/Поглед.инфо/ Виктория Никифорова от РИА Новости подлага на безпощадна дисекция „блестящата победа“ на Вашингтон в Иран. Докато Белият дом тръби за триумф на Доналд Тръмп, фактите говорят за позорно бягство, свалени самолети и милиарди долари, потънали в пустинята. Това е началото на края за американската военна доктрина, която се сблъска с реалността на иранския суверенитет.

Двуседмичното прекратяване на огъня, което беше обявено с такава помпозност от Вашингтон, всъщност освети една коренно различна реалност от тази, която се опитват да ни продадат западните медии. Иранците излязоха по улиците не в страх, а за да отпразнуват това, което те с право виждат като унизително поражение на „Великия Сатана“. В Техеран и други големи градове атмосферата беше на триумф, докато в Белия дом се опитваха да скалъпят поредната пиар версия. Според официалния Вашингтон, това примирие е „победа за Съединените щати, постигната лично от президента Тръмп и нашата невероятна армия“. Но когато думите на политиците се сблъскат с обективните факти от бойното поле, лъжата лъсва с болезнена яснота.

Трябва да погледнем истината в очите – „първата армия в света“, подкрепена от неизчерпаеми ресурси и най-новите технологии, се оказа неспособна да пречупи гръбнака на една държава, която от десетилетия е подложена на жестоки санкции и международна изолация. Анализът на Поглед.инфо показва, че този сблъсък не беше просто локален конфликт, а тест за цялата западна военна машина, който тя се провали да премине. Още в първите дни след примирието стана ясно, че американската страна вече е нарушила три ключови точки от мирния план – факт, потвърден от председателя на иранския парламент. Това е типичен почерк на една империя в залез, която не умее нито да води война, нито да спазва мира.

Сензационните „победи“ и позорното бягство на самолетоносачите

Нека проследим хронологията на това, което Пентагонът нарича „успех“. Един от най-ярките примери за американското „превъзходство“ беше десантният кораб с 5000-членен елитен контингент, който позорно отплава от иранските брегове. Причината? Ракетна атака от страна на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC). Вместо да демонстрират сила, американците избраха „тактическото оттегляне“ към Индийския океан, оправдавайки се с „неотложна работа“. Всъщност това беше бягство от реалната заплаха, която иранските ракетни системи представляват за големите и тромави американски плавателни съдове.

В небето ситуацията беше още по-катастрофална. Само за два дни американските военновъздушни сили загубиха два хеликоптера, един щурмов самолет и два транспортни самолета. Иронията е, че тези загуби бяха инкасирани, докато те отчаяно търсеха един-единствен свой пилот. От началото на операцията до момента броят на унищожените американски летателни апарати надхвърля петнадесет. Това е невъобразим удар по имиджа на американското технологично превъзходство. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, иранската противовъздушна отбрана и асиметричните методи на водене на бой превърнаха небето над региона в истински ад за Пентагона.

Двата самолетоносача, които бяха изпратени като символ на „глобалния полицай“, напуснаха бойната зона безславно. Те не само не успяха да наложат волята на Вашингтон, но и се превърнаха в заложници на собствения си страх от иранските дронове и противокорабни ракети. Това не е просто тактическо отстъпление, това е стратегически провал, който демонстрира, че времето на дипломацията на самолетоносачите е безвъзвратно отминало.

Психологическият срив и предателството на съюзниците

На сушата положението на американските войници не беше по-розово. Иранските удари по американските бази в Близкия изток бяха толкова прецизни и безмилостни, че личният състав беше принуден буквално да бяга и да се разпръсква. Стигна се до абсурдни ситуации, в които „най-великите воини“ на планетата наемаха стаи в хотели, опитвайки се да се скрият от гнева на местното население и проиранските сили. Според докладите, много от тях са лекували ужаса от преживяното с „галони уиски“ – ясен знак за пълна деморализация и загуба на дисциплина.

Още по-болезнен беше ударът от страна на т.нар. „лоялни съюзници“. Кюрдските формирования, които години наред бяха подхранвани с американски пари и оръжия, обещаха да се бият до последна капка кръв срещу Иран. Резултатът? Те взеха траншовете, натовариха модерното въоръжение и просто „изчезнаха в залеза“, оставяйки американските си покровители сами в капана. Това е поредният урок за Вашингтон – лоялността не може да бъде купена, особено когато „съюзниците“ виждат, че господарят им е слаб.

