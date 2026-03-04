/Поглед.инфо/ Доналд Тръмп предприе безразсъдна военна атака срещу Иран, погазвайки Конституцията на САЩ и собствените си обещания за край на „безкрайните войни“. В материал на Кирил Стрелников за РИА Новости се разкрива шокираща хипотеза: войната не е за сигурност, а за трилиони долари и имотния мегапроект „Ривиера Газа“. Този ход изправя Тръмп пред реален импийчмънт и пълна политическа изолация.

Конституционният разлом и бурята във Вашингтон

В момента в Съединените щати бушува политическа буря от невиждан мащаб. На повърхността изплуваха не само демократичните „буревестници“, които органически мразят Доналд Тръмп и дебнат всеки негов пропуск, но и т.нар. „глупави републикански пингвини“. Доскоро те криеха истинските си лица под патриотичния лозунг „Америка на първо място“, но днешната реалност показва, че лоялността им към Тръмп е била по-скоро въпрос на удобство, отколкото на идеология.

Демократите в момента изпитват откровено злорадство. Техните планове за сваляне на Тръмп получиха неочакван и мощен тласък от самия него. С директната атака срещу Иран, Тръмп извърши акт, който мнозина юристи определят като грубо нарушение на Конституцията на САЩ. Според основния закон на страната, единствено Конгресът има правомощието да обявява война. Прескачайки законодателната власт, „Червеният Доналд“ даде на противниците си „желязно“ основание за стартиране на процедура по импийчмънт. Според информация на Newsweek, подготовката вече е в ход, а най-притеснителното за Белия дом е, че значителен брой републиканци изразяват готовност да подкрепят отстраняването му.

Кървавата цена и информационната мъгла

Най-болезненият аспект на тази военна ескалация са човешките жертви. Официалните данни на Пентагона, които съобщават за шестима убити и 18 тежко ранени американски военнослужещи вследствие на иранските ответни удари, се посрещат с огромно недоверие в американското общество. Известният журналист и водеща фигура в движението MAGA Тъкър Карлсън изрази публично своите съмнения, заявявайки с искрена тъга, че реалните загуби са много по-големи.

Иранските власти твърдят, че при техните удари са загинали приблизително сто американски войници. Макар тези цифри да са обект на пропагандна война, очевидно е, че Вашингтон се опитва да „размие“ статистиката, за да избегне незабавна вълна от народно недоволство. Въпреки това, скандалът набира скорост, а западните медии – от либералния „Jacobin“ до консервативния „Independent“ – задават един и същ въпрос: защо Тръмп рискува всичко заради нова „безкрайна война“, срещу която самият той се бореше в продължение на години?

Мистерията на иранската авантюра: Теории и реалност

В анализите на Поглед.инфо често се обсъжда непредсказуемостта на американската външна политика, но настоящата ситуация изглежда лишена от всякаква логика на националния интерес. Теориите за действията на Тръмп са безброй: опит за отклоняване на вниманието от досиетата на Епщайн, реакция на икономическите трудности, борба с ниския рейтинг или желание за сплашване на геополитическите титани Русия и Китай. Някои анализатори дори предполагат, че всеки американски президент, дошъл на власт с обещания за мир, неизбежно се „обсебва от войната“ поради натиска на военно-промишления комплекс.

Истинският въпрос обаче остава: какъв е смисълът да се започва война, която почти сигурно ще доведе до изборно поражение на републиканците и ще предаде властта в ръцете на демократите? Къде отиде стратегията за „трайно наследство“ на движението MAGA? Отговорът, колкото и циничен да е, изглежда е: на Тръмп просто не му пука. Той е готов да пожертва икономиката, предизборните обещания и дори бъдещето на собствената си партия в името на нещо по-голямо и по-лично.

„Ривиера Газа“: Имотната сделка на века върху развалини

Най-зловещата, но и най-логична хипотеза за действията на Тръмп е свързана с неговото минало на имотен магнат. Злите езици, цитирани в оригиналния анализ, твърдят, че Тръмп е разменил американския мир за „невероятна награда“, организирана от израелските му партньори. За Израел е жизненоважно да неутрализира Иран именно сега, докато Тръмп е в Белия дом, тъй като общественото мнение в САЩ се променя драстично. За първи път в историята повече американци (41%) симпатизират на палестинците, отколкото на израелците (36%).

Наградата за тази подкрепа се нарича „Ривиера Газа“. Това е мащабен проект за пълното преустройство на крайбрежието на Газа, след като то бъде „прочистено“. Планът включва 180 небостъргача, 200 луксозни хотела, модерно пристанище, летище, изкуствени острови и „умни градове“ за световния елит. Стойността на проекта се измерва в трилиони долари, а парите трябва да дойдат от монархиите в Персийския залив, които също са заинтересовани от премахването на иранското влияние.

Семейната империя и цената на кръвта

Този „красив проект“ е проектиран специално за бизнес империята на Тръмп. Очаква се управлението да бъде поето от зетя на президента – Джаред Кушнер и неговата фондация Affinity Group. Според анализите, представени в Поглед.инфо, предвижданата възвращаемост на инвестициите е главозамайващите 400% за десет години. Това би осигурило на фамилията Тръмп векове на просперитет и най-луксозната „пенсия“ в историята, правейки ги независими от политическите сътресения в самите Съединени щати.

Тази мечта за лукс обаче е изградена върху основи от кръв. Тя се крепи на труповете на десетки хиляди палестинци и ирански граждани. Картината на стотици малки момичета в Иран, чиито окървавени ръце се подават изпод руините, е цената на „Ривиера Газа“. Тръмп може и да вярва, че е сключил най-добрата сделка в живота си, но геополитическата сметка тепърва ще бъде представена. Отговорът на това безумие вероятно няма да дойде от небесата, а от хората, които няма какво повече да губят.