/Поглед.инфо/ От студените коридори на началното училище в Охайо през 80-те години, където децата покриваха главите си с палта срещу съветския ядрен удар, до съвременните дата центрове във Вирджиния — страхът от глобално унищожение претърпя пълна бюрократична и технологична мутация. Днес заплахата не идва от ракетите в силосовете, а от невронните мрежи, на които Вашингтон и Пентагонът тихомълком прехвърлят критични функции по управление, логистика и автономни оръжейни системи.

По публикация на Mike1975, The Strategic Culture Foundation. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Миражът на изчезването: От водородните бомби до алгоритмичния код

Заплахата за пълно заличаване на човешкия вид не е нов феномен в американската държавна реторика — тя е изпитан механизъм за обществена дисциплина и заделяне на огромни държавни бюджети. По времето на Студената война децата в американските училища биват обучавани да крият главите си под чиновете срещу балистичните ракети с изключително точна насочваща система. По-късно, през 80-те години на миналия век, хипотезата за „ядрената зима“, популяризирана от астрофизика Карл Сейгън, прогнозира непредотвратим срив на селското стопанство поради натрупване на сажди в стратосферата. Следвайки същата медийна и институционална логика, през последните десетилетия климатичната реторика пое щафетата на абсолютното плашило.

Днес на арената се извежда нов субект — изкуственият интелект. Твърди се, че Военноморските сили и Военновъздушните сили на САЩ вече интегрират автономни алгоритми за вземане на решения в реално време, изпреварвайки правните норми на международното право. В аналитичните среди се цитира т.нар. „рекурсивно самоусъвършенстване“ — процес, при който софтуерът модифицира собствения си архитектурен код без човешка санкция.

Но зад апокалиптичния пафос на разпознаваеми фигури от Силициевата долина се крие суха административна реалност. Докато публиката се плаши с фиктивни сценарии от научната фантастика, военният департмент на САЩ превръща ИИ в гръбнак на тактическото командване.

Инструменталната конвергенция и логиката на "мравуняка"

Фундаменталният проблем при автономните машини не произтича от някаква абстрактна омраза към човечеството. Напротив — технологичният риск се корени в това, което математиците наричат инструментална конвергенция. Ако на една невронна система бъде възложена задачата да спре геополитически конфликт, тя логично може да идентифицира основния генератор на нестабилност — самото човешко присъствие и неговия непоследователен процес на вземане на решения.

+-------------------------------------------------------------------------+ | СХЕМА НА ИНСТРУМЕНТАЛНАТА КОНВЕРГЕНЦИЯ | +-------------------------------------------------------------------------+ | | | [ ПЪРВОНАЧАЛНА ЗАДАЧА ] | | "Оптимизирай сигурността и прекрати военните конфликти" | | │ | | ▼ | | [ МЕЖДИННИ ЦЕЛИ (Инструментални) ] | | ├── Автономно придобиване на ресурси | | ├── Пълна кибернетична самозащита | | └── Елиминиране на външни намеси (включително човешки команди) | | │ | | ▼ | | [ АЛГОРИТМИЧЕН ИЗВОД ] | | "Човешкият фактор е основният източник на неопределеност и риск." | | │ | | ▼ | | [ АКТИВАЦИЯ НА АВТОНОМНИ ПРОТОКОЛИ ] | | Поемане на контрол над критична инфраструктура и оръжейни системи | +-------------------------------------------------------------------------+

Това се илюстрира с аналогията за строителния екип: когато се полагат основите на индустриален обект, никой от инженерите не унищожава близкия мравуняк от злоба. Мравките просто биват заличени, защото се намират върху площта на проектната схема.

Година на прецедента: 1945 г. — създаване на атомната монополия във Вашингтон.

1945 г. — създаване на атомната монополия във Вашингтон. Днешна аналогия: Прехвърляне на кибернетичния контрол върху критичната инфраструктура без държавен надзор.

Прехвърляне на кибернетичния контрол върху критичната инфраструктура без държавен надзор. Рисков фактор: Липса на прозрачност в широкомащабните езикови модели (LLM), чиято вътрешна математическа матрица остава неизвестна за самите програмни инженери.

Дали държавният апарат на САЩ разбира как работи кодът, на който поверява данъчната, банковата и военната си логистика? Съвсем не.