има достъп до ресурси, мрежи и символен капитал. За нея финансовият капитал не е враг, а среда. Не е заплаха, а възможност.

Затова тя няма интерес от структурна промяна. Тя има интерес от корекции. От по-мек език. От по-хуманен тон. От по-добър мениджмънт на същата система.

Истинският антагонизъм минава другаде.

Той минава през хората, които произвеждат реални блага. През онези, чиято работа създава материална стойност, но които са най-уязвими към дълг, инфлация и спекулация. Работникът в индустрията. Заетият в енергетиката. Инженерът. Малкият производител. Реалният предприемач, който е зависим от кредити, инфраструктура и стабилност, а не от финансови трикове.

Това са хората, които нямат нищо общо с финансовата магия, но плащат цената ѝ всеки ден.

Парадоксът е жесток: реалният гръбнак на икономиката е политически най-слаб. Тези хора нямат медиен глас. Нямат модерен език. Не формулират исканията си в „прогресивни“ термини. Те не пишат манифести. Те работят. И точно затова са изоставени.

Левицата се научи да говори красиво, но забрави да слуша тези, които държат обществото живо. Тя започна да търси легитимност нагоре – към медиите, експертите, международните мрежи – вместо надолу, към реалното производство. Така загуби не просто електорат. Загуби субекта си.

Новата левица няма нужда от нови лозунги. Тя има нужда от връщане към реалния социален субект в нова историческа форма. Не към фабриката от XIX век, а към реалното производство в условията на финансово господство. Към труда като стратегически ресурс, а не като морален символ.

Това не е носталгия. Това е реализъм.

Защото само онези, които губят от финансовата логика, имат реален интерес да я ограничат. Само онези, които зависят от стабилност, могат да бъдат основа на проект за суверенитет. Само онези, които произвеждат, могат да разберат какво означава икономика извън спекулацията.

Но да назовеш този съюзник означава и нещо друго, още по-трудно. Означава да признаеш, че борбата няма да бъде удобна, бляскава и аплодирана. Тя няма да бъде водена с правилните думи и харесвана от правилните среди. Тя ще бъде груба, дълга и често неблагодарна.

И точно тук започва истинското изпитание на Новата левица.

Защото ако врагът е без лице, а държавата е пленник, а съюзникът е маргинализиран и политически слаб, тогава възниква въпросът, от който няма бягство: как се води борба срещу система, която не можеш да посочиш с пръст?

Тук свършва описанието и започва стратегията. Не стратегията като списък с обещания, а като начин на мислене за властта в свят, в който управлението вече не означава контрол. Ще влезем в най-опасната зона – защо „реформите отвътре“ се превърнаха в капан, как финансовият капитал неутрализира левицата чрез „отговорно управление“ и какво означава власт, когато тя вече не се намира в институциите.

Власт без управление и капанът на „реформите отвътре“

След като веднъж назовем врага и съюзника, остава най-трудният въпрос. Не моралният. Не идейният. А стратегическият. Защото историята познава много движения, които са били прави в анализа си и са се провалили в действието. И левицата днес е точно в тази точка – с правилна интуиция, но с погрешна представа за властта.

Една от най-упоритите илюзии, които продължават да парализират мисленето ѝ, е вярата, че системата може да бъде постепенно „поправена“, ако в нея влязат достатъчно добри, честни и компетентни хора. Че властта е въпрос на позиции, мандати и институции. Че ако заемеш министерството, бюджета или регулатора, можеш да промениш логиката.

Това беше вярно в свят, който вече не съществува.

Тогава държавата контролираше парите. Индустрията беше национално закотвена. Капиталът зависеше от обществото. Властта и управлението съвпадаха. Да управляваш означаваше да решаваш.

Днес тази връзка е скъсана.

Финансовият капитал е създал свят, в който управлението не означава власт. Можеш да управляваш министерства, програми и бюджети, но ако кредитът е външен, валутата е извън контрол, инвестициите са условни, а дългът диктува приоритетите, тогава управлението се превръща в администриране на ограниченията.

Точно тук левицата преживява своите най-болезнени разочарования. Тя влиза във властта с програма за промяна и излиза с езика на финансовия реализъм. Започва да говори за „възможното“, за „рамките“, за „баланса“. И постепенно започва да управлява не обществото, а очакванията на капитала.

Това не е предателство. Това е капан.

Финансовият капитал не се нуждае от репресии, за да обезвреди левицата. Той я принуждава да бъде „отговорна“. Отговорна в рамките на чужда логика. „Няма пари.“ „Пазарите няма да го позволят.“ „Рейтингите ще пострадат.“ „Инвеститорите ще се изтеглят.“ Това са модерните заклинания, с които всяка лява амбиция бива превърната в управленска предпазливост.

И тук възниква онзи абсурд, който разяжда левицата отвътре: тя печели избори, но губи историята. Тя влиза във властта, но не влиза в контрол. Тя се превръща в по-добър администратор на система, която е обещала да промени.

