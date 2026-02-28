/Поглед.инфо/ В момент, когато светът затаи дъх в очакване на исторически дипломатически пробив, обединените сили на САЩ и Израел започнаха масирана военна агресия срещу Иран. Авторът на РИА Новости Кирил Стрелников разкрива зловещия сценарий, при който преговорите бяха използвани като параван за подготовка на удара. Този акт не само подпалва Близкия изток, но и окончателно легитимира „когнитивната война“ като основен инструмент на американската външна политика, унищожавайки единствената валута, крепяща международния ред – доверието.

Дипломатическият параван: Усмивки преди бурята

Докато първите ракети не полетяха към Техеран, международната общност беше подведена да вярва, че мирът е „на една ръка разстояние“. Преговорите по иранската ядрена програма бяха достигнали фаза, която мнозина считаха за необратима в положителен смисъл. Иранската страна, демонстрирайки безпрецедентна гъвкавост, се съгласи на отстъпки, които доскоро изглеждаха немислими. Техеран прие не само да преустанови обогатяването на уран до военни нива, но и да изнесе съществуващите запаси извън своята територия, както и да допусне американски инспектори до най-чувствителните си обекти.

В този контекст държавният секретар на САЩ Марко Рубио играеше ролята на „миротворец“, инструктирайки своите дипломати да избягват всякакви остри изказвания, за да не се провали деликатният процес. Министърът на външните работи на Оман, Бадр Ал-Бусаиди, дори си позволи публичен оптимизъм, обявявайки, че споразумението е почти факт. Днес обаче става ясно, че всяка усмивка на преговарящите е била част от мащабна дезинформационна кампания. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че това не е просто провал на дипломацията, а съзнателно планирана „операция под прикритие“, целяща да приспи бдителността на противника преди нанасянето на съкрушителен удар.

Ударът в Шабат: Военна ярост и циничен разчет

Атаката започна в момент, символизиращ върховен цинизъм – по време на Шабат, когато религиозните канони изискват мир и покой. Израелските отбранителни сили (IDF) и американските ВВС удариха десетки цели: военни бази, обекти на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) и ключова енергийна инфраструктура. Съобщенията за удари по места, където може да се намират политическите и духовните лидери на Иран, потвърждават, че целта не е просто „възпиране“, а пълна смяна на режима.

Доналд Тръмп, верен на своя стил, обяви началото на „мащабна военна операция“ с мотива за защита на американските граждани. Но зад патоса за сигурност прозира далеч по-прозаичен интерес. Изборът на момента за атака – уикендът, когато световните фондови борси са затворени – показва, че Вашингтон се опитва да минимизира преките икономически щети за себе си, докато максимализира разрушенията за другия. Парите и петролът, както винаги, стоят зад идеологическите лозунги.

Когнитивната война като нова доктрина на Пентагона

Най-тревожният аспект на тази ескалация е официалното признание на „когнитивната война“ като централен елемент в американската военна доктрина. Съгласно законодателните промени в САЩ, до края на март 2026 г. Пентагонът трябва напълно да интегрира тази концепция. За разлика от традиционната война, която се фокусира върху физическото унищожение, когнитивната война е насочена към манипулиране на процесите на вземане на решения, създаване на хаос, съмнение и парализа в съзнанието на противника.

В случая с Иран видяхме перфектно изпълнение на този модел: водене на преговори за мир, докато се зареждат стратегическите бомбардировачи. Това е стратегия за „когнитивно превъзходство“, която НАТО вече прилага и в конфликта с Русия. Целта е противникът да бъде държан в състояние на стратегическа несигурност, докато неговите отбранителни механизми биват компрометирани отвътре. Според експертите на Поглед.инфо, това превръща международното право в празна черупка, а дипломатическите маси – в бойни полета.

Геополитическото самоубийство на „ Pax Americana“

САЩ и Израел може би вярват, че са постигнали тактически успех, надхитряйки иранското ръководство. В действителност обаче те извършиха геополитическо самоубийство, като окончателно унищожиха доверието като инструмент за международно общуване. Оттук нататък нито една държава от Глобалния юг – от Северна Корея до Венецуела – няма да приеме сериозно американско предложение за разоръжаване или мирни гаранции.

Когато „миротворецът“ свали маската си и разкрие лицето на агресора, той губи правото си да диктува моралните норми на света. Иран вече предприе ответни мерки, атакувайки американски бази в Бахрейн и цели в Израел. Ескалацията е в ход, а „Епичната ярост“, с която Тръмп се хвали, може лесно да се превърне в епичен провал за Запада. Светът вече не е същият: след атаката в Техеран всяка дума на Вашингтон ще бъде теглена на везната на коварството, а не на дипломацията.