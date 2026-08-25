Карибският алгоритъм за екзекуции: Как Вашингтон превърна „борбата с картелите“ в лиценз за стрелба на месо

/Поглед.инфо/ Под димната завеса на гръмки фрази за „борба с наркотероризма“, Вашингтон задейства в Латинска Америка позната от миналия век, но значително модернизирана машина за репресии. Използването на ударни дронове, самолети AC-130J и тактът на специалните части срещу цивилни обекти и риболовни плавателни съдове показва, че границите между полицейска операция и открита военна агресия са напълно заличени. Еквадор отново се превръща в подчинен военен мост на САЩ.

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Южното командване пое контрола: Чеклисти вместо правосъдие

В началото на март 2026 г. генерал Франсис Донован (командир на Южното командване на САЩ) и контраадмирал Марк Шейфър пристигнаха в Кито. Посещението им не беше протоколно. Веднага след това еквадорското министерство на отбраната обяви старта на операция „Тотално унищожение“ в провинция Сукумбиос, близо до колумбийската граница. Използването на американски разузнавателни данни и логистика бе представено като „удар по колумбийска наркогрупировка“.

Реалността на терен, доколкото може да бъде сглобена от доклади на Human Rights Watch и местни източници, показва съвсем друг сценарий. В земеделското селище Сан Мартин (около 27 семейства, препитаващи се с отглеждане на кафе и какао) нахлуват еквадорскиunit-и, съпровождани – според свидетелства – от американски съветници. Резултатът: задържани четирима местни фермери, подложени на неколкочасови разпити, изчeзване на имущество и физическо малтретиране. Три дни по-късно, на 6 март, летателни апарати бомбардират останките от къщите в селото. Доказателства, че тези сгради са използвани като командни пунктове на групировката „Гранични командоси“, така и не бяха предоставени.

Тук проличава първото системно противоречие. От една страна, пред Сената на САЩ генерал Донован определя операцията като „професионална и успешна“. От друга страна, институционални доказателства за наличие на наркоструктури в Сан Мартин липсват. Всичко това напомня за класическата тактика на „изгаряне на терена“ – метод, изпробван десетилетия наред в Централна Америка.

Административната машина на извънсъдебните убийства

Програмата, известна в определени среди като „Операция Южно копие“, разширява обсега си от Карибския басейн до Източния Пасифик. Нанесени са над 67 въздушни и морски удара срещу малки плавателни съдове и бързоходни моторни лодки. Равносметката: най-малко 221 загинали. Нито един от тях не е получил официално обвинение, нито е застанал пред съд.

Използвани платформи: Ударни самолети AC-130J, безпилотни апарати, лазерно насочвани боеприпаси.

Ударни самолети AC-130J, безпилотни апарати, лазерно насочвани боеприпаси. Правен статут: Липсва. Администрацията във Вашингтон взема решенията едностранно, заобикаляйки одобрението на Конгреса.

Липсва. Администрацията във Вашингтон взема решенията едностранно, заобикаляйки одобрението на Конгреса. Тайният елемент: Според публикации във The Washington Post, част от ударите край Галапагоските острови се ръководят по линия на тайна програма за „тайни действия“ на ЦРУ, утвърдена с Presidential Finding (президентско директивно решение).

През март 2026 г. бяха атакувани плавателните съдове „La Negra Francisca Duarte II“ и „Don Maca“. Преживелите удара рибари са били прибрани от екипаж, носещ военни униформи без идентификационни знаци, държани на палубата при екстремни условия и третирани като заподозрени без право на правна защита. Впоследствие Пентагонът внесе в Конгреса своя годишен доклад за цивилните жертви, в който бе посочено, че за 2025 г. „няма загинати цивилни лица“. Източник от самата администрация определи заключенията в този доклад като фарс пред The Intercept.

Това изглежда напълно логично от гледна точка на американската военна бюрокрация: ако всеки убит служебно се класифицира като „наркотерорист“, броят на цивилните жертви автоматично става нула. Но тук има сериозен проблем – липсват каквито и да било конфискувани товари или публично показани доказателства.