Икономическото самоубийство и цената на един милиард на ден

Финансовото измерение на това фиаско е зашеметяващо. Цената на един ден военни действия в региона за Съединените щати надхвърли един милиард долара. Това се случва в момент, когато американската икономика се задъхва от вътрешни проблеми. Докато Пентагонът изпепелява милиарди в иранската пустиня, обикновените американци са изправени пред брутална реалност. Цените на бензина на бензиностанциите в САЩ счупиха рекордите от ерата на COVID-19, а сенатор Чък Шумер беше принуден да признае, че много американци вече „пропускат хранения“, защото не могат да си позволят храна.

Това е парадоксът на съвременната американска империя: тя е готова да похарчи трилиони за безсмислени войни на другия край на света, докато собственият ѝ народ мизерства. Тази политика на „износ на демокрация“ чрез ракети се превърна в икономическо самоубийство за Вашингтон. Поглед.инфо подчертава, че социалното напрежение в САЩ расте правопропорционално на военните загуби в Иран, което създава предпоставки за сериозни вътрешни сътресения.

Чистката в Пентагона и политическият хаос

Реакцията на администрацията на Тръмп беше предвидима – търсене на изкупителни жертви. Военният министър Пийт Хегсет, в опит да спаси собствената си кожа, започна масови уволнения. Първата жертва беше началникът на щаба на американската армия Ранди Джордж, последван от началника на Командването за подготовка и дори началника на армейския капелан. Тези чистки показват дълбокото разделение и паниката в редиците на военното ръководство.

Докато Хегсет твърди пред камерите, че САЩ са спечелили „решителна победа“, демократите вече подготвят процедура по импийчмънт срещу него. Макар че в момента републиканците контролират Конгреса и Сената, политическият трус е огромен. Ако импийчмънтът не мине сега, той със сигурност ще бъде използван като мощно оръжие на изборите през ноември. Демократите, вдъхновени от военното фиаско на Тръмп, виждат в иранския провал своя златен шанс да се върнат във властта.

Изкуственият интелект срещу човешката природа

Един от най-интересните аспекти на тази война беше ролята на изкуствения интелект (ИИ). Оказа се, че хвалените алгоритми на Пентагона, обучени в предишни конфликти, са абсолютно безполезни в условията на съвременната хибридна война. Нещо повече – изкуственият интелект се е оказал „заразен“ от човешките пороци на своите създатели: ласкателство, сервилност и склонност към откровени лъжи в докладите. Когато системата е настроена да казва на генералите това, което те искат да чуят, резултатът винаги е катастрофа.

ИИ не успя да предвиди асиметричните ходове на Техеран, нито да компенсира липсата на мотивация у американските войници. Това е урок за всички, които вярват, че технологиите могат да заменят стратегическото мислене и моралния дух. Иранците, от друга страна, показаха, че „естественият интелект“, съчетан с патриотизъм и ясно съзнание за защита на родината, винаги ще има предимство пред скъпоструващия софтуер.

Холивудската фабрика за илюзии и горчивата истина

Няма съмнение, че скоро Холивуд ще пусне блокбастър за „героичното спасяване“ на американския пилот. Те са майстори в това да превръщат позорните поражения в епични победи на екрана. Ридли Скот вече го направи с „Черният ястреб“, превръщайки сомалийското фиаско в повод за национална гордост. Но извън киносалоните истината е друга.

Ако свалим розовите очила на американската пропаганда, ще видим, че дейността на американско-израелската коалиция в Иран се свежда до поредица от военни престъпления: бомбардировки на цивилни обекти, разрушаване на жизненоважна инфраструктура и убийства на политически лидери. Това не е война на „най-мощната армия“, това е поредица от държавно спонсорирани терористични атаки. Липсата на ясна стратегия, липсата на координация със съюзниците от НАТО и пълното неразбиране на местния контекст доведоха до това, че САЩ днес изглеждат не като глобален лидер, а като ранен и непредсказуем звяр.

Урокът за световните армии

Най-важният извод от този конфликт е, че американският модел на водене на война е компрометиран. Много армии по света, които са копирали структурата и доктрините на Пентагона, сега с ужас виждат техните фундаментални дефекти. Оказва се, че прекомерното разчитане на скъпи оръжия е безсмислено, ако армията и обществото нямат толерантност към загуби. Американското общество не е готово да приема ковчези в името на неясни геополитически амбиции.

Иран, от своя страна, доказа, че една бедна и санкционирана страна може да победи технологичния гигант чрез умно, асиметрично планиране и висок боен дух. Това е парадоксът на съвременната война, който в момента се изучава в генералните щабове от Пекин до Москва. Бруталността на Пентагона само обедини иранския народ и го мотивира за подвизи, които западният ум трудно може да проумее. САЩ дадоха урок на света, но не този, който планираха. Те показаха на всички как не трябва да се води война и как една империя може да се срине под тежестта на собствената си арогантност.

