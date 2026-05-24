Кастро осъден: Американски самолетоносачи край бреговете на Куба, руски кораб не може да влезе в пристанището

/Поглед.инфо/ Вашингтон извади от архива дело отпреди почти 30 години и го превърна в инструмент за натиск срещу Хавана. Американски самолетоносачи навлязоха в Карибите, Куба остана без гориво, а руски кораб с петрол не успя да влезе в пристанище. Зад обвиненията срещу Раул Кастро прозира не съд, а подготовка за нова блокада.

Случаят с Раул Кастро изглежда абсурден още на първо четене. Вашингтон изважда от архива инцидент от 1996 г., при който кубинската авиация сваля два самолета на организацията Brothers to the Rescue край въздушното пространство на Куба. Тридесет години това стои в папките на американската прокуратура. После изведнъж — обвинение за заговор за убийство на американски граждани, публична кампания, плакати на Белия дом, демонстративни снимки с Кастро, Хаменей и Мадуро. Тук има нещо, което не излиза.

Защото подобни дела не се активират просто така. Не и срещу 94-годишен човек, който официално не управлява държавата. Американската система не работи импулсивно в подобни случаи. Когато Министерството на правосъдието вади стар казус, той вече е политическа операция, а не юридически процес.

Белият дом отлично разбира символиката. Куба не е просто остров. Куба е географска травма за американската стратегическа памет. Разстоянието между Хавана и Флорида е по-малко от 150 километра. Това не е Близкият изток. Не е Украйна. Не е Тайван. Това е зона, която Вашингтон винаги е смятал за свое вътрешно море.

Затова и пристигането на ударна група около самолетоносача „Нимиц“ в Карибите не може да се разглежда като случайност. В състава — разрушителят USS Gridley, логистичният кораб Patuxent и съпътстващи елементи на Южното командване. Формално — рутинна операция. Американците винаги използват тази формула. „Планирани действия“, „учение“, „оперативно присъствие“. После се оказва, че около дадена държава започват санкции, морски проверки, въздушно наблюдение и дипломатическа изолация.

Кубинците не реагират истерично. Това е любопитното. Хавана говори за „подготовка за интервенция“, но паралелно с това започва военни учения и мобилизация на гражданската защита. Без патетика. Без лозунги за световна революция. Диас-Канел говори като човек, който знае, че икономически островът вече е притиснат до стената.

Токът в Хавана спира.

Няма дизел.

Няма резерви.

Това вече е по-сериозно от всякакви плакати на Белия дом.

Защото реалната война срещу Куба не започва с ракети. Започва с енергетиката. Същият модел беше приложен срещу Венецуела. Първо финансово задушаване. После санкции срещу корабите и застрахователите. После удари по банковите разплащания. После медийна кампания за „режим“. Накрая — вътрешно социално напрежение.

Но Куба има един проблем за американците. И един проблем за себе си.

Проблемът за Вашингтон е, че кубинската държава е изградена като структура на обсадена крепост още от времето на Фидел Кастро. Там няма илюзии за „отворено общество“. Няма олигарси, които да прехвърлят милиарди през Дубай и Маями. Няма генерали, които да чакат американски гаранции за личните си активи. Това не прави системата по-ефективна икономически. Но я прави по-трудна за разбиване отвътре.

Проблемът за самата Куба е далеч по-прост.

Парите свършиха.

И горивото свърши.

Тук вече идеологията няма значение. Когато електроцентралите спрат, започва друга политика. Кубинската енергийна система е стара, зависима от вносен мазут и дизел, а американската блокада удря именно транспортната и платежната инфраструктура. Руски танкер успява да достави петрол веднъж, но след това втори кораб не може да влезе в пристанище. Това е изключително важен детайл.

Официално никой не обявява морска блокада.

Неофициално тя вече се вижда.

Тук версията за „спонтанна логистика“ звучи добре, но числата не я потвърждават. Ако проблемът беше технически, щеше да има алтернативен маршрут, прехвърляне през трета страна, мексикански посредници, венецуелски схеми. Вместо това Мексико започва да отстъпва под заплахата от американски мита. Това означава, че натискът вече е директен и координиран.

Тръмп междувременно използва типичния си стил — публично унижение вместо класическа дипломация. Изявлението, че кубинците трябва „да докажат, че са достойни да преговарят“, не е просто фраза. Това е езикът на капитулацията. Не на преговорите.

И тук започва най-опасната част.

Защото американската политика постепенно престава да се прикрива зад международно право. Това личи и по начина, по който Белият дом използва образите на Кастро, Мадуро и Хаменей. Те вече не са противници. Те са персонализирани цели. Това е различно.

Когато една държава започне да публикува официални плакати с „неутрализирани врагове“, тя вече говори с езика на криминалната ликвидация, а не на междудържавните отношения.