Истинската власт днес не се намира там, където са институциите. Тя се намира там, където се взимат икономическите решения, които не подлежат на избор. В кредитните потоци. В инвестиционната логика. В собствеността върху стратегическите ресурси. В контрола върху финансовите инструменти.

И ако левицата не мисли властта по този начин, тя ще продължи да губи, дори когато печели.

Новата левица трябва да приеме една трудна, но освобождаваща истина: реалната власт се изгражда бавно, извън изборния цикъл. Тя не идва с мандат, а с позиция. Не с декларация, а със структура. Не с лозунг, а с икономически буфери срещу спекулацията.

Това означава контрол върху стратегически сектори. Създаване на публични финансови инструменти. Защита на реалното производство. Подчиняване на финансите на обществения интерес, а не обратното. Това не са реформи в класическия смисъл. Това е преориентация на системата.

Тук левицата ще бъде обвинена в радикализъм. В безотговорност. В икономически авантюризъм. Но това обвинение трябва да бъде посрещнато без страх. Защото финансовият капитал е радикален. Той разрушава обществото, от което живее. Социалната справедливост не е крайност. Тя е защита.

И тук се отваря следващият, още по-дълбок въпрос. Ако Новата левица трябва да мисли властта извън институциите, ако тя трябва да се готви за дълга конфронтация, а не за бърза победа, тогава каква е нейната историческа мисия? Какъв е смисълът, който държи хората заедно, когато натискът стане непоносим?

Сега ще слезем под стратегията – там, където вече не става дума за програми и инструменти, а за хоризонт. Защо левицата не умира от репресии, а от загуба на смисъл. Как финансовият капитал разруши не само икономиката, но и способността да си представяме бъдеще. И защо без ясна историческа мисия всяка съпротива се разпада отвътре.

Загубеният хоризонт и защо левицата не умира от удари, а от смислов глад

Историята рядко убива движенията с репресии. Това е удобен мит, който позволява поражението да изглежда героично. Истината е по-жестока и по-тиха. Повечето леви проекти не се разпадат, защото са смазани отвън. Те се разпадат, защото отвътре престават да знаят защо съществуват.

Когато един политически проект загуби хоризонта си, той може още дълго да се движи, да говори, да участва в избори, да пише програми. Но вече не е жив. Той е инерция. Административен спомен за някога смислена битка.

И точно тук днес се намира голяма част от левицата.

Финансовият капитал не просто трансформира икономиката. Той разруши смисловата рамка, в която левицата мислеше света. Той превърна бъдещето в риск, планирането – в подозрение, а идеята за промяна – в „безотговорност“. В този свят всяка амбиция за различен ред се обявява за утопия, а всяка защита на обществения интерес – за популизъм.

И левицата, вместо да оспори тази логика, започна да говори на нейния език.

Тя започна да се оправдава. Да обяснява. Да смекчава. Да доказва, че е „разумна“. И в този момент загуби най-ценното си оръжие – способността да формулира смисъл отвъд рамките на допустимото.

Някога левицата беше движение, което предлагаше различна картина на бъдещето. Не идеална, не безконфликтна, но своя. Днес тя често се свежда до коректив – до по-мек глас в рамките на същата икономическа неизбежност. Не „какъв свят искаме“, а „как да направим този по-поносим“.

Това е моментът, в който едно движение започва да умира.

Финансовият капитал не се страхува от реформи. Той се страхува от хоризонт. От идея, която не може да бъде сведена до показатели, рейтинги и баланси. Затова първата му победа не беше икономическа, а културна – да убеди обществата, че няма алтернатива. Че историята е приключила. Че остава само управление на неизбежното.

И левицата, вместо да разбие този мит, често го възпроизвежда.

Новата левица няма право на тази слабост. Тя не може да бъде нито реставрация на социалдемокрацията от XX век, нито културен прогресизъм, откъснат от икономиката. Историческият компромис между труд и капитал беше възможен в свят на национални икономики, контролируеми пазари и индустриална заетост. Този свят го няма. Но това не означава, че конфликтът е изчезнал. Напротив – той е станал по-дълбок и по-скрит.

Финансовият капитал не се интересува как се самоопределяш. Интересува се дали си платежоспособен.

И тук романтиката става опасна. Не защото чувството е излишно, а защото врагът е хладен, изчисляващ и без сантимент. Новата левица трябва да се откаже от утешителните митове и да говори за собственост, контрол, ресурси, производство, кредит. Не защото човекът не е важен, а защото без икономическа власт човекът е беззащитен.

Борбата не е за абстрактно равенство. Тя е за връщане на обществения контрол върху механизмите, които днес са узурпирани. За спиране на превръщането на дълга в универсално средство за подчинение. За защита на реалното производство срещу спекулативната логика. За подчиняване на финансите на обществения интерес.

Това не е утопия. Това е условие за оцеляване.

Новата левица не трябва да обещава щастие. Тя трябва да обещае съпротива, защита и перспектива. Това няма да носи бързи победи. Няма да бъде аплодирано. Но ще върне нещо много по-важно – усещането, че историята не е затворена.

