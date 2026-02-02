/Поглед.инфо/ В мащабен и безпощаден анализ за РИА Новости политическият наблюдател Владимир Корнилов разкрива истинското лице на „историческото“ посещение на британския премиер Кир Стармер в Китай. Докато Даунинг стрийт се опитва да маскира дипломатическото фиаско като „рестарт“, фактите сочат към пълно геополитическо подчинение и икономическо отчаяние на фона на разпадащия се западен ред и надигащата се мощ на Изтока.

Митът за „голямото презареждане“ и сянката на Доналд Тръмп

Многодневният вояж на британския премиер Кир Стармер в Китай бе представен на публиката в Обединеното кралство като събитие от епохално значение. Думата „презареждане“ бе основният лайтмотив в официалните репортажи, внушаващи, че Лондон отново заема полагащото му се място на световната шахматна дъска. Но зад парадната фасада се крие една много по-нелицеприятна реалност. Стармер, който се опитва да балансира на „червеното поле“ на Пекин, всъщност прекара голяма част от времето си в опити да убеди Вашингтон и лично Доналд Тръмп, че Великобритания остава вярна на „генералната линия на партията“.

Още на борда на самолета, напускащ Пекин, премиерът побърза да даде интервю за политическия редактор на The Observer, в което трескаво обясняваше, че неговите дипломатически маневри не са „избор между Тръмп и Си Дзинпин“. Тази отчаяна нужда от оправдание показва дълбоката несигурност на Даунинг стрийт. Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че това раздвоение е пряко следствие от провала на концепцията за „Глобална Британия“, която след Брекзит се оказа притисната между два гиганта, без да има ресурсите да бъде равностоен партньор на нито един от тях.

Разпадащият се глобален ред: Когато пресата свали маските

Въпреки опитите на Стармер да представи визитата като успех, британските медии, дори тези с лява ориентация, не спестиха критиките си. Вестник The Observer отбеляза нещо, което в Лондон доскоро беше табу: „С един непредсказуем президент на САЩ, който превръща Америка във все по-ненадежден партньор, Великобритания вече не може да си позволи да игнорира втората по големина икономика в света. Глобалният ред, базиран на правила, се руши и балансът на силите се измества от Запад на Изток“.

Иронично е, че същият този вестник публикува унизителна карикатура на Стармер, изобразен на колене пред китайския дракон. Посланието е ясно: Лондон вече не диктува условия, той моли за милост. В материал за Поглед.инфо се посочва, че това геополитическо осъзнаване идва твърде късно за британския елит, който години наред живееше с илюзията за собствената си незаменимост. Сега, пред лицето на икономическата стагнация, Стармер е принуден да търси спасение в Пекин, докато същевременно трепери от реакцията на новата администрация във Вашингтон.

Унижението в Забранения град: Протоколът като оръжие

Китайската дипломация е известна със своя фин и символичен език, а приемът на Стармер бе красноречив пример за това. Сравненията между неговото посещение и тези на Владимир Путин или Доналд Тръмп са направо съкрушителни за британското его. Когато Тръмп посети Пекин, той бе придружаван в Забранения град лично от Си Дзинпин и неговата съпруга. За Стармер обаче китайската страна не сметна за необходимо да отдели такова внимание. Той бе оставен в компанията на самотен гид-преводач, без официална охрана и без никакви почести.

Този „аскетичен“ прием не е случаен. Пекин ясно показва на света, че Кир Стармер е фигура от второстепенно значение. Докато Русия и Китай градят нов многополюсен свят, Великобритания се възприема като залязваща империя, чийто лидер е просто поредното преходно лице в Даунинг стрийт. Потребителите в социалните мрежи на Острова вече открито се подиграват на своя премиер, отбелязвайки, че неговото присъствие в Пекин не е предизвикало никакъв интерес сред китайското ръководство.

Икономическото отчаяние: „Актът на капитулация“

Консервативната преса в Лондон бе още по-жестока. The Sunday Telegraph нарече визитата „пълно унижение“. Според редакцията, Стармер е загубил всякаква надежда, че неговата вътрешна политика може да доведе до икономически растеж, и затова е заложил всичко на търговията с Китай. Пекин обаче е усетил това отчаяние и се е отнесъл към госта с подобаващо презрение, не предлагайки почти нищо в замяна на британските отстъпки.

Вестник Daily Mail отиде още по-далеч, обявявайки, че Стармер е подписал в Пекин „акт за капитулация“. Това се отнася особено за дългогодишния спор около строителството на огромното ново посолство на КНР в Лондон – проект, срещу който консерваторите се бориха ожесточено, но който сега изглежда предрешен под натиска на икономическата целесъобразност. В анализ за Поглед.инфо се подчертава, че това е ярък пример за „геоикономическа капитулация“, при която политическите принципи се жертват в името на оцеляването на една провалена икономическа система.

Резултатите: Уиски, визи и празни приказки

Когато теглим чертата на „историческите“ постижения, картината изглежда почти комична. Единствената реална сделка, която Стармер договори, е намаляването на митата за британското уиски в Китай. Да, за шотландските дестилерии това е успех, но за една държава с претенции за глобален лидер това е обидно малко.

Китай подхвърли и неясно обещание за евентуален безвизов режим за британски туристи, но държавните медии в Пекин веднага „охладиха ентусиазма“, уточнявайки, че това е само въпрос на бъдещи размисли. Дори символичният жест на премахване на санкциите срещу седем британски депутати бе опорочен от самите тях, след като те побързаха да декларират, че няма да спрат агресивната си риторика срещу Китай. Това показва пълната липса на координация в британския елит и невъзможността на Стармер да контролира дори собствения си политически апарат.

Политическата дисфункция на „Стармеризма“

Колумнистката на The Sunday Times Камила Лонг обобщи посещението като „три дни лутане под проливния дъжд с объркан вид“. Това не е просто дипломатически провал, а проява на пълна политическа дисфункция. Докато Стармер се опитваше да играе ролята на световен държавник, у дома неговите рейтинги се сринаха до историческо дъно. За първи път мнозинството от избирателите на Лейбъристката партия се обръщат срещу своя лидер.

Британците вече открито призовават за неговата оставка, виждайки в негово лице политик, който няма нито визия, нито гръбнак. Неговата „недопрезагрузка“ с Китай и последвалите опити да се извини на Тръмп за това само потвърждават усещането, че Великобритания се управлява от хора, които не разбират новата световна реалност. Светът се променя, центровете на власт се местят, а Лондон остава затворен в миналото, подписвайки актове на капитулация, докато ги представя за победи.