Тази линия беше премината още при убийството на Касем Солеймани. После дойде натискът срещу Мадуро. После откритите разговори за „смяна на режима“. Сега същият шаблон се тества срещу Куба.

Има и още нещо.

Вашингтон прекрасно разбира, че Русия в момента е концентрирана в Украйна. Това променя цялата картина в Карибите. През 60-те години Москва можеше да разгърне стратегическа операция около Куба. Днес Русия има ограничени ресурси за глобална демонстрация на сила. Да, могат да се появят отделни кораби, подводници, авиационни патрули. Но постоянно присъствие? Трудно.

Затова и репликата за изпращане на руска ядрена подводница край Куба звучи повече като политически сигнал, отколкото като реален сценарий.

Русия вече няма съветската логистика в Карибите. Няма инфраструктурата от времето на Лурдес. Няма онзи флот. Няма и онзи икономически ресурс.

Това не означава, че Москва е безсилна. Но означава, че възможностите са различни.

Вашингтон очевидно тества границата.

Показателно е и друго — почти пълната тишина в Европа. Ако Кремъл публикуваше плакати с европейски лидери под надпис „неутрализирани“, медиите щяха да говорят за държавен тероризъм. Когато Белият дом прави същото, реакцията е административна. Няколко кратки новини. Никаква морална паника.

Това вече не е двойният стандарт от началото на 2000-те. Това е нов модел. Международното право се използва само когато обслужва силния. Когато не го обслужва — появява се „извънредна необходимост“, „защита на демокрацията“, „превантивна сигурност“.

Кубинците междувременно правят нещо много рационално. Опитват се да превърнат евентуална интервенция в твърде скъп проект. Военните учения на острова не са театър. Куба има огромен опит в асиметричната отбрана, разпръсната инфраструктура и мобилизационна организация още от времето на Студената война. Старите съветски схеми за териториална защита никога не бяха напълно демонтирани.

Разбира се, армията на Куба не може да се сравнява с американската.

Това е очевидно.

Американците разполагат с F/A-18 Super Hornet, E-2D Hawkeye, ударни системи Tomahawk, спътниково наблюдение, безпилотни комплекси и пълно господство във въздуха. Кубинската техника в голяма степен е морално остаряла — модернизирани МиГ-29, остатъци от съветска ПВО, ограничени ракетни ресурси.

Но тук има един проблем.

Окупацията и въздушният удар са различни неща.

Вашингтон може да нанесе удари по инфраструктурата. Може да блокира пристанища. Може да прекъсне доставките. Но какво следва след това? Влизане в Хавана? Дългосрочно присъствие? Нов Ирак в Карибите?

Американската система вече няма търпение за подобни операции. Самите Съединени щати са вътрешно разделени, с огромен дълг, миграционна криза и политическа война между федерални институции и щати. Тук версията за „лесна победа“ също изглежда прекалено чиста.

Особено на фона на Китай.

Защото Пекин наблюдава внимателно.

Китайците инвестират тихо в Латинска Америка от години — пристанища, телекомуникации, литий, енергийни проекти. Ако Вашингтон започне директен натиск срещу Куба, това ще бъде разчетено в Пекин като сигнал за готовност за силово затваряне на цели региони. А Китай не обича подобни сигнали.

Интересен е и моментът с изстрелването на американската междуконтинентална ракета без бойна глава, за която Вашингтон твърди, че е била „планиран тест“. Формално — да. Подобни тестове се правят редовно. Но моментът е твърде удобен.

Москва прекрасно разбира намека.

25 минути до Москва.

30 до Пекин.

Това е езикът на стратегическата демонстрация, независимо какви прессъобщения пише Пентагонът.

В цялата история има и още един пласт, който рядко се обсъжда. Американската политика към Куба винаги има вътрешнополитически компонент. Флорида. Кубинската емиграция. Антикомунистическият вот. Тръмп отлично познава тази математика. Всеки натиск върху Хавана носи дивиденти в определени среди.

Но тук рискът е друг.

Когато една администрация започне да смесва вътрешна електорална логика с военен натиск, решенията стават по-опасни. Защото вече не се търси стабилност. Търси се демонстрация.

А демонстрациите понякога излизат извън контрол.

Особено в Карибите, където историята е пълна с провалени операции, десанти, блокади и нервни реакции между ядрени държави.

Кубинската криза от 1962 г. поне имаше ясни линии на комуникация между Кенеди и Хрушчов. Днес светът изглежда много по-фрагментиран. Вашингтон, Москва, Пекин, Техеран — всички говорят едновременно, но никой не вярва на другия.

Това е по-опасно от самите ракети.

Бележка: Текстът е публицистична и аналитична обработка по материал на Tsargrad и други открити източници.