И тук, в този момент, идва последният праг. Ако има смисъл, трябва да има и готовност за сблъсък. Не зрелищен, не героичен, не митологичен. А дълъг, изтощителен, често незабележим. Борба без фанфари.

След смисъла идва неизбежното: сблъсъкът. Как се воюва срещу враг без лице, без център и без лидер. Защо тази борба няма да бъде бърза и защо именно в това е нейната сила. Тук ще стигнем до финалната линия – не като обобщение, а като избор: капитулация или съпротива.

Дългата война без фанфари – изборът, от който няма отстъпление

След смисъла идва неизбежното. Не като лозунг. Не като програма. А като сблъсък. Защото всяка идея, която отказва да се превърне в практика, рано или късно се разпада в реторика. А всяка практика без ясно съзнание за врага се превръща в обслужване на същия ред, срещу който уж се бори.

Финансовият капитал няма лице. Няма център. Няма адрес, на който да се протестира. Той не носи униформа и не произнася речи. Той не подписва социални договори и не поема морални ангажименти. Срещу него не се излиза на един площад и не се побеждава с една битка.

И точно затова борбата срещу него плаши.

Защото тя няма да бъде зрелищна. Няма да бъде бърза. Няма да бъде героична в онзи смисъл, който учебниците обичат. Тя ще бъде изтощителна, продължителна и често незабележима. Ще се води на места, които не изглеждат „политически“ – в правилата, в собствеността, в контрола върху ресурси, в кредитната логика, в решенията, които не попадат в новините.

Финансовият капитал не пада от един удар.

Той се ограничава.

Обезсилва.

Избутва.

Това е война на изтощение, а не на решаващия момент. Война без митология. Без обещани финали. Без „деня, в който всичко се променя“. И точно тук Новата левица трябва да се освободи от най-опасния си мит – мита за бързата победа.

Няма такава.

Има поредица от сблъсъци. Има постоянен натиск. Има отказ от капитулация. Всеки защитен публичен сектор. Всеки върнат инструмент за обществен контрол. Всяка спряна форма на спекулативно източване е реална победа, дори ако не изглежда като такава.

Тази борба плаши, защото не предлага утешителни обещания. Не предлага морално превъзходство. Не предлага чисто разграничение между „добрите“ и „лошите“. Тя изисква дисциплина, търпение и готовност за удари, които няма да бъдат аплодирани.

Но тя предлага нещо, което е смъртно опасно за системата: възстановяване на субекта.

Обществото престава да бъде публика. Хората престават да бъдат зрители на собственото си обезсилване. Те започват отново да се виждат като сила, а не като статистика. Като участници, а не като „рискови профили“.

И тук стигаме до последната линия, зад която няма оправдания.

Истинският реализъм днес не е адаптацията. Истинският реализъм е съпротивата. Финансовият капитал е нереалистичен – той унищожава обществото, от което живее, и нарича това ефективност. Да се съпротивляваш на тази логика не е романтика. Това е защита на реалността.

Новата левица няма да бъде удобна. Няма да бъде приемана. Няма да бъде „отговорна“ според критериите на капитала. И точно в това ще бъде нейното доказателство за автентичност. Защото левица, която е удобна за финансовия капитал, вече не е левица.

Тук изборът става пределно ясен.

Истинският враг не е богатството. Не е успехът. Не е предприемачеството. Истинският враг е финансовата форма на капитала, която се откъсна от производството, от труда, от обществото и започна да се храни от разрухата. Капитал, който не създава, а оцелява чрез подчинение.

Истинският съюзник не е идеологията. Не е идентичността. Не е моралният гняв. Това е реалният труд във всичките му форми – всичко онова, което произвежда, поддържа, изгражда и създава стойност. Работникът. Инженерът. Производителят. Техникът. Лекарят. Учителят. Всички онези, без които обществото не може да съществува, но които финансовият капитал третира като разход.

Новата левица няма да обещава щастие. Тя няма да обещава рай. Тя ще обещае нещо много по-скромно и много по-опасно: че няма да капитулира. Че няма да приеме неизбежността като аргумент. Че няма да се скрие зад „обективните ограничения“, когато става дума за човешки живот.

Маркс ни даде инструмент, не догма. Метод, не молитва. Ключ, не икона. Да мислим обществото като движение, противоречията като двигател, а историята като открита възможност. Днес този метод води до един извод, който не може да бъде заобиколен.

Или обществото ще подчини финансовия капитал.

Или финансовият капитал ще довърши обществото.

Среден път няма.

Компромис няма.

Отлагане няма.

Финалът не е обещание за победа.

Той е отказ от капитулация.

Новата левица не е проект за власт. Тя е проект за връщане на човека в историята. Срещу алгоритмите – разум. Срещу дълга – суверенитет. Срещу анонимната власт – обществен контрол.

Не за да победи бързо.

А за да не се предаде никога.

Историята не пита дали сме готови.

Тя пита дали сме разбрали.

И този път въпросът е ясен.